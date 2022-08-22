Bazı sağlıklı yiyeceklerin belirli zamanlarda tüketildiğinde sağlıksız hale geldiğini biliyor muydunuz? İşte yanlış zamanda yerseniz kötü hissettirebilecek 12 yiyecek...

Sağlıklı ve dengeli beslenme, sağlığınızı korumanın önemli bir parçasıdır ve kendinizi en iyi şekilde hissetmenize yardımcı olur. Ancak sağlıklı olarak görülen bazı yiyecekler, sizi daha kötü hissettirebilir.

Ne yediğiniz ruh halinizi, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı etkiler. Fazla kilo, obezite, kalp ve damar hastalıkları, şişkinlik, mide ağrıları ve reflü gibi birçok sağlık sorunu yediğiniz gıdanın ötesinde yediğiniz saatten de etkilenir.

Bazı gıdaların yendiği saatler vücudun düzgün çalışmasını etkileyebilir.

İşte yanlış zamanda yerseniz sizi kötü hissettirebilecek 12 yiyecek.

Muz

Muz, güne sağlıklı bir başlangıç ​​için harika bir seçenek gibi görünse de, kahvaltıda sadece aç karnına muz yerseniz sadece enerji seviyenizi düşürürler.

Muzlar çok şeker içerdiği için önce enerjik hissedersiniz, ancak sadece birkaç saat sonra yorgun ve açlık hisleri ortaya çıkar.

Muz, ishale yol açabileceğinden irritabl bağırsak sendromunda da zararlı olabilir.

Muzları kahvaltınızdan kesmek istemiyorsanız, onları yüksek yağlı yiyeceklerle eşleştirin.

Kahve

Uyandıktan hemen sonra bir fincan kahve içmek pek çok kişiye oldukça normal ve hatta enerjik hissetmek için etkili bir şey gibi görünüyor ama aslında işe yaramaz. Araştırmalar, kahvaltıdan önce kahve içmenin kafein toleransını artırdığını göstermiştir.

Uyandıktan sonraki ilk saat içinde vücut doğal olarak kortizol üretir ve bu süreci ve biyolojik ritmi bozmamanız gerekir. Uyandıktan ve kahvaltı yaptıktan sonra iki saat içinde kahve içmek en iyisidir. Uykusuzluğu önlemek için gece geç saatlerde de kahveden kaçınılmalıdır.

Pirinç

Sindirimi çok uzun süren çok sayıda kompleks karbonhidrat içerdiğinden öğleden sonra ve akşam pirinç yenilmemelidir. Ayrıca pirincin kalorisi yüksektir, bu nedenle geç saatlerde yerseniz daha fazla kilo alırsınız.

Pirinç, öğle yemeği için iyi bir seçimdir çünkü sizi uzun süre tok tutar ve öğle saatlerinde metabolizma en hızlı döneminde olur.

Şeker

Şekerden tamamen kaçınmak en iyisidir, ancak bu neredeyse imkansızdır. Şeker tüketiminde yapılan en büyük hata, atıştırmalık olarak tatlı yemektir. Tatlılar kan şekerinde ani bir yükselmeye, ardından keskin bir düşüşe neden olarak yorgunluğa ve gerginliğe yol açar.

Tatlılar olmadan yapamıyorsanız, ana yemekten hemen sonra bir şeyler yemek daha iyidir. Bu, şeker seviyesini keskin bir şekilde yükselmesini kısmen engelleyecektir.

Süt

Birçok insanın çocukluğundan beri güne bir bardak sütle başlama alışkanlığı vardır, ancak birçok yetişkin için bu o kadar da iyi değildir. Sütün sindirimi zordur, bu nedenle onu diğer gıdalarla birlikte tüketmek mide ekşimesine ve mide ağrısına neden olabilir.

Bir bardak ılık süt için en iyi zaman akşam saatleridir. Sizi rahatlatacak ve daha dinlendirici ve daha iyi bir uyku sağlayacaktır.

Et

Et harika bir protein ve B vitamini kaynağıdır, ancak sindirim sistemi üzerinde çok fazla yük oluşturabilir. Bu nedenle akşamları ve yatmadan önce tüketilmemelidir.

En iyi seçenek, yatmadan en geç 3 saat önce yağsız et yemektir. Bu sizi tok tutacak ve kilo almanıza neden olacak çok fazla kalori vermeyecektir.

Vücuda yeterli proteini sağlamak için et gün içinde tüketilmelidir, ancak sabah tüketilmemelidir.

Fındık

Fındık sağlıklı bir kuruyemiştir, ancak yatmadan önce fındık yemek pek iyi değildir. Dayanamıyorsanız, birkaç tane yiyin, ancak aşırı yemenin sindirim sorunlarına ve uykuya dalmada güçlüklere neden olacağını unutmayın.

Kahvaltıda ve gün boyunca öğün aralarında atıştırmalık olarak fındık yiyebilirsiniz.

Yağlı peynirler

Yatmadan önce bir dilim ekmek ve peynir cezbedici gelebilir, ancak buna yenik düşmemek daha iyidir.

Sindirimi zordur, bu da uyku kalitenizi olumsuz etkiler. Kahvaltıda yemek en iyisidir.

Narenciye

Güne bir bardak narenciye suyuyla başlamak sağlıklı bir seçenek gibi görünse de aslında öyle değil. Narenciye meyveleri oldukça asidiktir ve yemekle birlikte veya yemekten önce tüketildiğinde mide ekşimesine, midede ağırlık hissine ve besinlerin yavaş emilmesine neden olabilir.

Narenciye meyvelerini az miktarda ve yemeklerden sonra tüketmek daha iyidir.

Fasulye

Baklagiller protein açısından çok zengindir, bu nedenle akşamları yemek şişkinlik ve uyku bozukluklarına neden olabilir.

Fasulye öğle yemeği veya erken akşam yemeği için idealdir, besinler en iyi şekilde emilir ve şişkinlik olmaz.

Elma

Elmalar lif bakımından zengindir, sindirimi iyileştiren doğal asitler içerir. Ancak geceleri elma yerseniz, asit midenizde birikir ve sorunlara neden olur. Elmalar ayrıca gaza ve bağırsak hareketlerinde sorunlara neden olabilir. Bunun nedeni, sindirimin geceleri doğal olarak yavaşlaması ve herhangi bir yiyeceğin sindirilmesinin daha zor olmasıdır.

Elma yemek için en iyi zaman sabahtır, çünkü uzun bir uykudan sonra bağırsakları harekete geçirir. Bu, özellikle önceki gece sağlıksız yiyecekler yediyseniz yararlıdır.

Yoğurt

Mide asidini azaltabilen laktoz içerdiğinden aç karnına yoğurt yemekten kaçınılmalıdır. Bu, ana yemeğinizi yediğinizde sindirimi daha da yavaşlatır ve sorunlara neden olur.

Ana yemekten 1-2 saat sonra yoğurt yemek en iyisidir. Yatmadan önce bir kase yoğurt yemek iyi bir fikirdir, çünkü yoğurttan elde edilen proteinler gece boyunca kasların gelişimine katkıda bulunur.