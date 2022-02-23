Yaralarınızı sarıp sarmalıyor: İncir sütünün 12 mucizevi faydası

Olgunlaşmamış incirden elde edilen süt, adeta doğal merhem görevi üstleniyor. Birçok cilt problemine iyi gelen incir sütünün mikropları da kırdığı biliniyor. İşte şifa deposu incir sütünün faydaları…

Kızılderililer, uzun yıllar boyunca birçok meyvenin faydalarından yararlandı. İncir de bu meyvelerden biriydi. Ancak Kızılderililer, sadece meyveyi yemekle kalmadı, aynı zamanda sütünden de faydalanmayı bildi.

Ağustos ayının son günlerine doğru hasat edilen incir, Türkiye'de yaygın olarak yetiştiriliyor. İnciri, sadece tatlı ve lezzetli bir meyve olarak düşünmemek gerekiyor.

Zira içerisinde bulundurduğu sütü insan vücuduna oldukça fayda sağlıyor. Olgun bir incirden elde edilen süt, adeta doğal merhem görevi görüyor.

Doğal bir şifa kaynağı olan incir sütü, siğilden sivilcelere, yanıktan cilt lekelerine kadar birçok cilt problemine iyi geliyor.

Bunun yanı sıra mikropları kıran etkisi sayesinde yaraların iltihaplanmasını önlemek için de kullanılabiliyor. Bu süt, aynı zamanda oldukça önemli bir mineral kaynağı olarak öne çıkıyor.

Peki incir sütünün faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte sizler için incir sütü neye iyi gelir sorusunu cevapladık.

İNCİR SÜTÜ NEDİR?

İncir sütü, henüz olgunlaşmadan dalından koparılan incirden akan beyaz sıvıya denmektedir. İncir sapından gelen bu beyaz sıvı, aynı zamanda incirin yapraklarından da gelebilmektedir.

Bu sütün oldukça dikkatli kullanılması gerekmektedir. Dudaklara ve ağız içine geldiği zaman yanma hissi meydana getirebilmektedir.

İNCİR SÜTÜNÜN FAYDALARI

Düzenli kullanıldığı takdirde cilt lekeleri üzerinde olumlu sonuçlar verir ve sivilce oluşumunu engeller.

Kulak ağrısı yaşayan bebeklerin ağrıyan kulağına damlatılırsa ağrıyı azaltır veya ortadan kaldırır.

Nasırlara ve topuk çatlaklarına iyi gelir ve yumuşak topuklara sahip olmanızı sağlar.

Gözenekleri sıkılaştırır, cilt tonunu eşitler ve cilde doğal bir parlaklık kazandırır.

Kulak içerisindeki iltihapların temizlenmesine yardımcı olur.

Sedef ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Güçlü antioksidandır ve yüksek besin değerine sahiptir.

Siğillerin iyileşmesi için çok faydalıdır.

Hazımsızlığı giderici etkisi vardır.

Kepeklenmenin önüne geçer.

Mikrop kırıcı özelliği bulunur.

Diş etlerini güçlendirir.

İNCİR SÜTÜ KULLANIMI

İncir sütü, siğillere, basura ve vücuttaki yaralara sürülebilir. Nezle, grip ve sıtma rahatsızlıkları için de kullanılabilir.

İncir sütünü kullanırken dikkatli olmak gerekir. Gerektiğinden fazla kullanmak alerjik etkilere neden olabilir. Bunun yanı sıra yanlış kullanımı ağız yarasına sebebiyet verebilir. Kullanım sırasında dikkat etmeniz gerekenler ise şunlardır: