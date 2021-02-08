Yaşam tarzı, kanser oluşum riskini belirliyor

Kanseri yenmenin yolunun onu tanımak ve doğru tedavi stratejisini belirlemekten geçtiğini söyleyen Dr. Ferhat Damkacı, kanser ile ilgili bilinmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kanserde erken tanı, yaşam kalitesi ve süresinin artması açısından çok büyük önem taşıyor. Hastalığı yenmenin yolu ise onu tanımak ve doğru tedavi stratejisini belirlemekten geçiyor.

Kanserle ilgili bilinmesi gerekenler hakkında bilgi veren Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, değişime uğrayan hücrelerin çok küçük bir kısmının bile kansere neden olabileceğini belirterek, kanserin genellikle sebebi açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, ateş, deri bulguları ve ağrı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını söyledi.

BİRÇOK FAKTÖR KANSER RİSKİNİ ETKİLİYOR

Kanserin oluşum riskini; genetik değişim, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin belirlediğini ifade eden Damkacı; radyasyon, sigara, alkol, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivitenin azlığı ve güneş ışınlarının dünya genelinde ana risk faktörleri arasında olduğunu söyledi.

Damkacı, dünyada en çok tanı konulan kanserler ararsında ilk sırada yüzde 13 ile akciğer kanseri geldiğini ve onu sırasıyla yüzde 11,9 ile meme, yüzde 9,7 ile kolon kanserinin izlediğini ifade etti.

Sigaranın başta akciğer, gırtlak ve ağız boşluğu kanserleri olmak üzere tüm organlarda kansere neden olabileceğini anlatan Damkacı, sigaranın aynı zamanda kadınlarda 14,5 yıl, erkeklerde ise 13,2 yıl ömrün kısalmasına neden olduğunu söyledi.

Pasif içicilerin de risk altında olduğunu hatırlatan Dr. Damkacı, "Kanserden korunmak için az yağlı besinler tüketmeye ve şekeri azaltmaya özen göstermek gerekiyor. Vücut kitle endeksinin 25’ten düşük olmasına dikkat etmekte fayda var. Bol sebze ve meyve tüketmeli, düzenli egzersiz ile vücut ağırlığını korumaya çalışmak da oldukça önemli." dedi.

Vücut ağırlığındaki artışın, hormonal değişimlere neden neden olduğunu kaydeden Damkacı, "Özellikle östrojen ve insülin hormonu artışı, tümör büyümesini destekliyor. Vücutta ele gelen kitleler, şişlikler, deri değişiklikleri, iyileşmeyen yaralar, bağırsak ve idrar alışkanlıklarındaki değişiklik, anormal kanamalar, akıntılar, yutma güçlüğü, açıklanmayan kilo kaybı, ateş, halsizlik, ağrı, ağızda ve bademcikler üzerinde beyaz plaklar kanserin habercisi olabiliyor. Bu nedenle düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek gerekiyor." şeklinde konuştu.