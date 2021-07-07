Yaz aylarında saçlarınız daha çok dökülüyorsa harekete geçin

Saçlar için bir yenilenme süreci olan mevsim değişiklikleri, dökülmeleri tetikleyebilir. Yaz aylarında da bu dökülmeler tetiklenebilir. İşte dökülmelere karşı alınabilecek önlemler.

Saç dökülmesini daha çok sonbaharla ilişkilendiririz ama yaz aylarında da sık görülen bir sorundur. Mevsim değişikliği saçlar için bir yenilenme sürecidir ve normalde birkaç ay içinde kaybedilen hacim genellikle geri kazanılır.

Ancak bu dökülmelerin normal bir süreç mi yoksa başka bir sorunu mu gizlediğini ayırt etmek, gerekli önlemleri almak ve daha fazla dökülmeyi önlemek için anahtardır.

Saçlar stres, yorgunluk, hormonal faktörler ve dış etkenler gibi birçok nedenden dolayı dökülebilir. Ancak mevsimsel saç dökülmesi, genellikle birkaç hafta içinde duran normal bir süreçtir. Sahip olduğumuz her 100 saç telinin her zaman yüzde 12-15'i değişim aşamasındadır.

İlkbahar ve yaz aylarında, sonbaharda olduğu gibi, saç yenilenmesinin zirveleri gözlenir. Bu, biyolojik döngü nedeniyle oluşur. Bu zamanlarda, vücudumuzun sirkadiyen ritmini etkileyen doğal ışık saatlerinde değişiklikler olur. Normalde dökülen saçların yerine yenileri çıkar ve yaklaşık 3 ay sonra büyük problemler olmadan hacim geri kazanılır.

3 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA UZMANA BAŞVURUN

Mevsimsel saç dökülmesi evresinin süresi her kişinin genetiğine ve sağlık koşullarına bağlı olsa da, saç ve saç derisi uzmanları, günde 100-150'den fazla saç dökülmesinin 3 haftadan uzun sürmesi durumunda, altta yatan farklı bir sorun olabileceğine işaret ediyor.

Elbette dökülen saçlarınızı tek tek sayamazsınız, her gün kaybettiğiniz saç miktarına dikkat etmek, tarakta, duş giderinde vb. kalanları akılda tutmaktır. Aşırı olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka bir uzmana başvurın. Uzmanlar, büyüme aşamasında veya dökülen daha fazla saç olup olmadığını kontrol etmek için bir saç örneğinin köklerini mikroskopla inceleyecektir.

Ayrıca sizden demir eksikliği anemisi, tiroid sorunu veya saç dökülmesine neden olabilecek başka bir hastalığı kontrol etmek için bir test isteyebilir.

Saç dökülmesine neden olabilecek veya arttırabilecek birçok farklı neden vardır:

Kalıtsal

Erkeklerde daha tipik olan androgenetik alopesi, alın bölgesinde tamamen dökülmese de ailesinde olan kadınlarda da ortaya çıkabilir. Saç dökülmesi oldukça hızlıdır, bu nedenle bir uzmana gidilip mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlanması tavsiye edilir.

Dengesiz beslenme

Demir, çinko ve B vitaminlerinin eksikliği saçı etkiler.

Az ya da kötü uyu

Saçlar geceleri uzar. Uyku bozuklukları bu süreci kesintiye uğratır ve düşüşü arttırır.

Kaygı ve stres

Uzun süre devam eden kaygı ve stres, büyüme evresindeki saçların doğrudan dökülme evresine geçmesine neden olur.

Bazı hastalıklar

Anemi, hipotiroidizm ve diyabet, diğer bozuklukların yanı sıra, tedavilerle bile saçı zayıflatabilir.

İlaçlar

Bazı antidepresanlar, hipertansiyon ve kolesterol ilaçları saç dökülmesini tetikleyebilir. Bu ilaçlar, kullanılmayı bıraktıktan sonra bile saç dökülmesi yapabilir. Saç dökülmesi çok fazlaysa ve bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, bunu değiştirme veya başka bir şekilde telafi etme seçeneği olup olmadığını doktorunuza sorun.

Menopoz

Menopozda östrojenler azaldığı için saçın miktarı ve kalınlığı azalır. Meydana gelen hormonal değişim, daha az saç üreten saç köklerinin aktivitesini etkiler ve saç dökülmelerine neden olur. Ayrıca yaş ilerledikçe de saç miktarı azalır.

DÖKÜLMELERE KARŞI ÖNLEMLER

Mevsim değişikliği nedeniyle normal bir dökülme söz konusu olduğunda, saçlar genellikle kendi kendine iyileşir, ancak saç dökülmesini önleyici şampuanlar ve losyonlar ve güçlendirici vitamin ve mineraller içeren besleyici kozmetikler gibi bunu durdurmaya yardımcı olabilecek ürünler de vardır.

Tabii ki dökülme çok fazlaysa veya uzun sürüyorsa önce doktora gidin çünkü ilk iş sebebini öğrenip çaresini bulmaktır.

Uzman, durumunuza en uygun saç tedavisi konusunda size tavsiyede bulunacaktır, ancak genel olarak göz önünde bulundurmanız gereken bakımlar şunlardır:

Saç dökülmesine karşı şampuan

Saçınızı yenileyici bir saç dökülmesine karşı şampuanla yıkayın. Ve saç derisini fazla ovalamadan, havluyu hafif bastırarak kurulayın.

Saç dökülmesine karşı losyon

Özel şampuanlar genellikle yeterli değildir ve bu ürünlerin kullanımı ile birleştirilmelidir. Durulamaya ihtiyaç duymadan, deri altına nüfuz ederler. Ürünün veya uzmanın talimatlarına uyun.

Tedavide tutarlı olun

Ürünleri birkaç gün kullanıp, bırakırsanız pek fazla fayda elde edemezsiniz. Bunları, örneğin aynanın veya diş macununun yanında, görünürde bırakın, hatırlamanız daha kolay olacaktır. Ürünü günlük 2-4 hafta kullandıktan sonra dökülmenin yavaşladığını fark edeceksiniz. Yatmadan önce uygulamak en iyi yöntemdir.

Her gece masaj yapın

Bu kan dolaşımını aktive eder ve besinlerin saç köküne ulaşmasını kolaylaştırır. Tüm başınızın üzerinden geçerek parmak uçlarınızla ve dairesel hareketlerle yapın.

Uçlarını kesmek yardımcı olur mu?

Bu, zaten dökülecek olan saçların dökülmesini engellemez. Saç kökünden dökülür, bu nedenle uzunluk dökülmeyi etkilemez. İyi bir kesimin yardımcı olduğu tek şey, saçların daha az kırılgan görünmesidir. Ve daha kısa olduğu için dökülen saçlar daha az görünür, bu yüzden çok fazla dökülmüyor gibi hissedilebilir.

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN YARDIMCI GIDALAR

Beslenme eksiklikleri ve kısıtlayıcı diyetler saç dökülmelerini tetikleyebileceği için sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulamak önemlidir. Bunlar saçınızın sağlığı için gerekli besinlerdir:

Proteinler

Saç ve tırnak büyümesine yardımcı olmak için gerekli olan temel amino asitleri sağlarlar. Etler, balık, yumurta, süt ürünleri ve baklagiller iyi birer protein kaynağıdır.

A vitamini

Saç folikülünün yağlanması ve saç dökülmesinin önlenmesi için anahtardır. Turuncu sebzelerde, ıspanak ve pazıda bulunur.

B vitaminleri

Bu grubun tamamı sağlıklı saçlar için hayati öneme sahiptir. Balık, kepekli tahıllar, baklagiller ve kuru yemişler iyi miktarda B vitaminleri sağlar.

Mineraller

Demir (etler, baklagiller) güçlü saçlar için gereklidir ve selenyum (kuru yemişler) alopesiyi önler. Çinko (kuru yemişler, kabuklu deniz ürünleri), saç ve tırnaklar için gerekli olan keratinin sentezlenmesine yardımcı olur.

Biyotin

H vitamini de denir, soya fasulyesi, yumurta sarısı ve yer fıstığında bulunur.