Yatak odanızı daha sağlıklı bir yer haline getirmenin 5 yolu

Genel sağlığı doğrudan etkileyen uyku miktarı ve kalitesini artırmanın en kolay yollarından biri yatak odasını uygun hale getirmektir. İşte sağlıklı uyku için odanızda yapabileceğiniz değişiklikler.

Dinlendirici bir ortam, iyi bir gece uykusu için gereklidir. Araştırmalar, insanların yatak odalarının ışık ve gürültü seviyeleri, sıcaklık ve konfor ile ilgili en uygun koşullara sahip olduğunda daha iyi uyuduklarını göstermiştir.

Uykunun kalitesi ve süresi, genel sağlıkla doğrudan ilişkili olduğu için yatak odasındaki uykuya ve dinlenmeye yardımcı olan ortam, sağlığınızı etkiler.

Uyku alanınızı yatıştırıcı ve rahatlamaya daha elverişli hale getirmenin basit birkaç yolu vardır.

UYGUN RENKLERİ SEÇİN

Evinizin görsel olarak daha uyumlu görünmesi için çok miktarda para harcamanız gerekmez. Evinize belirli bir renk paleti uygulayarak görsel olarak güzel ama aynı zamanda daha da önemlisi rahatlatıcı bir ortam oluşturabilirsiniz.

İç tasarım için hangi renklerin kullanılacağını en iyi şekilde planlayabilmek için kendinize bir ruh hali panosu (fikir panoları) oluşturarak tek bir kombinasyon seçin.

GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEYİN

Özellikle kentsel alanlarda geeleri dahi sessizlik nadirdir. Gece geç saatlere kadar komşuların sesi, evdekilerin horlaması, dışarıda çalan müzik, komodinin üzerinde vızıldayan telefonlar, TV'nin açılıp kapanması uykunuzu bozabilecek ve rahatsız edebilecek birçok günlük sesten bazılarıdır. Ancak, mükemmel sessizlik her zaman gerekli ve hatta arzu edilen bir durum değildir. Bir bebeğin ağlaması veya alarmın çalması gibi sesler uyurken bile önemlidir.

Bu ipuçlarıyla gece boyunca gürültüyü önemli ölçüde azaltabilirsiniz:

- Zemin ve pencerelerin iyi yalıtımı şarttır. Pencerelerdeki perdelerle birlikte halılar ve yer döşemeleri, dışarıdan ve evin diğer bölümlerinden gelen gürültüyü azaltmaya yardımcı olabilir. Pencereleri kapalı tutmak dışarıdan gelen gürültüyü de sınırlayacaktır.

- Elektronik eşyaları kapatın. İç mekan seslerini önlemek için, yatmadan önce tüm elektronik cihazları kapatın veya sessiz moda aldığınızdan emin olun.

- Gürültüyü beyaz gürültü ile maskeleyin. Beyaz gürültü, değişen sesleri engellemeye yardımcı olabilir ve uykuya dalmanıza ve gece boyunca uykuda kalmanıza yardımcı olabilecek sürekli, yatıştırıcı sesler sağlayabilir. Çalışan bir fan veya telefonunuza yükleeybileceğiniz bir uygulama ile bu tür sesleri deneyebilirsiniz.

- Çevrenizdeki sesleri tamamen kontrol edemediğinizde, kulak tıkaçları gürültüyü kesmenin doğru yoludur. Kulak tıkaçlarını seçerken yumuşak ve esnek olduklarından emin olun. Kulak tıkaçları desibel seviyesinde derecelendirilmiştir. Gürültüyü engelleyecek, ancak yine de bebek ağlaması veya sabah alarmı gibi önemli sesleri duymanıza izin verecek olanları seçin.

IŞIĞI AYARLAYIN

Yetersiz ışığa maruz kalmak uyku ve uyanıklık durumunu kontorl eden sirkadiyen ritmi (biyolojik saat) etkileyebilir. Vücut gün boyunca güçlü ışığa maruz kaldığında, uyanık kalma mesajını alır ve gece karanlığı uyuşukluğu tetikler.

Hem doğal gün ışığının hem de yapay ışığın uyanıklık üzerinde büyük bir etkisi vardır. Karanlık, melatonin (uyku hormonu) üretimini uyarır. Bu nedenle uyku sırasında yatak odasının panjur veya perde ile karartılması önemlidir ve odanın kendisinde ne tür bir aydınlatma olduğu da önemlidir.

Uzmanlar, en iyi sonucu elde etmek için yatak odasında çeşitli aydınlatma türlerinin birleştirilmesini tavsiye ediyor. Bu da en iyi uyku koşullarına sahip olmak için sıcak, rahatlatıcı tonda bir aydınlatma seçmeniz gerektiği anlamına geliyor.

Işık kaynaklarını birleştirirken ışığın tonunu/rengini göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca odanızdaki ışık kaynaklarının da odanızın ihtiyacına uygun olması gerektiğini unutmayın. Üç farklı ışık kaynağına sahip olmanız gerekir; genel ışık, daha parlak ve daha loş ışık. Bu üç tür ışığı günlük ihtiyaçlarınıza göre kullanabilirsiniz.

YATAĞINIZI DOĞRU SEÇİN

Kaliteli bir uyku için ideal ortamı oluşturmak söz konusu olduğunda doğru yatak seçimi, önceliklerden biridir. Her yatağın kendi raf ömrüne sahip olduğunu söyleyen uzmanlar, sırt problemlerini önlemek için yatağı zamanında değiştirmenin iyi bir fikir olduğunu belirtiyor.

Birçok kişinin bir yatağın tamamen yıpranmadan değiştirilmesi gerekmediğine inandığını belirten uzmanlar, yıllar içinde desteğini yavaş yavaş kaybettiği için üzerine yatmanın tamamen rahatsız edici olduğunu hissetmeden yatağın değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Özellikle yatağın ortasından zayıflamaya başlaması, değiştirilmesi gerektiğinin en büyük göstergelerinden biridir. Böyle bir göçük omurganıza zarar verir ve sırt ağrısına neden olabilir. Bir arkadaşınızda veya otelde evinizden daha iyi uyuyorsanız, yatağınızın değiştirilme zamanı gelmiş demektir.

İhtiyaçlarınıza veya sizin ve eşinizin ihtiyaçlarına göre en iyi yatağı seçmeye dikkat edin. Yatak seçerken dikkatli karar vermek önemlidir. Bir yatakta sadece beş dakika yatmak yetmez. En sevdiğiniz uyku pozisyonunu alın ve rahat olup olmadığınıza bakın. Farklı yatak çeşitleri deneyin. Ancak o zaman ihtiyacınıza yüzde 100 uyan doğru yatağı seçebilirsiniz.

Çift kişilik yatağı paylaşan bir çift iseniz, yatakları birlikte denemekte fayda var. Vücudunuzun yeni yatağa alışması için birkaç güne ihtiyacınız olabilir.

YATAK TAKIMI DA UYKUYU ETKİLİYOR

İyi bir yastık, kaliteli bir örtü ve uygun yatak takımı yatağı en çekici kılan şeylerdir. Yukarıdakilere ek olarak, odanın temiz olması, düzenli olarak havalandırılması ve toz toplamaması için dağınık olmaması çok önemlidir.

Yastıklar, siz uyurken boynunuzu ve sırtınızı desteklemek için tasarlanmıştır. Bir yastık seçerken uyuduğunuz pozisyonu göz önünde bulundurun, çünkü uyku sırasında yeterli desteği almak ve dinlenmiş ve enerjik uyanmak için ne tür bir yastığa ihtiyacınız olduğuna bağlıdır. Bireysel ihtiyaçlarınıza göre yastıkların şeklini, yüksekliğini, sertliğini ve dolgusunu seçin.

Battaniyeler ve yorganlar da çok önemlidir çünkü vücudun termoregülasyonu (vücut sıcaklığını belirli sınırlar içinde olması) onlara bağlıdır. Kötü malzeme seçimi ve yorgan kalınlığı vücudun aşırı ısınmasına ve aşırı terlemeye neden olabilir. Doğal lifler, sentetik malzemelerden daha fazla hava tutabilir, bu nedenle battaniyeler, sentetik ile aynı hacim ve ağırlığa sahip doğal malzemelerden yapıldığında daha sıcak tutar ve daha fazla ısı sağlar. Doğal dolgunun avantajı çok havadar ve hafif olması ve vücuda göre şekil almasının rahat olmasıdır.