Yaraları daha hızlı iyileştirme gücüne sahip 9 besin

İyileşmeleri için belirli bir süreye ihtiyaç duyan yaralarınızın daha kısa zamanda düzelmesini istiyorsanız, bu süreci hızlandıran yiyecekleri diyetinize dahil edebilirsiniz.

Yaralarınızı iyileştirmek için geçen süreye hiç dikkat ettiniz mi? Değilse, o zaman tam zamanı, çünkü bağışıklığınızın ne kadar güçlü olduğunu anlamanıza yardımcı olacak. Ve her ihtimale karşı, yaralarınızın iyileşmesi normalden daha uzun sürerse endişelenmeyin. Yara iyileşmesini hızlandırmak için diyetinize bazı yiyecekler ekleyebilirsiniz.

Sebzeler, meyveler, protein açısından zengin kaynaklar ve sağlıklı yağlar gibi birçok besin, yaralarınızın iyileşmesine yardımcı olur. Bunun nedeni, iltihabı azaltmaları, beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik etmeleri, bağışıklık sistemini iyileştirmeleri ve vücudunuzun iyileşmesi için gerekli yakıtı sağlamalarıdır. İşte, diyetinize dahil etmeniz gereken yara iyileştirici gıdalar;

1. ZERDEÇAL

Zerdeçal, yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olan antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ayrıca yara ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Sütle içebilir veya daha iyi sonuçlar için yaranıza bile uygulayabilirsiniz.

2. SÜT

Süt kalsiyum açısından zengindir, bu nedenle yara iyileşme sürecini hızlandırabilir. Sütün içerisinde bulunan büyümeyi teşvik eden hormonlar, yaraların daha hızlı iyileşmesine de teşvik eder.

3. FINDIK

Badem, ceviz, kenevir tohumu, ceviz ve ayçiçeği çekirdeği yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Kuruyemişler ve tohumlar, iyileşmeyi destekleyen bitki bazlı proteinler, vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlar sağlar. Ayrıca çinko, manganez, magnezyum ve E vitamini açısından da zengindirler. Antioksidan görevi görürler ve vücuttaki hücresel hasara karşı koruma sağlarlar.

4. TAVUK SUYU

Tavuk suyu magnezyum, kalsiyum, fosfor gibi çeşitli mineraller açısından zengindir. Aynı zamanda eklem sağlığı için mükemmel olan kolajen açısından da zengindir. Yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

5. MEYVELER

Meyveler, vücudun yaraları normalden daha hızlı iyileştirmesine yardımcı olan besinler ve bileşiklerle doludur. Kolajen üretimini uyararak yara iyileşmesine yardımcı olan C vitamini açısından zengindirler. Ayrıca antioksidanlar içerirler ve anti-inflamatuar, antiviral ve bağışıklık destekleyici özelliklere sahiptirler.

6. SEBZELER

Sebzeler, vücudu iyileştirmek için gerekli olan bir dizi vitamin ve mineral sağlar. Ayrıca enerji veren ve kasların parçalanmasını önleyen karbonhidratlar içerirler. A vitamini, C vitamini ve lif bakımından zengindirler, bu da ağrı kesici ilaçların yaygın bir yan etkisi olan ve hareket kabiliyetini azaltan kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Karnabahar, havuç, brokoli, dolmalık biber, patates, lahana ve brüksel lahanası gibi sebzeler yaraların daha iyi iyileşmesi için diyetlerine dahil edilebilir.

7. SAĞLIKLI YAĞLAR

Tüm yağlar kötü değildir. Sağlıklı yağlar vücudunuz için çok önemlidir, çünkü vücudunuzdaki yara izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olan E vitamini kadar enerji de sağlarlar. Bu yağlar ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyon kapma şansını azaltır. Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, tohumlar, kabuklu yemişler ve avokado, sağlıklı yağların bazı örnekleridir.

8. YUMURTA

Doktorunuz bir yaralanmadan sonra daha fazla yumurta yemenizi tavsiye etmiş olabilir. Bunun nedeni yumurtaların protein, A vitamini, E vitamini, B kompleksi, folik asit, kalsiyum, riboflavin, demir ve çinko içermesidir. Sadece bir yumurta size bir demet besin sağlayabilir. Bu nedenle yumurtalar en çok iyileşme aşamasındayken yenir.

9. PROBİYOTİKLER

Probiyotikler vücudumuz için gereklidir. Yiyecekleri sindirmemize, zihinsel sağlığımızı korumamıza ve enfeksiyonlarla ve her türlü mikropla savaşmamıza yardımcı olan sağlıklı bakterilerdir. Yaralandığımızda bazen iyi ve kötü bakteriler arasındaki denge bozulur ve mide bulantısı ve kabızlık gibi komplikasyonlara neden olur. Bu nedenle, probiyotikler vücudumuzun kötü bakterileri uzak tutmasına yardımcı olur.