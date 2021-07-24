Yaz aylarında ayak bakımı için 10 ipucu

Yıl boyunca bakıma ihtiyacı olan ayaklarda, daha fazla dış etkene maruz kaldığı için özellikle yaz aylarında çeşitli bozulmalar görülebiliyor. İşte yaz aylarında ayaklarda sorunlara karşı 10 ipucu.

Havaların güzelleşmesi ve sıcakların gelmesiyle ayak bakımı daha fazla önem kazandı. Çorap ve kapalı ayakkabı ile koruma altında olan ayaklar, yaz aylarında yüksek sıcaklıklar nedeniyle çoğu zaman açıkta oluyor ve bu, ayak sağlığında bozulmaya yol açabilecek şiddetli değişikliklere yol açabiliyor.

Ayaklar, plaj günlerinde en çok zarar gören vücut bölgelerinden biridir ve bu nedenle ilkbahar ve yaz aylarında özel bakım yapılması önerilir. Ayrıca pandemi evden daha az çıkmamıza ve ayaklarımızın harekete pek alışık olmamasına neden oldu.

YAZ AYLARINDA AYAK BAKIMI İÇİN 10 İPUCU

Öncelikle ayağın yıl boyunca bakıma ihtiyacı olduğunu bilmek gerekir. Ayaklar, her yıl en az bir kez bir podolog (ayak hastalıkları uzmanı) tarafından kontrol edilmelidir.

Bunun dışında yaz aylarında ayak bakımı için bu 10 ipucu izlenebilir:

- Ani bir geçiş yapmak zorunda olmadığınızı bilin. Aniden çorap giymeyi bırakmayın. Pamuklu çorap, ayağın terlemeyle oluşan nemini emdiği ve sertleşmesini engellediği için çorap giymeyi tamamen bırakmak, ayak sağlığını bozabilir. Sıcaklıkların artması ile birlikte vücutta ve özellikle ayaklarda terleme artar. Terlemeyi önleyici ürünler kullanılarak bu durumun önüne geçilebilir. Aylarca kötü hava koşulları ve kısıtlamalar nedeniyle fazla hareket etmemişsek ayakları uzun yürüyüşlere maruz bırakmamak da önemlidir. Ayaklara aşırı yüklenmemek için yürüyüş kademeli olarak artırılmallıdır.

- Ayakları beslemeyi, her gün yıkamayı ve özellikle parmak aralarını çok iyi kurutmayı unutmayın. Bu sayede ciltte aşırı nem nedeniyle oluşan mantar enfeksiyonlarını ve ciltte çatlak görünümünü önlemiş olursunuz. Yumuşatıcı kremlerin günlük olarak ayaklara uygulanması cildin elastikiyetini arttırır ve sıklıkla kaşıntı ve ağrıya neden olan çatlak ve pullanmaların çoğalmasını mümkün olduğunca önler.

- Parmak arası terlikler ve normal terlikler plaj ve havuz içindir. Plajlarda ve yüzme havuzlarında yüzme alanlarının çevresinde lastik parmak arası terlikler kullanılması tavsiye edilir, buna göre tasarlanmışlardır. Böylece, bu alanlarda çıplak ayakla yürümez ve mantar gibi enfeksiyonların yayılmasını önleyebilirsiniz. Yüzme havuzlarının çevresinde veya umumi banyolarda ayakkabısız yürümek, birçok farklı bulaşıcı enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir. Terliklerin, yoğun kullanımda veya orta veya uzun yolculuklarda kullanılması tavsiye edilmez, çünkü ayağa yeterli desteğin olmaması, sizi ayak parmaklarınızı aşırı bükerek yürümeye zorlar, bu da ayak ve ayak parmaklarında şekil bozukluklarına neden olabilir.

- Şeker hastaları için yaz aylarında ayaklarda özel bakım gerekir. Sahilde çıplak ayakla yürüdüklerinde, karşılaşabilecekleri keskin veya sivri uçlu maddelere (deniz kabuğu parçaları, kaya parçaları vb.) ekstra dikkat etmeleri gerekir. Bu hastaların ayaklarında oluşan yara veya yaralanmaların iyileşmesi her zaman zordur ve ayakların canlılığını riske atar.

- Sandalet alırken dikkat edilmelidir. Sandalet tipi ayakkabılar ayağın belirgin veya şekil bozukluğu olan bölgelerini sıkıştırmamalı, böylece çizik ve ağrılı nasır oluşumunu engellemelidir.

- Düz ayakkabı giyilmemelidir. Yürürken uzun süreli kullanım için çok ince tabanlı ve topuk yüksekliği olmayan düz ayakkabılara dikkat edin. Yürürken oluşan çarpmalar için gerekli yastıklamaya sahip değildir, bu nedenle ayağın sürekli darbe almasına neden olur. Topuk ağrısı ve arka bacak kaslarının ağrıması gibi uzun süreli ve bazen çok engelleyici rahatsızlıklara neden olabilirler.

- Doğal deri, nefes alabilen malzemeler ve havalandırmalı spor ayakkabılar ile daha iyi ayakkabılar tercih edin. Bu tip malzemeler ısı birikimini ve terlemeyi engeller. Sentetik malzemelerle yapılanlar terin buharlaşmasını zorlaştırır ve ayakların sıcaklığını arttırır. Spor ayakkabılarını çok sık kullanıyorsanız, her giyme arasında minimum 24 veya 48 saat havalandırma sağlamak ve kullanımlarını değiştirmek için birden fazla çift bulundurmanız önerilir. En iyi seçim, delikli malzemelerden veya fileli ve deri kaplamalı olanlardır.

- Tırnaklarınızı unutmayın. Her zaman düz ve kare olan tırnakların doğru bir şekilde kesilmesi önemlidir. Bu şekilde yanlara doğru batmalarını ve parmak derisinde ağrı ve enfeksiyona neden olmalarını engelleyebilirsiniz. Tırnaklarınıza oje gibi yapacağınız herhangi bir uygulamayı çok fazla tırnak üstünde bırakmayın. Tırnak üstüne yapılan uygulamalar, tırnakları zayıflayabilir ve doğallığını değiştirebilir.

- Ayağınıza da krem ​​sürmelisiniz. Güneş koruyucu kremleri vücudun geri kalanının yanı sıra ayaklara ve ayakların arkasına da uygulamayı unutmayın veya ihmal etmeyin. Bu şekilde can sıkıcı güneş yanığına maruz kalmaktan kaçınabilirsiniz.

- Kıyı boyunca yürümek faydalıdır. Ayaklarımızı aşırı yormayacak şekilde mesafeleri kapasite ve olanaklara göre ayarladığımız sürece, sahil boyunca çıplak ayakla yürüme egzersizi faydalıdır.