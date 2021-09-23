Yanlış beslenme böbrek taşına neden olabilir

Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, obezite, fazla kalsiyum, tuz, hayvansal protein ve D vitamini alımının sık rastlanan böbrek taşı sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

Aniden ortaya çıkarak ağrılarla hayatınızı kabusa çevirmeye pek bir hevesli böbrek taşlarının yanlış beslenmeye bağlı olarak gelişebileceğini biliyor muydunuz? Yediklerinizin içerisinde fazla miktarda bulunan kalsiyum, oksalat ve ürik asit taş oluşumuna zemin hazırlıyor.

Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen nedenlere bağlı olarak bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılara böbrek taşı denildiğini söyledi. Ayrıca, değişik büyüklükte ve yapıda olan böbrek taşlarının idrar akışına engel olmuyorsa herhangi bir ağrıya da yol açmadığını belirtti.

YETERİ KADAR SU İÇTİĞİNİZDEN EMİN OLUN

Taş oluşumunda özellikle beslenmeye bağlı faktörlerin önem taşıdığının altını çizen Dr. Şah, “Bu nedenle doğru beslenerek böbrek taşlarından korunmak mümkün olabiliyor. Ancak yapılan hataların başında özellikle yaz aylarındaki yetersiz su tüketimi geliyor ve bu taş oluşumuna zemin hazırlıyor. Sıcak ve bunaltıcı havalarda metabolizmamız normalden fazla su kaybediyor. Buna rağmen çoğu zaman susamadıkça su içmiyoruz. Yeterli olmayan su tüketimi ise böbrek taşı oluşumuna yol açabiliyor. Sorun yaşamamak için susamayı beklemeden günde en az 2 buçuk 3 litre sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ancak söz konusu miktarın içinde günlük tüketilen meşrubat, çay-kahve gibi içecekleri saymamak gerekir.” diye konuştu.

Böbreklerin süzdüğü kanda bulunan kalsiyum ve benzeri küçük kristallerin bazı bireylerde birbirine yapışıp büyüyerek böbrek taşı oluşumuna yol açtığını ifade eden Dr. Cem Şah, “Yapılan araştırmalar doğal yollarla elde edilen limonatanın taş oluşumuna karşı koruyucu bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni ise limonatanın içeriğinde bulunan sitrat, böbrek taşı oluşumunu engellemede önemli bir yere sahip maddedir. Sitrat, böbrek taşlarının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan kalsiyum okzalat ve fosfatın kristaller halinde birbirine bağlanacağı yerde bu durumu engelleyerek taş oluşumunun önüne geçiyor ya da azaltıyor.” dedi.

DOĞRU BESLENEREK TAŞ OLUŞUMUNU ENGELLEYİN

Böbrek taşlarının oluşumunda genetik etkenler, yetersiz sıvı tüketimi ve kullanılan bazı ilaçlar gibi pek çok faktör rol oynasa da kimi besinlerin aşırı tüketilmesinin de bu duruma yol açtığını kaydeden Dr. Cem Şah, şunları söyledi: “Obezite, fazla kalsiyum, tuz, hayvansal protein ve D vitamini alımının sık rastlanan böbrek taşı sebepleri arasında yer alıyor. Kırmızı et, sakatat, tavuk ve deniz mahsulleri gibi hayvansal protein içeren besinlerin fazlaca tüketilmesi idrarda kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi maddelerin miktarını artırırken, fazla tuz alımı da bu hastalıktan koruyucu bir madde olan sitratın miktarını azaltarak taş oluşumuna sebep olabiliyor.”

Şah, böbrek taşlarının yaklaşık yüzde 75’ini kalsiyum oksalat taşlarının oluşturduğunu belirterek, “Bunun dışında enfeksiyonlara bağlı taşlar ile ürik asit taşları, sistin taşları ve kalsiyum fosfat taşları da görülüyor. Böbrek taşları her yaşta ortaya çıkabilirken, erkeklerde kadınlara göre daha fazla rastlanıyor.” dedi.