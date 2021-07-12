Yaz aylarında en sık görülen alerjiler

Alerjileri genellikle ilkbaharla ilişkilendiririz ancak yaz aylarında da bazı yiyecekler, güneş ve havuzdaki klor gibi birçok farklı etken alerjilere neden olabiliyor. İşte en sık görülen alerjiler.

Yaz aylarında daha çok evden uzakta zaman geçiriyoruz, tatile gidiyoruz, denize ve yüzme havuzuna gidiyoruz ya da kırsalda gezilere çıkıyoruz. Ve çocuklar genellikle zamanlarının çoğunu ev dışında geçiriyor.

Tüm bu durumlar, yılın bu zamanında belirli alerji türlerine maruz kalma riskinin artmasına neden olabiliyor.

Havuzdaki klor, güneşe uzun süre maruz kalma, sivrisinek ve diğer böceklerin varlığının artması ve yazın yenen bazı yiyecekler bu mevsimde alerjiye neden olabilecek sebeplerden bazılarıdır.

GIDA ALERJİLERİ

Her 10 gıda alerjisinden 7'sinin dışarıda yemek yerken ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Ve yaz aylarında sık sık dışarıda yemek yenildiği için gıda alerjileri bu mevsimde tetiklenebilir.

Menüler hakkında soru sormak ve yenilecek olan tüm ürünleri izlemek, onları oluşturan bileşenleri dikkatlice okumak çok önemlidir. Ayrıca, herhangi bir alerjiniz varsa, restorandan sorumlu kişiye haber vermeniz ve çapraz bulaşmayı önlemek için uygun önlemleri alıp almadıklarını öğrenmeniz de tavsiye edilir. Farklı yiyecekler için aynı yağı veya kapları kullanmak çeşitli alerjilere neden olabilir. Örneğin, kişinin balık alerjisi varsa, bu gıdayı içermeyen bir yemek talep etse bile, hazırlamak için aynı yağ veya kaplar kullanılmışsa alerjik reaksiyon yaşanılabilir.

Ayrıca, genellikle az ya da çok gizli olan malzemeler konusunda özellikle dikkatli olunmalıdır. Özellikle süt ve kuru yemiş alerjilerine karşı dondurmalara, kivi ve şeftali gibi meyve alerjilerine karşı tatlılara ve meyve sularına ve deniz ürünleri alerjilerine karşı makarna ve salatalara dikkat edilmelidir.

Tüm bunlar çeşitli gıdalarda, soslarda ve salatalarda gizli kalabilecekleri için ev dışında yemek yerken çok dikkatli olunmalıdır.

Şeftali, incir, erik veya kayısı gibi tipik yaz meyveleri de esas olarak kabuklarında bulunan proteinler nedeniyle ciddi genel alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Şeftali alerjisi iyi bilinir, ancak karpuz veya kavun alerjisi yaygın değildir.

Alerjik reaksiyonlar veya anafilaksi (alerjik şok) genellikle bu semptomlarla ortaya çıkar:

Deride: Kaşıntı ve kurdeşen, dudakların, yüzün, dilin ve boğazın veya vücudun diğer kısımlarının şişmesi.

Solunum: Boğulma hissi, hırıltı, öksürük.

Kardiyovasküler: Baş dönmesi, düşük tansiyon, bayılma.

Sindirim: Karın ağrısı, mide bulantısı veya ishal.

Anafilaktik şoklar, adrenalin ile acil tedavi gerektirirler. Bu reaksiyonları önlemek için hastanın, alerjileri hakkında iyi bilgi sahibi olması ve alerji uzmanı tarafından reçete edilmişse her zaman kendi kendine enjekte edilebilir adrenalin taşıması gerekir. Doktor tarafından reçete edilmişte, yolculuklarda en az iki adrenalin enjektörü taşımanız tavsiye edilir.

GÜNEŞ ALERJİLERİ

Diğer faktörlerle birlikte güneş ışınlarına maruz kalma, yaz aylarında alerjilerin en yaygın nedenlerinden biridir. Antiinflamatuar ilaçlar ve antibiyotikler gibi bazı ilaçların alınması, güneşlenirken ciltte alerjik bir reaksiyonu tetikleyebilir. Güneşlenirken, alerjiyi tetikleyeceği için alkol içeren parfüm ve ürünlerden de kaçınılmalıdır.

Alerjik deri döküntülerinin gelişmesini önlemek için güneş ışınlarının daha az yoğun olduğu saatlerde ve her zaman yüksek koruma faktörüne sahip bir güneş kremi ile güneşlenmenin aşamalı olması önerilir.

Güneş alerjileri, güneşe maruz kaldıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz tanımlanabilir:

- Kırmızılık,

- Kaşıntı veya ağrı,

- Ciltte küçük şişlikler,

- Pullanma, kabuklanma veya kanama,

- Kabarcıklar veya kurdeşen.

Ancak pek yaygın olmasa da güneş kremleri de alerjiye neden olabilir. Bazı güneş kremlerinin içerdiği filtreler, ciltte alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Çeşitli kimyasallar içeren parfümler, koruyucular veya güneş kremleri egzama ve dermatit gibi temas alerjilerine neden olabilir.

Peki, alerjinin nedeni aynı güneş kremiyse ne yapabiliriz? Uzmanlar, çok fazla madde içermeyen standart bir güneş kremi kullanılması gerektiğini ve şüpheli durumlarda deriye küçük bir yama testi yapılması gerektiğini söylüyor.

HAVUZ KLORU

Atopik dermatiti (egzama) olan kişiler, havuzda uzun süre yüzmekle semptomlarının ağırlaştığını görebilirler. Klor, bu durumu kötüleştiren bir tahriş edicidir. Özellikle çok fazla havuzda kalan çocuklarda, bu alerji çok sık görülür.

Bu durumlarda, atopik cildi iyileştiren denizde yüzmek tercih edilir. Ancak havuz tek seçenekse, aşağıdaki tavsiyelere uymak reaksiyonları azaltmaya yardımcı olur:

- Havuzda her yüzdükten sonra cildinizi tatlı su ile çok iyi durulayın.

- Dikkatlice tüm vücudunuzu kurutun.

- Atopik cilt için özel kremler ile cildinizi nemlendirin.

YAZLIK EVDE AKARLAR

Akarlar sıcağı ve yüksek neme sahip ortamları tercih ettiğinden, ev tozu akar alerjileri yazları görülebilir.

Kıyı bölgelerinde akarlar çok daha fazladır. Ayrıca, birkaç aydır kapalı olan evlerde çok fazla birikirler. Aylardır kapalı olan evler akar ve nem biriktirir.

Uzmanlara göre, ailede akarlara alerjisi olan biri varsa, gitmeden günler önce evin iyice temizlenmesi ve nemin giderilmesi için uygun şekilde havalandırılması çok önemlidir.

BÖCEK ISIRIKLARINA KARŞI ALERJİLER

Yaz aylarında sivrisinek ısırıklarında ve diğer böceklerde bir artış olması da çok yaygındır, çünkü yüksek sıcaklıklar ve nem bu böceklerin çoğalması için mükemmel bir ortam oluşturur.

Tüm ısıran böcekler alerjik reaksiyonlara neden olabilir, ancak en sık görülenleri, sivrisinek, pire, örümcekler, eşekarısı ve arılardır.

Örneğin, sivrisinek ısırıkları, vücudun böceğin tükürüğüne verdiği tepki olan, kaşınan ve batmaya neden olan bir cilt reaksiyonu üretir. Bununla birlikte, bazı insanlar sivrisinek tükürüğüne aşırı duyarlıdır, bu nedenle reaksiyonlar bir kişinin daha şiddetli semptomlara sahip olmasına neden olabilir. Bu belirtiler, ısırıklar yaban arısı veya arı kaynaklı olduğunda genellikle daha ciddidir.

Böcek ısırığına karşı alerjik reaksiyonun neden olabileceği belirtilerden bazıları şunlardır:

- Bölgesel iltihaplanma,

- Sokma yerinde kaşıntı, batma, yanma veya ağrı,

- İki bitişik eklemin tutulumu,

- Isırılan bölgenin şişmesi.

Isırık ile ilgili bunlar veya diğer ciddi semptomlar ortaya çıktığında, bölgeye soğuk kompres uygulanarak ve merhem veya çeşitli ilaçlar kullanılarak semptomlar hafifletilebilir.