Yatmadan önce 1 dilim yiyin, ne dilerseniz dileyin... Uyumadan önce tüketeceğiniz 1 dilim ayva gece boyunca bakın neler yapacak. İşte gece ayva yemenin mucize faydası...

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Ayva, gülgiller familyasından Pyrus cinsine ait bir meyvedir.

Genellikle sonbahar aylarında olgunlaşan bu meyve, taze olarak tüketilebildiği gibi, marmelat, reçel, komposto gibi birçok farklı şekilde de kullanılabilir.

Potasyum, magnezyum, manganez ve C vitamini açısından zengin olan ayva, özellikle sinir sistemi ve kas fonksiyonları için önemlidir.

Geceleri 1 dilim ayva yiyip uyumak, faydasından yararlanmak için çok etkilidir.

Ayva şeker oranı en düşük meyvelerden birisidir ve kan şekerini yükseltmediği gibi gereksiz kaloriler de içermez. Bu sebeple gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

İşte uyumadan önce ayva tüketmenin vücuda etkisi...

1 dilim yiyin

Gece ayva yemek yüksek lif içeriği sayesinde iştahı kapatarak tokluk hissi sağlar. Böylece kilo kontrolü sağlanabilir.

Uyku öncesi yenilen 1 dilim ayva, gece boyunca vücudun kan şekerini dengede tutmaya yarar.

Ayva yiyip uyumak mide sağlığını korur, asit oluşumunu engeller.

Uyumadan ayva yemenin faydaları arasında göğsü yumuşatarak öksürüğü engellemesi bulunur.