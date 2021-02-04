Yanlış pişirme yöntemi kanser oluşumunu hızlandırıyor

Faydalı gıdalar tüketilse dahi yanlış pişirme uygulamalarının kanser oluşumunu hızlandırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Burak Mil, sağlıklı beslenme ile kanserin belirli ölçüde önlenebildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya çapında yaklaşık 19 milyon 300 bin olan kanserli hasta sayısının, önlem alınmazsa 20 yıl içinde 30 milyonu bulması bekleniyor. Ülkemizde ise yılda ortalama 163 bin kişiye kanser tanısı konuluyor.

Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşiyor. Her geçen gün daha fazla insanı etkileyen kanser için tedavi yöntemlerinin yanı sıra beslenmenin de önemine vurgu yapılıyor.

Taze ürün kullanmanın yanı sıra uygun pişme yöntemlerini de uygulanması gerektiğini belirten Doç. Dr. Burak Mil, haşlama, buharda, kendi suyunda ve güveçte pişirme yöntemlerinin sağlıklı kabul edildiğini ifade ederek önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

VÜCUTTA KANSEROJEN ETKİ OLUŞTURUYOR

Pişirme hataları sadece evlerde yapılmıyor. Bu hatalar çoğunlukla ülkelerin geleneksel mutfaklarında yapılıyor. Tütsüleme, ızgara, barbekü ve kızartma yöntemleri yapılan pişirme hatalarıdır. Zararlı olan pişirme yöntemlerinin toplum beslenmelerinde daha çok lezzetli olarak algılanıyor. Dünyada et çok fazla tüketiliyor. Eti hangi ısıda pişirirsek pişirelim birtakım aminler oluşuyor. Yemeğin pişirme süresine ve ısısına dikkat edilmediği zaman akrilamid oluşumuna sebep oluyor. Bu da vücutta ciddi bir kanserojen etki oluşturarak kansere sebep oluyor.

Isıdan daha çok pişirme yöntemi belirleyici oluyor. Doğadan gelen ürünün beslenmede problem yaratmaması için ürünlere az müdahale etmemiz gerekiyor. Eğer bir ürün çiğ olarak tüketilebiliyorsa çiğ tüketilmelidir. Eğer ürünün pişirilmesi isteniyorsa; buharda, haşlama, fırında, kendi suyunda ve güveçte pişirme teknikleri kullanılmalıdır. Isı kaynağına çok yakın pişirilen ürünler daha çabuk yanmasına sebep oluyor. Yanmış tat ve koku hoşumuza gidiyor olabilir ama bu kanser oluşumunu hızlandırıyor. Ete yapılan marinad işlemi bazen etin daha çabuk yanmasına neden olur. Baharatlarla üzerinde yapılan çalışmada özellikle karabiberin et yemeklerinde kullanımının kanserli hücre gelişmesine neden aminlerin oluşumunu yüzde 40'ların üstünde azalttığı ortaya çıkmış. Taze baharat kullanımını biraz artırmalıyız.