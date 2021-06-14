Yapraktan sızan şifa: İncir sütünün faydaları nelerdir

Doğanın nimetleri aynı zamanda alternatif tıbbın mucizeleri olarak da karşımıza çıkıyor. İşte cilde inanılmaz etkileri ile incir sütünün faydaları ve kullanımı...

İncir sütü; adeta doğal merhem görevi üstlenen ve pek çok cilt probleminin giderilmesi konusunda etkili olan doğal bir şifa kaynağıdır.

Siğil, yanık ve sivilceler için faydalı olan, cilt lekelerinin giderilmesine destek olan bir tür doğal merhem olarak nitelendirilmektedir.

Peki incir sütünün faydaları nelerdir? İncir sütü hangi rahatsızlıklara iyi gelir, nasıl kullanılır? İşte merak edilenler...

İNCİR SÜTÜ NEDİR?

Olgunlaşmamış incirin dalından koparıldığı zaman akan beyaz sıvıya incir sütü denilmektedir. İncir sapından gelen bu beyaz sıvı aynı zamanda incirin yapraklarından da gelebilmektedir.

Oldukça dikkatli kullanılması gereken incir sütü, dudaklara ve ağız içine geldiği zaman yanma hissi meydana getirebilmektedir. İncir sütünün doğal bir şekilde toplanması tavsiye edilmektedir.

İNCİR SÜTÜNÜN FAYDALARI

Özellikle bebeklerde var olan kulak ağrısına incir sütü kulağa damlatılırsa ağrıyı azaltır veya ortadan kaldırmaktadır.

Bazen ellerimizin üzerinde veya vücudumuzda siğil denilen pürüzler meydana gelmektedir. Bu aynı zamanda sağlık problemidir. Siğillerin iyileşmesi için çok faydalıdır.

Topukların tahriş olması ve kabuk bağlaması, sertleşmesine nasır adı verilmektedir. Nasırlara iyi gelir ve yumuşak topuklara sahip olmamızı sağlar.

Ciltte oluşan lekelere çok iyi gelmektedir.

Kulak ve bağırsakta oluşan kurt ve parazitleri öldürmektedir.

Yaş olarak büyük kişilerde başlayan katarakt rahatsızlığını eğer başlangıç seviyesinde uygulanırsa kataraktı yok etmektedir.

Dişlerimizi fırçalarken bazen diş etleri kanayabilir. Bu durum güçsüz ve sağlıksız diş etlerinden kaynaklanmaktadır. İncir sütü diş etini güçlendirmektedir.

İNCİR SÜTÜ NASIL KULLANILIR?

İncir sütü halk arasında siğillere karşı kullanılmaktadır. Yaprağından çıkan süt, siğillere, basura ve vücuttaki yaralara sürülebilir. Ayrıca incir sütünün hazımsızlığı giderici etkisi de bulunur. Nezle, grip ve sıtma rahatsızlıkları için de sütü kullanılabilir.

İncir sütünün birtakım alerjen etkileri bulunabilmektedir. Aşırı kullanım sonucunda alerjik etkiler meydana gelebilir. Bunun yanı sıra yanlış kullanımı ağız yarasına sebebiyet verebilir. Bu sebepten dolayı dikkatli incir sütü dengeli kullanılmalıdır.