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- Yalancı koronavirüs nedir, nasıl anlaşılır? Psiko-korona belirtileri nelerdir?
Yalancı koronavirüs nedir, nasıl anlaşılır? Psiko-korona belirtileri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 15:30
Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken, yan etkileriyle de hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Kendilerini korumaya çalışan vatandaşlar, hastalığa yakın belirtileri gösterdiklerinde bulaş riski olmasa dahi test yaptırmaya koşuyor.
Dışarı çıkan insanlar eve dönerken acaba koronavirüse mi yakalandım korkusu yaşıyor. Hal böyle olunca, toplumdaki çok sayıda insanda psiko-korona denilen yalancı koronavirüs belirtileri ortaya çıkıyor.
Peki yalancı koronavirüs nedir, nasıl anlaşılır, işte detaylar..
YALANCI KORONAVİRÜS NEDİR?
Koronavirüs vakalarının yanı sıra ‘yalancı koronavirüs hastalığı’ yani psiko- korona vaka sayılarının da arttığını söyleyen uzmanlar, hastalığın birçok korkuyu da beraberinde getirdiğini, insanların artık birbirlerine ‘virüs taşıyor’ gözüyle bakmaya başladığını söylüyor.
Psiko-korona, ölüm, virüsü yakınlarına bulaştırma, nefes alamama gibi korkuların çokça yaşandığı bir dönemde, koronavirüs bulaşmayan birçok insanın da virüsün bulaştığı kişilerle benzer belirtiler yaşamaya başlaması durumudur.
YALANCI KORONAVİRÜS BELİRTLERİ NELERDİR?
Kaygı bozukluğu yaşayan kişiler, yaşadıkları en ufak bir sıkıntı halinde salgına yakalandıklarını düşünerek panikle soluğu hastanede alabilmektedir. Beden semptomlarını yoğun olarak dinlemeye başlayan biri ateşi çıktığını, boğazının acıdığını düşünebilir. Bunları düşünmeye başladığında gerginlik yaşar, kalp ritmi değişir, solunum hızı farklılaşır.
Psiko-korona olan insanlarda, “Markette yanımda biri hapşırmıştı/öksürmüştü. Acaba bana da bulaşmış olabilir mi?”, “Bu kargo paketinde virüs olabilir mi?” gibi hassasiyetler yaygınlaşmaktadır.
Özellikle sosyal medyada koronavirüs hakkında paylaşılan videolar ve yazılan yazılar kişiler üzerinde yüksek düzeyde stres, korku, kaygı oluştururken; beraberinde uyku problemleri, yeme bozuklukları, obsesif (takıntılı) düşünceler ve bazı fobiler gelişmesine de neden olabilmektedir.
NE YAPILMALI?
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Panik duygusuyla hareket etmek yerine, daha sakin ve bilinçli bir şekilde hastalığa karşı “uzmanlar tarafından önerilen” gerekli tüm önlemler alınmalıdır.
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Psikolojik dayanıklılığı ve dolayısıyla da bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekmektedir.
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Psikolojik dayanıklılığı artırmanın en önemli yollarından biri de sağlıklı ve düzenli bir uykudur.
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Stresle mücadelede günlük nefes egzersizleri (oksijen ve karbondioksit dengesi) olmazsa olmaz bir diğer yöntemdir.
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Kişinin aile fertlerinin ve sevdiği insanların iyi olduğunu bilmesi de kaygıyı azaltmada yardımcı bir etkendir. Bu nedenle kişi sevdikleri ile bağlantı içinde olmalıdır.
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Yanlış ve aşırı bilgi yüklemesinden kaçınılmalıdır. Bilgi almak için yetkili ve uzman kaynaklar takip edilmelidir.
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Kişi güvende olduğu hissini duyacağı alanlarda olmalıdır. Bu dönemde keyif alınan kişiye iyi geldiği düşünülen uğraşlara zaman ayırmalıdır.
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Birey doktora başvurup hastalığa yakalanmadığının belirlenmesinden sonra da aynı durumu yaşıyorsa psikolojik destek almaktan çekinmemelidir.