Yaşlanmayı hızlandıran 5 diyet hatası

Yaşam tarzı alışkanlıklarının doğrudan etkilediği erken yaşlanmayı, doğru beslenme ipuçlarıyla önleyebilmek mümkün. İşte yaşlanmayı hızlandıran diyet hataları ve daha sık tüketilmesi gereken besinler.

Ne yersek oyuz. Kötü beslenme sadece kilo almamıza neden olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığımıza da zarar verir ve normalden daha hızlı yaşlanmamıza neden olur.

Bu anlamda, erken yaşlanmayı önlemek için yeterli ve dengeli beslenmekten daha etkili bir şey yoktur. Akdeniz diyeti, dünyanın en sağlıklı diyetlerinden biri olarak kabul edilir. Ve elbette, erken yaşlanma üzerinde hareketsiz bir yaşamın da büyük bir olumsuz etkisi olduğu unutulmamalıdır.

Yaşlanmayı önleyen yiyecekler (antioksidanlar) ve tam tersine yaşlanmayı hızlandıran yiyecekler de vardır.

İşte siz farkında olmadan size zarar verebilecek, erken yaşlanmaya neden olabilecek 5 yeme alışkanlığı.

FAZLA RAFİNE UN TÜKETMEK

Beyaz ekmek, makarna, pirinç ve diğer rafine tahıllar yararlı minerallerden yoksundur ve hızla emilen nişastalar içerir. Bu da doku iltihabına neden olarak yaşlanmayı hızlandırır.

Uzmanlar, bu sağlıksız rafine unların sağlıklı olan işlenmemiş, tam tahıllarla değiştirilmesini tavsiye ediyor. Tam tahıllar, glikasyon süreciyle mücadele eder ve diğer faydalarının yanı sıra sindirim sistemi için de çok faydalıdır.

FAZLA ŞEKER TÜKETMEK

Evet, tatlıları sevdiğinizi biliyoruz ama cildinizin erken yaşlanmasını ve diğer sağlık sorunlarını istemiyorsanız fazla şeker tüketmemelisiniz.

Şeker molekülleri kolajen liflerine yapışır ve cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olur. Ayrıca akne gibi bazı cilt problemlerine neden olurlar.

Artık biliyorsunuz, güzel bir cilt istiyorsanız, diyetinizdeki şekeri azaltın. Şeker, düşündüğümüzden daha fazla gıdada bulunur ve şekerlemenin ötesinde, paketlenmiş meyve sularında, bazı tahıllarda ve paketli birçok üründe şeker bulunur.

FAST FOOD TÜKETMEK

Bir hamburgeri ya da pizzayı arada bir yemek çok sorun oluşturmaz, sorun aşırıya kaçtığınızda ortaya çıkar.

Fast food tüketimi, sağlığınızı bozar ve cildiniz de sonuçlarına katlanır. Bu ürünlerin çoğu, obezite, kalp ve damar hastalıkları ve sindirim sorunları ile ilgili bir tür proinflamatuar yağ olan araşidonik asit içerir.

ÇOK FAZLA KAHVE İÇMEK

Kahve, güne iyi bir enerji ile başlamak için en iyi ürünlerden biridir, ancak fazlası iyi değildir. Bu içeceğin kortizol (stres hormonu) düzeylerini yükselttiği, bunun da vücutta insülin artışına, ayrıca hücresel iltihaplanmanın artmasına ve cilt bariyerinin bozulmasına neden olduğu gösterilmiştir.

Tüketiminizi azaltmak mı istiyorsunuz? Yeşil çay gibi antioksidanlar bakımından yüksek bitki çaylarını tercih edebilirsiniz.

SİGARA İÇMEK

Ve tabii ki sigara, vücudun en büyük düşmanlarından biridir. Tütün, ciğerlerinize zarar verir ama aynı zamanda ciltteki yaşlanma belirtilerini de hızlandırır.

Araştırmalara göre, sigara içenlerin üst göz kapakları ve alt göz kapakları daha erken sarkar ve ağız çevresinde daha fazla kırışıklık görülür. Sigara içenlerin ayrıca gıdık riski daha yüksektir.

DAHA SIK TÜKETMENİZ GEREKEN YAŞLANMA KARŞITI 4 BESİN GRUBU

Cildinizde gözle görülür yaşlanma belirtilerinden endişe mi duyuyorsunuz? Daha sıkı, kırışıksız bir cildi daha uzun süre korumak ister misiniz? İyi yaşam tarzı alışkanlıklarını sürdürmenin (günlük güneşten korunmak, günde en az 8 saat iyi uyumak, sigara ve alkol kullanmamak, düzenli egzersiz yapmak, iyi kozmetikler kullanmak vb.) yanı sıra, beslenme en büyük yardımcınızdır.

Özel olarak, serbest radikallerin etkilerini yok etme ve durumumuzu iyileştirme yeteneğine sahip olan, yaşlanmayı geciktirici olarak adlandırılan bazı besinler vardır.

İşte uzmanlara göre daha sık tüketmeniz gereken 4 yaşlanma önleyici besin grubu.

Yüksek Kaliteli Protein

Sağlıklı kalmak için vücudumuzun günlük yüksek kaliteli protein alımına ihtiyacı vardır. Peki, proteinler nereden alınır? Yüksek kaliteli proteinleri somon gibi taze balıklardan ve tavuk veya hindi gibi beyaz etlerden elde edebileceğiniz gibi yumurta, süzme peynir, kefir, doğal yoğurt, kinoa, baklagiller ve kuru yemişler gibi diğer gıdalardan da alabilirsiniz.

Kompleks Karbonhidratlar ve Lif

Kompleks karbonhidratlar düşük glisemik içeriğe sahip, daha yavaş emilime izin veren ve kan şekerindeki artıştan kaynaklanan iltihaplı reaksiyona neden olmayan karbonhidratlardır. Ek olarak, bu tip karbonhidratlar antioksidanlar, bitkisel besinler ve lifler içerir. Lifler sindirimi ve bağırsak geçişini düzenlemek için gereklidir. İşlenmiş gıdalardan uzak durun ve doğal ürünlere yönelin. Her türlü sebze ve meyveyi beslenmenizden eksik etmeyin.

İyi Yağlar

Sağlıklı yağlar özellikle kalp üzerindeki koruyucu etkileri, tansiyonu düşürme ve kan pıhtılarının oluşumunu azaltma yetenekleriyle bilinir. Omega 3 en sağlıklı yağ asitlerinden biridir. Ceviz, badem, keten yağı veya chia tohumlarına ek olarak somon, ton balığı, uskumru veya sardalya gibi yağlı balıklarda bulunur. Ayrıca ayçiçeği ve özellikle sızma zeytinyağı da iyi yağ kaynaklarıdır.

Alfa Lipoik Asit ve Antioksidan Vitaminler

Ispanak veya brokoli gibi çok çeşitli yeşil yapraklı sebzelerde bulunan alfa lipoik asit, vücudun kendisi tarafından üretilen doğal bir maddedir ve yaşlanmaya karşı en önemli maddelerden biridir. Hücrede enerji üretimine katılır ve onları serbest radikallerin neden olduğu iltihaplanmaya karşı korur. Portakal, mandalina, limon, greyfurt, ananas, nar veya papaya gibi yüksek miktarda antioksidan vitamin içeren farklı meyveleri tüketmeyi unutmayın.