Yaz günlerinde hızlı bir detoks için 10 ipucu

Yorgun mu hissediyorsunuz? Cildiniz sağlıksız mı görünüyor? İşte vücudunuzda biriken toksinlerden kurtulmanızı ve enerjinizi yenilemenizi sağlayacak hızlı bir detoks için 10 ipucu.

Vücudunuz sağlıksız mı görünüyor? Kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz, enerjisiz misiniz ve bazen uyumakta zorlanıyor musunuz? Küçük sivilceleriniz, göz altı torbalarınız veya selülitiniz mi var? Vücudunuzun bunaldığını gösteren pek çok işaret vardır. Sağlıksız bir diyet, hareketsiz bir yaşam tarzı ve sürekli artan hava kirliliği bu durumun en büyük tetikleyicileridir.

Vücudu temizleyen karaciğer ve lenf sistemi oldukça etkili bir yapıdır, ancak günümüzde çoğu zaman baş edemeyecekleri fazla miktarda toksinle karşı karşıya kalır. En iyi çözümlerden biri ise detoks yapmaktır. Detoksun amacı, birikmiş tüm toksik maddelerin kan ve lenf sisteminden atılmasıdır.

Hızlı bir detoks için 10 ipucu

Vücudu temizleme süreci aşırı kısıtlayıcı olmak zorunda değildir. Pek çok detoks programı vardır ve sadece birkaç basit adımla vücudunuzu toksinlerden arındırabilirsiniz.

İşte vücudunuzdaki toksinlerden kolayca kurtulmak ve daha iyi hissedebilmek için 10 ipucu.

Limon suyu ile ılık su

Güne ılık su ve taze sıkılmış limon suyu ile başlayın. Bu güçlü ve sağlıklı karışım, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Daha iyi bir sonuç için rendelenmiş zencefil de ekleyebilirsiniz. Limon ve zencefil sindirimi uyarır ve metabolizmayı hızlandırır ve bu içeceğin hazırlanması oldukça kolaydır ve sadece 2-3 dakika sürer. Etkili bir detoks için yemeklerden önce içmek önemlidir.

Karahindiba

Böbrekler, kanı saatte yedi litre hızla süzerek, işe yaramaz veya zararlı maddelerin idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlar. Karahindiba, atılım işlevini kolaylaştırır. Karahindibayı salatada yiyebilir veya biberiye ve ısırgan otu (yarım litre suya her biri dört tutam) ile birlikte bir bitki çayı hazırlayabilirsiniz.

Yeşil çay

Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler vücuda düşündüğünüzden daha fazla zarar verir. Zararı azaltmak için kahve yerine yeşil çay ile güne başlayın. Çok daha sağlıklı bir alternatif elbette şekersiz yeşil çaydır. Toksinlerin atılmasına ve sindirim sisteminin güçlenmesine yardımcı olmasının yanı sıra kilo vermeye yardımcı olur.

Lenf drenaj masajı

Lenf, ölü hücreleri ve toksinleri yok eden beyaz kan hücrelerini içerir. Lenf drenaj masajı boyun, koltuk altı, kasık, diz ve kol boşluklarındaki lenf düğümlerini uyararak yavaşlamış lenfatik sisteme destek vermeyi amaçlayan bir masaj şeklidir.

Paketli meyve sularından uzak durun

Şeker eklenen içecekler ve paketli meyve suları koruyucular, lezzet artırıcılar, renklendiriciler ve şeker içerir. Tüm bu maddelerin genel sağlık üzerinde olumsuz birçok etkisi vardır. Bu kötü seçimler yerine bütün halinde meyveleri tercih edin çünkü bunlar sindirimi güçlendiren lifler içerir.

Dolaşımı etkinleştirmek için hareket edin

Fiziksel aktivite olmadan sağlıklı yaşam düşünülemez. Hareket, kan dolaşımını harekete geçirmenin en iyi yolu olduğu için akciğerler (solunum) ve terleme yoluyla toksinlerin atılmasına katkıda bulunur ve egzersizler lenfatik sisteme fayda sağlar. Kandan farklı olarak lenfatik sistem, onu vücutta hareket ettiren bir pompaya sahip değildir, bu nedenle dolaşımı yalnızca vücudun hareketlerine dayanır. Kısacasıi başka seçeneğiniz yok, hareket edin. Günde en az otuz dakika tempolu yürüyüş gibi hafif bir fiziksel aktivite yapın.

Tarçın veya çemen otu tohumu çayı

Diyetinize tarçın veya çemen otu tohumu çayı eklemeyi deneyin. Bu tür çayları tüketmek vücudu hızlandırmaya yardımcı olur. Ek olarak, sindirim üzerinde de iyi bir etkiye sahiptirler ve detoksa yardımcı olurlar.

Yeterli su için

Vücudun çalışması için suya ihtiyacı vardır ve günde 8 ila 10 bardak su tüketmek gerekir. Gün ne kadar yoğun olursa olsun, yanınızda bir şişe su taşımak her zaman iyidir.

Uykunuzu ayarlayın

Vücudun detoksu için kaliteli uyku çok önemlidir. Hem vücut hem de zihnin yüksek performansta çalışması için kaliteli uykuya ihtiyacı vardır. Birçok insan kaliteli bir gece uykusunun önemini hafife alır ve bu nedenle birçok farklı sorun yaşar. Her gece 7 ila 9 saat uyuyun.

Probiyotik tüketin

Yoğurt, süper gıda olarak adlandırılır ve sindirim sistemine yardımcı olan ve sindirim sistemini temizleyen iyi bakteriler olan probiyotikler içerir. Bu nedenle günlük diyetinize yoğurt eklemek önemlidir, aynı zamanda vücuda yardımcı olan lahan turşusu ve kefir gibi diğer probiyotikleri tüketmek de önemlidir.