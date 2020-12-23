Yalancı koronavirüs nedir, nasıl anlaşılır? Psiko-korona belirtileri nelerdir?

Koronavirüs insanların sağlığını etkilediği kadar psikolojilerini de etkiliyor. Birçok insan bulaş riski olmamasına rağmen koronavirüs belirtisi gösterdiğini düşünerek kendini hasta sanıyor.

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken, yan etkileriyle de hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Kendilerini korumaya çalışan vatandaşlar, hastalığa yakın belirtileri gösterdiklerinde bulaş riski olmasa dahi test yaptırmaya koşuyor.

Dışarı çıkan insanlar eve dönerken acaba koronavirüse mi yakalandım korkusu yaşıyor. Hal böyle olunca, toplumdaki çok sayıda insanda psiko-korona denilen yalancı koronavirüs belirtileri ortaya çıkıyor.

Peki yalancı koronavirüs nedir, nasıl anlaşılır, işte detaylar..

YALANCI KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüs vakalarının yanı sıra ‘yalancı koronavirüs hastalığı’ yani psiko- korona vaka sayılarının da arttığını söyleyen uzmanlar, hastalığın birçok korkuyu da beraberinde getirdiğini, insanların artık birbirlerine ‘virüs taşıyor’ gözüyle bakmaya başladığını söylüyor.

Psiko-korona, ölüm, virüsü yakınlarına bulaştırma, nefes alamama gibi korkuların çokça yaşandığı bir dönemde, koronavirüs bulaşmayan birçok insanın da virüsün bulaştığı kişilerle benzer belirtiler yaşamaya başlaması durumudur.

YALANCI KORONAVİRÜS BELİRTLERİ NELERDİR?

Kaygı bozukluğu yaşayan kişiler, yaşadıkları en ufak bir sıkıntı halinde salgına yakalandıklarını düşünerek panikle soluğu hastanede alabilmektedir. Beden semptomlarını yoğun olarak dinlemeye başlayan biri ateşi çıktığını, boğazının acıdığını düşünebilir. Bunları düşünmeye başladığında gerginlik yaşar, kalp ritmi değişir, solunum hızı farklılaşır.

Psiko-korona olan insanlarda, “Markette yanımda biri hapşırmıştı/öksürmüştü. Acaba bana da bulaşmış olabilir mi?”, “Bu kargo paketinde virüs olabilir mi?” gibi hassasiyetler yaygınlaşmaktadır.

Özellikle sosyal medyada koronavirüs hakkında paylaşılan videolar ve yazılan yazılar kişiler üzerinde yüksek düzeyde stres, korku, kaygı oluştururken; beraberinde uyku problemleri, yeme bozuklukları, obsesif (takıntılı) düşünceler ve bazı fobiler gelişmesine de neden olabilmektedir.

NE YAPILMALI?