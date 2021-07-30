Yaz aylarında cilt sağlığı için 5 vitamin

Yaz aylarında sıcağa uyum sağlamak ve cilt yaşlanmasını hızlandıran güneşin zararlı ışınlarından korunmak için belirli vitaminleri almak özellikle önem taşıyor. İşte cilt sağlığı için 5 vitamin.

Tüm yıl boyunca yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmek önemlidir, ancak yaz aylarında cildimizin bakımını iyileştirmek, cilt yaşlanmasını tetikleyen serbest radikalleri yok etmek etmek, ısıya uyum sağlamak ve cilt yenilenmesini teşvik etmek için belirli yiyeceklerin tüketimini artırabiliriz.

Güneş, cilt için en iyi ve aynı zamanda en zararlı faktördür. Güneş, ultraviyole ışınları UVA-UVB-UVC ile cilt kanserlerinin ortaya çıkmasındaki temel faktördür. Bunun haricinde cilt yaşlanmasının yüzde 80'inden sorumludur.

Yaz aylarında özellikle antioksidanlar bakımından zengin besinlerin tüketilmesi cilt sağlığı için büyük önem taşır. Yıl boyunca önemli olan antioksidanlar, yaz aylarında cilt bakımı için mükemmel bir tamamlayıcıdır.

Antioksidanlar hücrelerimizi ve dokularımızı koruyan doğal maddelerdir. Antioksidanlar, birçok gıda ile alınabilirler ve cilt sağlığı haricinde genel sağlığımızda da önemli bir rol oynarlar. Kanser, miyokard enfarktüsü, felç, beyinsel hastalıklar ve bağışıklık sistemi gibi ciddi hastalıkların gelişmesini engellerler.

İşte yaz aylarında özellikle alınması gereken antioksidan görevi gören vitaminler:

A VİTAMİNİ

Cildin yenilenmesine yardımcı olan bir vitamindir, bu nedenle özellikle uzun süre maruz kalındığında güneşten zarar görmüş cildi iyileştirmek için çok uygundur. Ek olarak, cilt kusurlarını tedavi etmek için iyidir. Retinol, retinoidler olarak bilenen A vitamini ailesinin bir türevidir ve cildin durumunu iyileştirme etkisi çeşitli araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Et, balık, yumurta, sakatatlar, havuç, marul, brokoli ve biber gibi birçok gıdada bulunur.

C VİTAMİNİ

C vitamini, bağışıklık sistemini iyileştirmenin ve bizi enfeksiyonlardan korumanın yanı sıra, vücut ısısını düzenlemeye ve yaz aylarında sıcağa uyum sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca kırışıklıklar ve cilt kalitesi üzerinde de faydalı bir etkiye sahiptir. Cildin genç kalmasını sağlayan kolajen üretimine de katılır. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok meyvede, yeşil ve kırmızı biberde, brokoli ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerde iyi miktarda bulunur.

B VİTAMİNİ

B vitaminleri vücutta birçok önemli işlevi olan suda çözünen bir besin grubudur. Besinleri enerjiye dönüştürmeye ve aşırı güneşe maruz kaldıktan sonra oluşan serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olarak metabolizmada önemli bir rol oynarlar. Et, balık, karaciğer, yumurta, tam tahıllı ekmek ve lahana gibi gıdalarda bulunur.

D VİTAMİNİ

D vitamini, vücudumuz için bağışıklık sistemini iyileştirmek, kemiklerden ve dişlerden kalsiyumu emmek ve cildin durumunu iyileştirmek için gereklidir. Esas olarak güneşlenme yoluyla elde edilir, ancak besinlerden de alınabilir. Yaz aylarında sabahın erken saatlerinde veya öğleden sonraları koruyucu kullanmadan günde 15 dakika güneşlenmek, günlük D vitamini alımı için yeterlidir. Alabalık, somon, ton balığı ve uskumru gibi yağlı balıklarda, yumurtada ve süt ürünlerinde bulunur. Çeşitli mantarlar da bir miktar D vitamini içerir.

E VİTAMİNİ

E vitamini, cilt için harika bir vitamindir. Hücreleri serbest radikal hasarından korumaya yardımcı olmak için bir antioksidan görevi görür. Buna ek olarak, yaz mevsimine özgü alerjik reaksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bir antihistaminik olarak da etkilidir. Fındık, badem, ceviz, ayçekirdeği gibi yağlı tohumlarda, ıspanak, marul, kereviz, lahana, brokoli gibi yeşil sebzelerde, kümes hayvanlarında, somon, uskumru ve ton balığı gibi yağlı balıklarda ve özellikle zeytinyağı, fındık yağı ve ayçiçeği yağı gibi bitkisel yağlarda bulunur.