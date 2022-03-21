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    Yatakta dönüp duranlara: Sola dönük yatmanın 5 faydası

    Uykuya dalmak için yatağın içinde bir sağa bir sola dönüyorsanız, yalnız değilsiniz. Ancak sol tarafınıza dönüp uyumanın faydalarını duyunca, daha rahat karar vereceksiniz...
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 21:18
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    Yatakta dönüp duranlara: Sola dönük yatmanın 5 faydası

    Uyku, ruhsal ve fiziksel sağlık için olmazsa olmazdır.

    Sağlıklı bir uyku için önemli kriterlerden biri de uyku pozisyonunuz...

    Çoğu zaman gerek kafamızdaki düşünceler, gerekse bedensel yorgunluktan dolayı uykuya dalmakta sorun yaşar, bir türlü rahat tarafı bulamayız.

    Dakikalarda bir sağa bir sola dönüp, huzursuz oluruz. Genellikle ne tarafı yattığımızın bu konudaki önemi de aklımıza gelmez.

    Ancak bilimsel araştırmalar, sola dönük yatmanın faydalarını çoktan sıralamış bile.

    İşte sol tarafınıza dönerek uyumanızın sağlık açısından kanıtlanmış faydaları...

    SOLA DÖNÜK YATMANIN 5 FAYDASI

    Sol tarafımıza yatmak; vücudumuzun lenfatik kısmı sol taraf olduğu için, lenf bezlerinin, lenf sıvısının ve atıklarının daha iyi filtrelenmesine yardımcı oluyor.

    Sol tarafa yattığımızda midemizdeki besinler kalın bağırsaktan inen kolona kolayca geçiş sağlıyor, böylelikle sindirimi kolaylaştırarak hızlandırıyor.

    Sol tarafa yatmak, midenin vücudumuzun sol kısmında yer alması sebebiyle daha rahat bir pozisyonda durmasını sağlayarak reflü semptomlarını azaltır.

    Sol tarafa yatmak, omurga üzerindeki yükü hafifletir ve uykunuzda daha rahat olmanızı sağlar.

    Sol tarafa yatmak, kan dolaşımını rahat sağladığı için kalbimiz üzerindeki baskıyı hafifletir.

    Yatakta dönüp duranlara: Sola dönük yatmanın 5 faydası #1


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