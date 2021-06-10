Yaz aylarında spor yapmanın püf noktaları

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için egzersiz yapmak şarttır. Ancak, 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar yaklaşırken egzersiz yapmak bir risk olabilir. İşte sıcak günlerde spor yapmanın püf noktaları.

Termometrelerdeki değerler her geçen gün yükseliyor. Sıcaklıklar artarken sokağa çıkmak veya klima olmadan kapalı mekanlarda bulunmak zorlaşıyor ama hepsinden önemlisi, açık havada spor yapmak bazı kişiler için sağlık sorunu bile oluşturabiliyor.

Peki, sıcak havalarda güvenli bir şekilde egzersiz yapmak mümkün mü? Dehidrasyon, bitkinlik, baş dönmesi, sıcak çarpması... Bunlar, herhangi bir önlem almadan açık alanda spor yaparsak karşılaşabileceğimiz sorunlardan bazıları. Sıcak günlerde spor rutinlerimizi bir kenara bırakmamalıyız, yapmamız gereken şey; bazı alışkanlıkları değiştirmek.

YÜKSEK SICAKLIKLARIN NEDEN OLDUĞU 10 TEHLİKELİ SEMPTOM

Yüksek sıcaklıklarda, güneşte, yeterli su tüketmeden koşmak gibi hatalar yapıldığında vücudumuzun kendini düzenlemesi daha zor olur ve bir şeylerin yanlış olduğu konusunda bizi uyarır.

Derhal durmamız gereken belirtiler şunlardır:

- Aşırı verimlilik kaybı,

- Baş dönmesi ve denge kaybı,

- Kramplar (bacaklarda veya karında keskin ağrı),

- Cilt sıcaklığında artış (vücut 39-40º'ye ulaşabilir ve hayati tehlike oluşturabilir),

- Baş ağrısı,

- Güç kaybı,

- Tükenme,

- Aşırı susamış hissetmek.

Bu semptomların, hem egzersiz yaparken hem de bitirdikten birkaç dakika sonra ortaya çıkabileceğini unutmayın.

Bu belirtilerle başa çıkmak için spor aktivitelerini derhal durdurun, su tüketin, baş dönmesi fark ederseniz uzanın ve bacaklarınızı kaldırın, kramp durumunda etkilenen kaslara masaj yapın ve ılık veya serin suyla duş alın.

Spordan önce özellikle kahve tüketimine dikkat edin. Kalp atış hızını arttırdığı için kahve içmenin yardımcı olduğuna dair yanlış inanca sahip insanlar vardır, ancak kafeinin vücuttan su atılımını artırdığı için spordan önce önerilmez.

Aşırı sıcaklıklar, spor uygulamaları için çok ciddi riskler oluşturabilir. Bilinç kaybı, sıcak çarpması, dehidrasyon, ekstremitelerde uyuşma ve bitkinlik gibi sorunlar yaşanılabilir. Hızlı tıbbi yardım gerektiren durumlar vardır. Bunlar genel olarak spordan sonra gelişen bir baş ağrısı, düşmeyen çok yüksek bir vücut ısısı, şiddetli kas spazmları, çok güçlü bir yorgunluk ve aşırı uyku isteğidir.

SICAK HAVADA SPOR YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Yaz sıcağında hepimiz susuz kalabiliriz. Ancak bu konuda en savunmasız kişiler yaşlılar, çocuklar, hamile kadınlar ve ayrıca sporculardır. Spor yapanların susuzluğa daha yatkın olanlar grubuna dahil edilmesinin nedeni, yazın terle kaybettiğimiz sıvı miktarının artması ve eğer yoğun fiziksel aktivite yapıyorsak bu kaybın daha da fazla olmasıdır.

Şiddetli dehidrasyonla (vücudun susuz kalması) ilişkili temel sorun, böbrek fonksiyonumuzu bozabilmesidir, bu da kalp sorunlarına ve hayati öneme sahip sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Normal koşullarda, susamasak bile günde 2 ila 3 litre su içmeliyiz. Spor yapacaksak ideal olan şey, öncesinde, spor sırasında ve sonrasında ihtiyaçlarımıza göre ayarlanmış bir sıvı miktarı sağlamak ve bunu küçük yudumlarda tüketmektir.

Dehidrasyonu önlemek için, egzersizden hemen önce ve egzersiz sırasında her 20-30 dakikada bir yaklaşık 200 ml - 400 ml su içilmesi önerilmektedir.

Denizde, suda, yüksek yerlerde veya parkta spor yapmak aynı şey olmadığı için, egzersizi yaptığınız ortam için en iyi zamanı seçmeniz gerekir. Ancak genel bir kural olarak ideal olan, en yüksek sıcaklıkların yaşandığı günün merkezi saatlerinden kaçınmaktır. Uzmanlar, mümkünse, güneş çarpmasına daha az maruz kalacağınız sabahın erken saatleri veya akşam üstleri spor yapmayı önermektdir. Genel olarak 12.00 ile 17.00 arasındaki zaman diliminin dışında fiziksel aktivite yapılması tavsiye edilmektedir.

Yılın bu zamanında spor giyim seçimi daha da önemli hale gelir çünkü sıcaklar bizi daha çok terletir. Bu nedenle, iyi nefes alan ve hafif giysilerin seçilmesi tavsiye edilir. Aynı şekilde, ayakkabılarımızı da doğru seçmeliyiz. Güneş kremi sürmek de sıcaklıklara karşı çok önemlidir. Özellikle yüz ve kollarda hafif, tere dayanıklı bir kremle kendinizi güneşten korumalısınız.

Bu önlemleri almanın yanı sıra, göğüs ağrısı, normalden fazla yorgunluk, çarpıntı, baş dönmesi veya bilinç kaybı gibi şüpheli herhangi bir belirti olması durumunda doktora başvurmak önemlidir.