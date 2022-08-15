Yaşlanmanın etkilerine karşı savaşmak için birçok krem ​​ve hatta cerrahi operasyon var, ancak her şey sağlıklı ve dengeli bir diyetle başlar. İşte yaşlanmayı yavaşlatan mucize gıdalar.

Yaşlanmayı yavaşlatmak için birçok farklı krem ve hatta cerahi operasyon denemiş olabilirsiniz. Ancak, yaşlanmayı yavaşlatmanın en büyük anahtarı sağlıklı beslenmedir. Düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı bir yaşam tarzı, kırışıklıkların ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olur.

Muhtemelen bildiğiniz gibi formda ve sağlıklı olmak için her gün yeterli meyve ve sebze yenilmesi tavsiye edilir. Özellikle lif ve vitamin açısından zengin olan meyve ve sebzeler sağlığın garantisidir. Ama mümkün olduğunca uzun süre iyi hissetmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey bu değil.

Günde 2 litre sadece su içmeyi hedefleyin. Sabah veya öğle yemeğinden sonra içtiğiniz kahveyi veya aromalı içecekleri bu 2 litreye saymayın. Ayrıca günde en az 20 dakika egzersiz yapın. Mutlaka spor salonuna gitmenize gerek yok, örneğin tempolu yürüyüş yeterli olabilir.

Son olarak, sağlık için çok faydalı olduğu ve yaşlanmaya karşı savaştığı bilinen yiyecekleri tüketin.

İşte yaşlanmayı yavaşlatan mucize gıdalar.

Yağlı balıklar

Somon, uskumru, sardalya ve hatta hamsi gibi yağlı balıklar yüksek oranda protein içerir ve yaşlanan ciltle savaşmak için önerilir. İdeal olarak, haftada en az bir veya iki kez tüketilmesi tavsiye edilir.

Soğuk suda yaşayan bu balıklar, kan dolaşımını hızlandıran, kalp ve damar hastalıklarını önleyen ve beyni koruyan temel yağ asitleri olan omega 3 içerir. Omega 3 asitleri ayrıca yaşlanma ile ilişkili bilişsel gerilemeyi önleyebilir.

Turunçgiller

Portakal, greyfurt, mandalina ve limon büyük miktarlarda flavonoid içerir. Flavonoidler hücre yaşlamasını önler. Ayrıca turunçgillerde büyük miktarlarda bulunan C vitamini, iltihaplı süreçlerin verdiği hasarı azaltarak hücresel yaşlanmayı geciktirir.

Turunçgiller içerdiği flavonoidler, kumarinler ve karotenoidler gibi organik bileşikler sayesinde kanser, kalp ve damar hastalıkları ve ayrıca beyin hasarına bağlı hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur.

Yaban mersini

Antioksidanlar ve C vitamini açısından zengin olan yaban mersini, serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye ve cildi kirlilik, güneş ve hatta tütün gibi dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.

Yaban mersini ayrıca cildi daha elastik hale getiren ve ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltan kolajen üretimini de hızlandırır.

Havuç

Havuçlar, onlara turuncu rengibi veren yüksek beta karoten içeriği ile ön plana çıkmaktadır. Yaşla ilişkili görme hasarına karşı korunmaya yardımcı olur. Beta karoten vücutta A vitaminine dönüşür. A vitamini, bağışıklık fonksiyonu, görme, üreme ve hücresel iletişimde rol oynar. Ve vücut kendi başına A vitamini üretemediği için onu besinlerle almak çok önemlidir.

Havucun faydalarından tam olarak yararlanmak için çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Pişmiş havuç yemek istiyorsanız, bütün olarak pişirin ve besinlerin buharlaşmasını önlemek için pişirmeden önce değil, daha sonra kesin.

Ceviz

E vitamini, çinko ve selenyum içeren cevizler cildin erken yaşlanmasına karşı bir süper besin olarak kabul edilirler. Kalbi korumaya ve kötü kolesterol oranını düşürmeye yardımcı olan cevizlerin her gün tüketilmesi tavsiye edilir.

Ceviz yağı da kullanabilir ve tariflerinize ekleyebilirsiniz.

Karaciğer

Karaciğer, cildin elastikiyetini ve derin nemlenmesini destekleyen A ve B5 vitaminlerini içerir. Özellikle kanatlı karaciğerleri kırışıklıklara karşı gerçek bir koruyucudur.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, karalahana ve brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin düzenli tüketimi bilişsel işlevlerin daha iyi korunmasını sağlar. Tüm bu sebzeler B12 vitamini, K vitamini ve beta karoten bakımından zengindir.

Ayrıca lahana, brokoli, Brüksel lahanası ve karnabahar gibi turpgil sebzeler iyi miktarda C, E, K vitamini, folat, potasyum, kalsiyum, selenyum ve havuç gibi karotenoidler içerirler. Gerçek bir kanser önleyici potansiyele sahipler, aynı zamanda kalp sağlığı üzerinde de etkilidirler. Tüm bunlarla hücresel yaşlanmayı yavaşlatırlar.

Salatalık

Salatalık oldukça nadir bir eser element içerir. Organik silika olarak da adlandırılan silikon içeren salatalıklar, cilt yaşlanmasına karşı savaşmak için gerekli olan kolajen ve elastin üretimini teşvik eder.

Elli yaşından itibaren vücut daha az kolajen üretir, cilt yavaş yavaş esnekliğini kaybeder ve daha kırılgan hale gelir. Bu durumu yavaşlatmak için düzenli olarak salatalık yemek gerekir.