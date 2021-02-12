Yanlış dezenfektan kullanımında 'körlük' tehlikesi

Kovid-19'a karşı el hijyeninin sağlanması amacıyla kullanılan dezenfektanların ciltte tahribata ve gözde körlüğü neden olabilecek sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Koronavirüse karşı hijyen sağlamak amacıyla kullanılan dezenfektanlara son dönemde ilgi arttı. Uzmanlar, çok sayıda çeşidi olan bu ürünün amacına uygun kullanmasının önemini anlattı. Adana Eczacılar Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, hipoklorit asit, benzalkonyum klorür, hidrojen peroksit gibi kimyasal maddeler içeren yüzey dezenfektanlarının kesinlikle ciltte kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Cüneyt Karaarslan ise bu gibi kimyasal maddeler içeren ürünün kullanılması halinde göze de zarar verebileceğini ve kişiye gerekli müdahalenin yapılmaması durumunda körlüğe kadar gidebilecek problemlerle karşılaşabileceğini belirtti.

Canlı olmayan yüzeylerde virüs, bakteri gibi mikroorganizmaların temizlenmesinde etkin olan ve bir süre kalıcılık da sağlayan yüzey dezenfektanlarının, kesinlikle el ve cilt için kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Adana Eczacılar Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, bunların hipoklorit asit, benzalkonyum klorür, hidrojen peroksit gibi kimyasal maddeler içerdiğini belirtti. Yalbuzdağ, el ve cilt dezenfeksiyonu için virüslerin, bakterilerin hücre duvarını parçalayacak yüzde 70'lik bir alkol içeren antiseptik çözeltilerin kullanılması gerektiğin söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Cüneyt Karaarslan ise özellikle yüzey dezenfektanlarının gözde derin tabakalara zarar verebileceğini, yapışıklıklar, iz bırakma, lekelenmeler gibi göz sorunlarına neden olabileceğini anlattı. Karaarslan, bu ürünü kullanan kişiye gerekli müdahalenin yapılmaması durumunda körlüğü kadar gidebilecek problemlerle karşılaşılabileceğini bildirdi.

YÜZEY DEZENFEKTANINI EL VE YÜZE KULLANMAYIN

Yüzey için kullanılan dezenfektanların kesinlikle el ve cilt için kullanılmaması gerektiğine işaret eden Adana Eczacılar Odası Başkanı Yalbuzdağ, şöyle konuştu: "Yüzey dezenfektanları cilde temas ettiğinde ya da göze temas ettiğinde mutlaka su ile temizlenmesi gerekiyor. Bunların hem ciltte kaldığında, hem solunduğunda vücuda zararları vardır. Dezenfektan çözeltiler el antiseptiği olarak kesinlikle kullanılmamalıdır, bunların ayrımının yapılması lazım. Kokusundan ve cilde verdiği yanma hissinden farkını anlayabiliriz. Hele ki bunların kesinlikle içilmemesi gerekiyor. Dezenfektanlar, cansız yüzeye sürdüğümüzde buharıyla da temizleme özelliğine sahip. Bu uygulama açık havada ya da havalandırılan bir ortamda yapılmalıdır. Eğer bir canlı varsa, insan varsa dikkatli kullanılmalıdır. İçeriğindeki hipoklorit çözeltilerin solunması alerji ve nefes almada güçlük gibi sonuçlar doğurabilir. Kokudan da anlıyorsunuz zaten. Daha fazla etkilenmelerde bu kimyasal maddeler baygınlıklara kadar sebep olabiliyor. Bu ürünler güvenilir yerlerden, eczaneler ya da bilindik marketlerden alınmalıdır. Merdiven altı diye tabir edilen yerlerden ucuzdur diye kanıp almamak gerek."

GÖZDE TOKSİK KONJOKTİVİT YARATIYOR

Dezenfektanların temas ya da buharlaşma yoluyla göze çeşitli zararlar verebileceğini anlatan Opr. Dr. Cüneyt Karaarslan ise bu ürünün göze teması söz konusu olursa ilk acil yardımı yapma yolunun dezenfektanın cinsine göre değiştiğini belirtti. İlk temasta gözün ön tarafını ve derin tabakasını koruyan çadır şeklindeki konjoktivanın etkilendiğini söyleyen Op. Dr. Karaarslan, "İlk reaksiyon burada oluyor. Yani alerjik ya da kimyasal bir toksik konjoktivit söz konusu oluyor. Daha ileri vakalarda korneada hasarlar yaratabiliyor. Alkol bazlı dezenfektanlar dahi ciltte kuruma ve göz çevresindeki dokunun hassasiyetinin artmasına sebebiyet verirken, daha alkalik ve esas zararlı maddelerden oluşan yüzey dezenfektanları gözde çok daha derin tabakalara zarar verebiliyor. Eğer böyle bur durum olursa kişinin mümkünse ilk birkaç dakikada bol su ile gözü yıkaması gerekiyor. Cilt için bile çok ciddi sıkıntılar yaratabilecek bu yüzey dezenfektanları gözde, kimyasal konjoktivit sonucunda orada bir yanık oluşmasına sebebiyet vererek yapışıklıklar, iz bırakmalar, gözde lekelenmeler gibi sorunlara kadar gidebiliyor. Eğer hasta kısa sürede gözünü yıkıyor ve kısa sürede bize ulaşıyorsa artık körlüklerle karşılaşmamız pek mümkün değil. Ama tabi ki hiçbir önlem alınmazsa sonuç körlüğe gidebilir" diye konuştu.