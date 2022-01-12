Yatmadan önce zerdeçallı süt içmenin mucizevi faydaları

Bol miktarda kalsiyum içeren süt ile antibiyotik özelliği bulunan zerdeçal bir araya gelince ortaya vücudunuz için harikalar yaratacak bir karışım çıkıyor. İşte zerdeçallı süt karışımının faydaları…

Zencefilgiller ailesinin sarı rengiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran üyelerinden zerdeçal, renginin güzelliğini içine de yansıtıyor.

Market ve aktarlarda tazesi de toz halinde olanı da kolayca bulunabilen baharatlardan olan zerdeçalın antibiyotik özelliği bulunuyor. Bolca kalsiyum içeren süt ile birleştiğinde ise sağladığı faydaları ikiye katlanıyor.

Hazırlaması da oldukça kolay olan zerdeçallı süt karışımı, günlük beslenme rutinine eklendiğinde enfeksiyonu azaltıyor ve birçok rahatsızlıktan korunmanızı sağlıyor. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğeri temizliyor ve hatta kanseri önlemeye yardımcı oluyor.

Yatmadan önce tüketeceğiniz zerdeçallı sütün siz uyurken vücudunuz için harikalar yaratacağından emin olabilirsiniz. İşte sizler için ‘altın süt’ olarak bilinen zerdeçallı süt içmenin faydalarını derledik.

KARACİĞER DOSTU

Yapılan araştırmalar, zerdeçalın karaciğer için faydalı olduğunu kanıtlamıştır. Vücutta temizleyici işlevi gören bu muhteşem baharat, karaciğerde yağ asidi birikimini önler. Düzenli olarak tüketilen zerdeçallı süt, karaciğerin gıda ve kimyasalları işleme yeteneğini artırır ve toksinlerden arındırır.

VÜCUTTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Zerdeçalın ana bileşeninin, enflamasyon tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. Zerdeçal anti-enflamatuar özelliklerinin yanı sıra artrit, enflamatuar bağırsak hastalığı, pankreatit gibi ağır rahatsızlıkları tedavi etmede etkilidir.

Zerdeçalda bulunan kurkumin, vücuttaki iltihaplanmaya neden olan bazı enzimleri engelleyerek vücudun çok daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

SİNDİRİM SİSTEMİNE İYİ GELİR

Düzenli olarak tüketilen zerdeçallı süt, sindirim sistemini destekler. Hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırır. Bunun yanı sıra ülser ve mide şişkinliklerine de iyi gelir.

BAKTERİLER İLE SAVAŞIR

Zerdeçal; bakteri, virüs ve mantarlara karşı mücadele eden antibiyotik özelliklere sahiptir. Özellikle soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı tedavisinde son derece etkilidir.

KANSERLE SAVAŞMAYA YARDIMCIDIR

Güçlü bir antioksidan olan zerdeçal, kansere karşı oldukça etkili bir baharattır. Meme, prostat, kolon, akciğer ve cilt kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltır.

İçerisindeki kurkumin bileşeni ve antienflamatuar özelliği sayesinde DNA’yı koruma altına alır ve kanser hücrelerinin vücuda zarar vermesini engeller. Ayrıca kanser hastalarına uygulanan kemoterapinin yan etkilerini azaltır.

YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR

Diyetinize eklemeniz gereken süper bir besin olan altın süt, metabolizmayı güçlendirir ve yağ yakımını hızlandırır. Düzenli olarak tüketildiğinde vücutta yağ birikmesini önler.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Sitokinler, iltihaplanma ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili maddelerdir. Zerdeçal, bu maddelerin salımını kısıtlar. Her gece yatmadan önce altın süt içmek, kalp problemlerinin oluşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

BEYNİNİZ DAHA SAĞLIKLI ÇALIŞIR

Yapılan araştırmalara göre; düzenli olarak zerdeçallı süt içmek, BDNF seviyesini yükselterek alzheimer hastalığının ilerlemesini engeller. Bunun yanı sıra beyin fonksiyonlarının gelişmesine katkıda bulunur.

HAMİLE KALMAYI KOLAYLAŞTIRIR

Zerdeçallı süt, östrojen hormonu seviyesini artırır. Bu özelliği sayesinde kadın üreme sağlığını iyileştirir. Hormon seviyelerini düzenler ve hamile kalmayı kolaylaştırır.

GÜZEL BİR UYKU UYUMANIZI SAĞLAR

Yatmadan önce içilen bir bardak ılık süt, güzel bir uykunun adeta başlangıcıdır. Zerdeçallı süt uykuya geçişi kolaylaştırır ve kaliteli bir uyku sunar.

CİLDİ ARINDIRIR VE CANLANDIRIR

Zerdeçallı süt, cildin parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerle mücadele ederek cilde zarar veren tüm etkenleri ortadan kaldırır.

Cilt kızarıklığını ve sivilce lekelerini ortadan kaldırırken ince kırışıkları da yok eder.

ALTIN SÜT NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

2 bardak süt

1 çay kaşığı zerdeçal

1/4 çay kaşığı karabiber

Göz kararı bal

Hazırlanışı:

Bal dışındaki tüm malzemeleri tencereye koyun ve orta ateşte kabarcıklar çıkana kadar ısıtın.

Isıyı düşürün ve 5 dakika pişmeye bırakın.

Ardından ocaktan alın ve ılıdıktan sonra içine bal ekleyin.

Editör notu: Herhangi bir sağlık probleminiz varsa ve bir doktor gözetimi altındaysanız, zerdeçallı süt karışımını içmeden önce doktorunuza danışın. Sağlıcakla kalın.