Yaşlıların evde bakımı hassas ve ciddi bir iş

Yaşlıların evde bakımı hassas ve ciddi bir iş

'Evde yaşlı bakımı', ailesinde kendi işlerini yapamayacak durumda olan yaşlıları bulunan kişilerin tanıdığı bir kavram. Süreç bakılan ve bakan açısından psikolojik ve fiziksel donanım gerektiriyor.

Yaşlı ve hasta kişinin evde bakım süresince hastanın psikolojisi anlayışla karşılanmalı, ilgili destek birimlerinden yardım alınmalı, yaşlıyla sevgi ve saygı çerçevesinde kesintisiz ve güvene dayalı bir ilişki kurulmalı. Çünkü hem bakıma ihtiyacı olan hem de bakan için hayatın kolaylaşması bir açıdan da bunlara bağlı.

SAĞLIKLI BİR YAŞLILIK, HERKESİN HAYALİ

Bireylerin bir engeli ya da kronik bir hastalığı yoksa ve birey çağdaş sağlık anlayışı çerçevesinde bir yaşam sürmüşse; bu, o kişinin en iyi düzeyde uzun ve sağlıklı bir yaşlılık geçireceği anlamı taşıyor.

BAKIMA İHTİYAÇ DUYAN HASTALARIN, AİLE ORTAMINDA KALMASI STRESİNİ AZALTIYOR

Bazen de bireyler yaşlandıklarında, aynı zamanda hasta ve bakıma muhtaç olabiliyor. Bu durumdaki kişiler sosyal devlet kapsamında yönlendirilen farklı birimlerde kalabiliyor, bazıları ise aile ortamında yaşamını sürdürüyor.

Bakıma muhtaç bireyin sosyal ilişkilerini sürdürebildiği aile bireylerinin yanında yaşaması, manevi açıdan kendilerine destek sağlıyor ve bakıma muhtaçlıkla başa çıkmada stresi azaltıcı bir etki meydana getiriyor.

ÇEŞİTLİ KURUMLAR EVDE BAKIMA DESTEK OLUYOR

Aile ortamında yaşamını sürdüren yaşlılar, aynı zamanda yine sosyal hizmetlerden yararlanabiliyor.

Evde yaşlı bakımını yakınları üstlense de bazen hastalar için bu yeterli olmuyor ve sosyal toplum gereği, zaman zaman ev hizmetleri, hekim, hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, ev ekonomisti ve bakım destek elemanı gibi farklı meslek mensupları da devreye giriyor.

İncelediğimizde “Evde Bakım” teriminin Avrupa’da 1950’li yıllarda ortaya çıktığını ve bugün gelinen noktada yaygınlaşarak, bir branşlaşma haline geldiğini görüyoruz.

EVDE BAKIMIN KURALLARI VAR

Hem hasta için hem birlikte yaşadığı tüm bireyler için en sağlıklı şekilde yaşamak adına sevgi ve saygı çerçevesinde belirli prensiplere uyulması gerekiyor.

Evde bakım hizmetleri hastalığın derecesine, yaşlının engelli olup olmamasına, bakımın erken dönem ya da geç dönem olmasına göre değişiklik gösterebiliyor.

Erken dönemdeki bakım hizmetleri, yetersizliğin oluşumundan itibaren ilk 3-6 aylık dönemi içeriyor. Geç dönemdeki bakım hizmetlerini ise özel gereksinimli bireyin bebeklik döneminden yaşamının sonuna kadar sürecek rehabilitasyon bakım hizmeti şeklinde özetleyebiliriz.

YAŞLI PSİKOLOJİSİNİ BİLMEK GEREKİYOR

Bakım yapılarken yaşlılarda aşırı sinirlilik ve etrafına zarar verici davranışlar sergilemenin yanı sıra depresyon ve iştah azalması da dahil psikolojik değişimi göz önüne alınmalı ve buna göre çözüm üretebilmeli.

SAĞLIĞI DA İNCELENMELİ

Bakılan hastaya, kilo kaybı, uyku bozukluğu, hareketlerde yavaşlama gibi bedensel bulgular açısından dikkat edilmeli.

İYİ BİR İLETİŞİM ÖNCE DİNLEMEKTEN GEÇİYOR

İyi ve doğru bir iletişimin kurmak, evde bakımın en önemli yardımcısı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için önce bir dinleyici olmak ve empati kurmak gerekiyor.

YAŞLI RAHATLATILMALI

Bireyin yaşadığı stresi azaltmak, rahatlamasını ve kendisini psikolojik olarak iyi hissetmesini sağlar.

Yaşlıların hobilerini sürdürmesi, aile içindeki danışmanlık rolünün devam ettirmesi bu aşamada büyük önem taşır.

YAŞLILIK, BİLGELİK OLMALI

Yaşlılık; dünyada bilgelik, olgunluk ve iç görü farkını kullanarak kuşaklar arası çatışmanın azalmasını ya da ortadan kalkmasını sağlayabilmek şeklinde tanımlanıyor. Bu tanım, yaşlıya, birlikte yaşadıkları tarafından da hissettirilmeli.

BAKANLAR DA DEPRESYON TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Yaşlı bakımında yaşanan zorluklar bazen başka olumsuzluklarla birleşerek bakım görevini üstlenenleri; tükenmişlik, depresyon, anksiyete ve stres sorunları ile baş başa bırakabiliyor.