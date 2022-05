Yaşlanmayı geciktiren 10 besin

İçerdikleri antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde bazı gıdalar yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. İşte yaşlanmayı yavaşlatmaya ve hastalıklara karşı koruma sağlamaya yardımcı gıdalar.

Bazı yiyecekler cildin erken yaşlanmasını yavaşlatmaya ve belirli kalp ve damar hastalıkları ve belirli kanserlerden korumaya yardımcı olur. Zamanda geriye gitmeden, belirli yiyecekler biraz daha genç görünmenize ve belirli enfeksiyonları önlememize yardımcı olabilir.

Güzel ve ışıltılı bir cilt sağlıklı beslenmeyle başlar. Ayrıca yaşlanma karşıtı bazı özel gıdalar, tüm vücuda çok daha fazla destek sağlar. Antioksidanlar, sağlıklı yağlar, su ve temel besinlerle dolu renkli gıdalar tüketildiğinde cilt yaşlanması oldukça yavaşlar.

Cilt genellikle vücudun iç problemlerini gösteren ilk organdır ve losyonlar, kremler, maskeler ve serumlar sorunu ancak geçici olarak örtebilir. Araştırmalar, meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyetin, donuk cilt ve kırışıklıklarla savaşmanın en güvenli ve en sağlıklı yolu olduğunu gösteriyor.

İşte vücudunuzu besleyecek ve içten gelen ışıltıyı yansıtacak en iyi 10 yaşlanma karşıtı gıda.

Kırmızı biber

Kırmızı biber, yaşlanmayı geciktirme konusunda oldukça büyük faydalara sahip harika bir antioksidan kaynağıdır. Kırmızı biber, kolajen üretimi için gerekli olan yüksek C vitamini içeriğine ek olarak, karotenoidler adı verilen güçlü antioksidanlar içerir.

Karotenoidler, birçok meyve ve sebze türünde bulunan parlak kırmızı, sarı ve turuncu renklerden sorumlu pigmentlerdir. İltihap önleyici özelliklere sahiptirler ve cildi güneş hasarından, kirlilikten ve çevresel toksinlerden korumaya yardımcı olurlar.

Havuç

Havuçlar büyük miktarda beta karoten içerirler. Beta karoten, cilt sağlığı için gerekli olan ve aynı zamanda cilt yaşlanmasını yavaşlatan A vitamininin öncüsüdür. A vitamini yüm vücudun yaşlanmasını yavaşlatabilen bir antioksidandır.

Beta karoten gibi karotenoidler, iyi yağlarla tüketildiğinde en iyi şekilde emilirler. Havuçları salatalarda veya yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz.

Yaban mersini

Yaban mersini A ve C vitaminlerinin yanı sıra antosiyanin adı verilen yaşlanma karşıtı bir antioksidan bakımından zengindir. Yaban mersinine derin bir mavi renk veren bu maddedir.

Bu güçlü antioksidanlar cildi güneş hasarından, stresten ve çevresel toksinlerden korumaya, iltihaplanma tepkisini hafifletmeye ve kolajen kaybını önlemeye yardımcı olurlar.

Üzüm

Üzümlerde bulunan antioksidanlar ve diğer polifenoller kalp için mükemmeldir ve ayrıca sağlıklı yaşlanmaya yardımcı olabilir. Çalışmalar, üzümde bulunan polifenollerinin beyin, kolon, gözler ve diğer organların sağlıklı kalmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Aynı zamanda hücrelerin sağlığına, dolayısıyla vücudun genel sağlığına katıldıkları görülmektedir. Polifenoller üzümün tüm kısımlarında bulunur.

Brokoli

Brokoli C ve K vitaminleri, çeşitli antioksidanlar, lif, folik asit, lutein ve kalsiyumla dolu iltihap önleyici bir yaşlanma karşıtı besindir. Vücudun, cilde güç ve elastikiyet veren ana protein olan kolajen üretmek için C vitaminine ihtiyacı vardır. Brokoli yüksek miktarda C vitamini içerir.

Hızlı bir atıştırma için çiğ brokoliyi yiyebilirsiniz, ancak zamanınız varsa yemeden önce hafifçe buharda pişirebilirsiniz.

Çilek

Çilek, böğürtlen, ahududu ve kızılcık gibi orman meyveleri beyin sağlığı üzerindeki yararlı etkilere sahiptir. Araştırmalar, yaşlanma sırasında bilişsel yetenekleri koruduklarını gösteriyor. Bu meyveler güçlü antioksidan ve iltihap önleyici bileşiklerle doludur.

Orman meyveleri ayrıca aynı öğünde tüketildiğinde, ıspanak, domates ve fasulyeden bitki bazlı demirin emilmesine yardımcı olan C vitamini sağlar.

Avokado

Avokado, sağlıklı tekli doymamış yağ asitleri ile doludur. Cildi nemlendirmeye, kırışıklıkları önlemeye ve güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan zararlı toksinlere karşı korumaya yardımcı olan iltihap önleyici yağlar içerirler.

Faydalardan yararlanmak için bir avokadonun çeyreğini yemeniz yeterlidir.

Ispanak

Ispanak süper nemlendiricidir ve tüm vücudu oksijenlendirmeye yardımcı olan antioksidanlarla doludur. A, C, E ve K vitaminleri, magnezyum, demir ve lutein açısından da zengindir.

Bu gıdadaki A vitamini saçalrın güçlü ve parlak olmasına yardımcı olurken, K vitamini hücrelerdeki iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

Chia tohumları

Chia tohumlarının bitki bazlı omega 3, antioksidanlar ve düşünce, hafıza, ruh hali, kalp atış hızı ve cilt dokusunun sağlığı için gerekli minerallerle doludurlar. Sulu chia tohumlarının jelatinimsi kıvamı, bağırsak geçişine yardımcı olur ve aynı zamanda kolesterol seviyelerinin korunmasına yardımcı olan ve aşırı yemeyi önleyen bir tokluk hissi veren çözünür lif sağlar.

Chia tohumları oldukça çok yönlü bir besindir. Tohumları bir içecek, yulaf ezmesi, sebzeli burger, salata ve tahıllarda tüketebilirsiniz.

Kuruyemişler

Pek çok kuruyemiş (özellikle badem) cilt dokusunu yenilemeye, cilt nemini korumaya ve cildi zararlı UV ışınlarından korumaya yardımcı olabilecek mükemmel bir E vitamini kaynağıdır.

Özellikle cevizler cildin hücre zarını güçlendirmeye, güneşten korunmaya ve doğal yağ bariyerini koruyarak cilde güzel bir parlaklık kazandırmaya yardımcı olabilecek omega 3 yağ asitlerini içerirler.