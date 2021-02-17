Patalojik bir kronik davranış olan yalan söyleme hastalığının ana sebebi anti sosyal kişilik bozukluğudur. Peki, yalan söyleme hastalığı (Mitomani) nedir, belirtileri nelerdir?

Koronavirüs sürecinde, hayatımız yoğun bir şekilde strese maruz kalıyor. Özellikle psikolojik sağlık sorunları hızla artış gösteriyor. Ruhsal sıkıntılar, kişilerin yaşamını olumsuz etkiliyor.

Yalanların kronik bir davranış haline gelmesi olarak tanımlanan yalan söyleme hastalığı, kendini önemli hissetmek, dikkat çekmek ve karşısındakini etkilemek, problemleri örtmek, eleştiriden kaçınmak, onaylanmak ya da korku nedeni ile başvurulan bir kaçış yöntemidir.

Yalan söyleme hastalığının (Mitomani) pek çok nedenden kaynaklandığı bilinmektedir. Bazı araştırmalar, merkezi sinir sisteminin, başka bir hastalıktan etkilenerek yalan söyleme hastalığını tetiklediğini ortaya koymuştur.

Peki, yalan söyleme hastalığı (Mitomani) nedir, belirtileri nelerdir? Yalan söyleme hastalığı nasıl anlaşılır?

YALAN SÖYLEME HASTALIĞI NEDİR?

Yalan söyleme hastalığına (Mitomani) yakalanmış kişilere mitoman adı verilir.

Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlamaktadır.

Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler zamanla kontrolü kaybetmeye başlamakta ve söyledikleri yalanlara artık kendileri de inanmaktadır.

Yalan söyleyen kişiler, çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmediği için tedavi ihtiyacı duymamaktadır. Kendisinde bir problem olduğunu düşünmeyen hastanın, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmesi gerekmektedir.





YALAN SÖYLEME HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Bir kişinin mitoman olduğunu anlamak için bu hastalığın belirtilerini öğrenmek gerekir.

Yalan söyleme hastalığının belirtileri şu şekildedir:

Mitomanik yalanlarda, söylenenler oldukça inandırıcı ve abartılıdır.

Mitoman hastaları genellikle olmayan olayları ustalıkla anlatır ve karşısındaki kişileri ikna edebilir. Bu hastalar yalan söylediklerinin farkında değillerdir.

Hayal gücü ile ürettiği her şeyi gerçek sanır. Bu durum çocuklarda normalken yetişkinler için patolojiktir.

Kendi yalanları ile kendilerini kandırma seviyesine ulaşırlar.

Yalan söylemek için bir nedene ihtiyaç duymazlar.

Üstün sözel yetenekleri ile dikkat çekerler. Bu anlamda yalan söyleme konusunda usta ve ısrarcıdırlar.

Mitomani rahatsızlığı 15-16 yaş gibi ergenlik dönemi itibari ile başlar ve tedavi edilmediğinde yetişkinliğe kadar devam eder.

Kendilerine zarar verme potansiyeline sahiptirler.

Kendine olan güveni oldukça düşük, kendisi ile barışık olmayan insanlarda görülür.

Yalan söylemeyeceklerine söz verseler de bu sözünü asla tutamazlar.

Dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik işleyenler arasında mitomanlara sık rastlanır.

Kendilerini övmeyi ve abartmayı sevdikleri için aileleri ile sürekli sorun yaşarlar.

YALAN SÖYLEME HASTALIĞI TEDAVİSİ

Doktorlar, yalan söyleme hastalığı tedavisinde altta yatan bir depresyon, anksiyete ya da duygu durum bozukluğu gibi ruhsal problemler bulunuyorsa hastalara sakinleştirici, antidepresan, antipsikotik ilaçlar verir.

Mitomanide psikolojik destek oldukça önemlidir. Bu nedenle ailelere mitomani ile baş etmelerine yardımcı olacak birçok tavsiyelerde bulunulabilir.

Mitomani tedavi edilmediğinde, bir kontrol bozukluğu ve dürtülerle yaşam boyu devam eder.