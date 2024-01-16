Yanlış biliyormuşuz: Kahvaltı yapmak için en doğru saat açıklandı! Faydasını bine katlıyor... Beslenme uzmanları, vazgeçilmez öğünler arasında yer alan kahvaltı için en ideal saatin hangisi olduğunu açıkladı.

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Sağlıklı yaşamak, sağlıklı beslenmekten geçiyor...

Öğün atlamamak ve bu öğünlerde vücudumuz için en ideal olan besinleri tüketmemiz gerekiyor.

Öğün atlamamaktan bahsetmişken, en önemlisi ise kahvaltı...

En kötü beslenme alışkanlıklarından biri kahvaltıyı atlamaktır. Ancak kahvaltı yapanların, doğru saati de bilmesi oldukça önemli.

Doğru kahvaltının saati

Sağlıklı kahvaltı yapmanın yanı sıra doğru vakitte kahvaltı yapmak da oldukça önemlidir. İspanya'nın Murcia Üniversitesi bu konuda bir çalışma yaptı.

Buna göre, kahvaltının Türkiye saati ile 08.11 sularında tüketilmesinin en etkili saat olduğu belirlendi.

Diğer öğünlerle ilgili olarak ise öğle yemeği için 13.30 ile 14.00 arasında, akşam yemeğinin ise en uygun zamanının 18.00 veya 18.30 olduğu açıklandı.

Kilo vermek isteyenler...

İngiltere'de King's College London'ın genetik epidemoloji profesörü Tim Spector ise kilo vermeye çalışan insanlar için en iyi kahvaltı saatinin 11.00 olduğunu açıkladı.