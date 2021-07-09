Yaz aylarında göz bakımı için ipuçları

Sıcak havalarda genellikle dışarıda çok daha fazla zaman geçiririz. Bu, çevre koşulları ve suya maruz kalma ile birlikte, yaz mevsiminde gözlerimize daha fazla özen göstermemiz anlamına gelir.

Çoğumuz yaz aylarında cildimize güneş ışınlarına karşı kremler ve koruyucu giysilerle bakmamız gerektiğinin farkındayız ama gözlerimizin de cildimiz kadar hassas hassas olduğunu unutuyoruz.

Güneşe aşırı maruz kalmak, konjonktivanın iyi huylu anormal büyümeleri olan keratit (kornea iltihabı), pterjium (kuş kanadı) ve pinguekula (gözde oluşan kitle) gibi gözler üzerinde zararlı etkilere neden olabilir veya en ciddi vakalarda katarakt görünümüne neden olabilir. Hatta yaşa bağlı mdkula dejenerasyonunu hızlandırır.

Ancak sadece güçlü güneş ışığı ve onun olumsuz etkileri değil, aynı zamanda aşırı çevresel kuruluğa ve dolayısıyla göz kuruluğa neden olarak veya enfeksiyonlara maruz bırakarak bizi etkileyebilecek başka faktörler de vardır. Olası bir sağlık sorunundan kaçınmak için her durumda uygun önlemleri almak önemlidir.

İşte yaz aylarında gözlerinize iyi bakmanız için bazı ipuçları.

DOĞRUDAN GÜNEŞE MARUZ KALAMYIN

Yaz aylarında güneş daha yakındır ve gün daha uzundur, bu da ultraviyole (UV) radyasyonun gücünü önemli ölçüde artırır. Üç tip UV radyasyonu vardır: A (UVA), B (UVB) ve C (UVC).

Normal koşullar altında UVC ışınları ve UVB ışınlarının çoğu atmosferde ozon tarafından engellenir. UVB ışınlarının sadece küçük bir kısmı ve tam UVA ışınları bize ulaşır, bu da sağlığımız ve özellikle gözlerimiz için son derece zararlı olabilir. Türkiye'de en tehlikeli aylar haziran, temmuz ve ağustos olup, kendimizi en çok korumamız gereken saatler sabah 11 ila öğleden sonra 5 arasıdır. Ayrıca su, kum, kar gibi yüzeyler yansıdığında radyasyonu arttırdığı için dağda veya deniz kenarında olduğumuzda olumsuz etkilerin arttığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

KONTAKT LENS KULLANMAKTAN KAÇININ

Su, özellikle daha yüksek enfeksiyon riski olan kontakt lens kullanan kişilerde ciddi göz sorunları için bir giriş noktası olabilir. Örneğin, Acanthamoeba olarak bilinen bir mikroorganizma tarafından üretilen mikroplar, gözler için özellikle zararlı olabilir ve kontakt lens kullananların yüzde 80'inde görülür. Kontakt lens takılıyken banyo yapmak veya su aktiviteleri yapmak, temiz olmayan ellere veya doğru ürünlere sahip olmadan onları çıkarmak ve denize ve havuza lensle girmek göz sağlığımız için kesinlikle önerilmez.

UYGUN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIN

Güneş gözlüklerinde en az iki tip filtre bulunmalıdır. İlk olarak ultraviyole ışınlarını yüzde 100 oranında engellemesi gerekir. Tahmin ettiğiniz gibi bu görünmez bir filtredir, bu nedenle gözlük alırken filtrenin var olup olmadığını bilemeyiz ve bu nedenle her zaman güvenilir bir gözlük kullanmalıyız. Ultraviyole filtresi yalnızca güneş gözlükleriyle bağlantılı değildir, genellikle normal görüş gözlüklerine de dahil edilir.

Diğer filtre ise görünür ışığı engelleyen yani camları az veya çok karanlık yapan filtredir. Bu, diğerinden tamamen bağımsızdır ve sağlığımız için ihtiyaçlardan çok onları kullanan kişinin tercihleri ​​ve ihtiyaçları ile bağlantılıdır. Kalite standartları camları, engellenen ışık miktarına bağlı olarak 0 ila 4 kategorilerinde derecelendirir. En yaygın kullanılan güneş gözlükleri, görünür ışığın yüzde 80 ila 90'ını engelleyen kategori 3 güneş gözlükleridir.

Düşük kaliteli güneş gözlükleri kullanmanın, güneşten hiç korunmamaktan neredeyse daha kötü olduğu akılda tutulmalıdır, çünkü örneğin, yüksek bir görünür ışık bloğu ve kötü bir ultraviyole filtresi olan çok koyu gözlükler takarsak, gözlerimize zarar verme riski çok daha fazla olacaktır. Bu nedenle, alacağınız veya kullandığınız gözlüklerin, usulüne uygun olarak onaylanmış olduğundan emin olmak önemlidir.

GÖZLERİNİZİ İYİ NEMLENDİRİN

Yaz ayları, kuru gözlerin etkilerinin belirgin olduğu aylardır. Klima kullanımı, kapalı alanlarda maskeler ile birleştiğinde ve genellikle ekran başında geçirdiğimiz uzun saatler gibi çevresel faktörler göz kuruluğu ile ilişkili semptomlara (yabancı cisim hissi, batma, yaşarma, kızarıklık gibi) neden olur.

Ayrıca klimalardan gelen soğuk hava aşırı derecede kurudur, bu nedenle klimalara uzun süre maruz kalmak, göz kuruluğuna neden olur.

Uzmanlara göre, atabileceğimiz ilk adım, oküler yüzeyi düzgün bir şekilde nemlendirmek için koruyucu içermeyen suni gözyaşları kullanmak ve tıpkı cildimizde yaptığımız gibi gözlerimizi nemlendirmektir. Bununla birlikte, rahatsızlık devam ederse, göz kuruluğunun tipi ve derecesi hakkında kesin bir teşhis koymak ve en iyi tedaviyi almak için göz doktoruna gitmeniz tavsiye edilir.

KORUYUCU GÖZLÜK KULLANIN

Yüksek yaz sıcaklıkları sizi deniz ve havuzlarda serinlemeye davet ediyor. Ancak, özellikle havuzlarda suyu sterilize etmek için kullanılan kimyasal maddeler, özellikle yaz ortasında, kalabalığın yoğun olduğu ve kontaminasyonun önlenmesi gereken birçok tahriş edici, viral veya bakteriyel konjonktivitin nedenidir.

Göz kızarması, kaşıntı, yabancı cisim hissi, yırtılma veya hassasiyet bu göz enfeksiyonları varlığını gösteren belirtilerin bazılarıdır. Bunu önlemek için havluları paylaşmamak, yerde veya çimde uzun süre kalmış ıslak havluları kullanmamak ve hepsinden önemlisi, bize uygun yalıtımı garanti edecek olan yüzücü gözlüğü takmaktır.

Tenis, futbol veya basketbol gibi top kullanılan ve göze zarar verme riski olan spor aktivitelerini yaparken de aynısını yapmalıyız. Çocuklardan ılımlı olmalarını istemek zordur, ancak olası kazalardan kaçınmak istiyorsak bir tür koruyucu lens kullanabiliriz.

ÇOCUKLARIN GÖZ SAĞLIĞINA DİKKAT EDİN

Çocuklukta görsel yapılar tam gelişme halindedir ve bu nedenle bazı önlemler alınmalıdır. Çocuklar için tercihen 3-4 filtreli, daha yüksek ışık emme kapasitesine sahip güneş gözlükleri ve ayrıca suda çok fazla zaman geçirdikleri için koruyucu su gözlükleri önemlidir.

DAHA ÖNCE PROBLEM YAŞADIYSANIZ ÇOK DİKKATLİ OLUN

Daha önce yaşadığınız göz sorunlarını dikkate alarak hareket edin. Örneğin, kontakt lens takmak zorunda olan kişiler, olası enfeksiyonlardan korunmak için hijyen önlemlerine daha da dikkat etmeli ve asla onlarla denize veya havuza girmemelidir.

Benzer bir şey, numaralı gözlük takan insanlarda da olur, çünkü gözlüklerini güneş gözlüğü ile değiştirmek zorunda kaldıklarında risk oluşur.

Olası bir çözüm, reçeteli güneş gözlüğü satın almaktır. Ancak bir diğer çözüm ise gözlük ve kontakt lens bağımlılığını ortadan kaldırmak ve yazın tadını doyasıya çıkarabilmek için gözlerimizi ameliyat ettirmektir. Her durumda, her bir vaka için hangi prosedürün en uygun olduğuna karar vermek için göz doktoruna başvurmanız tavsiye edilir.