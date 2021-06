Yazın en sağlıklı dostunuz: Meyve ve sebze suları

Havaların ısınmasıyla birlikte, sadece lezzetli değil, aynı zamanda vücudumuz için sağlıklı ve sıcak aylarda serinletici birçok meyve ve sebze, pazarlardaki yerini aldı.

Haziran ayına girdik ve güzel havaların gelmesiyle birlikte, meyve ve sebze çeşitliliği de arttı. Meyve ve sebzelerden hem besin faydaları hem de maddi olarak yararlanmak için her meyve ve sebzenin mevsiminde tüketilmesi önerilir. Mevsim meyveleri her zaman daha ucuzdur ve ayrıca her zaman tazedir.

Özellikle meyvelerden maksimum faydayı elde etmek için taze, kabuğu çok temiz olarak yemek en iyisidir. Meyve suyu veya smoothie şeklinde tüketilirse meyvelerin lifi kaybolur. Ayrıca, paketlenmiş olarak satılan meyve sularının çoğu ilave şeker içerdiğinden, meyve suları veya smoothie'leri doğal olarak evde yapıp, tüketmek her zaman daha iyidir.

Meyve ve sebzelerin tüketimi ve genel olarak sağlığa faydalarının hiçbir yan etkisi yoktur ve vücut tarafından hızla emilir. Ancak meyvenin temel olarak karbonhidrat ve şeker sağladığını unutmayalım, bu nedenle diyabetik ve aşırı kilolu kişilerde ölçülü olarak tüketilmelidir.

MEYVE VE SEBZELERİN FAYDALARI

Meyve ve sebzeler vücut için oldukça faydalıdır. Folik asit, C vitamini ve potasyum dahil olmak üzere harika bir vitamin ve mineral kaynağıdır. İştah açıcı yiyeceklerdir ve çok çeşitli oldukları için seçim imkanı verir. Sindirimi ve bağırsak geçişini düzenlememize yardımcı olan iyi bir lif kaynağıdırlar. Düzenli meyve ve sebze tüketimi, kalp ve damar sorunlarının ve çoğu hastalığın riskini azaltır.

Dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 60'ının kanser, diyabet veya obezitenin rol aldığı kronik hastalıklardan olduğu bilinmektedir. Hepsinde ortak risk faktörleri vardır; sigara içmek, hareketsiz yaşam tarzı ve kötü beslenme.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, düşük meyve ve sebze alımı, gastrointestinal kanserlerin yüzde 19'unda ve iskemik kalp hastalığı vakalarının yüzde 31'inde büyük bir faktör olarak rol oynamaktadır.

Meyve ve sebzeler, aşağıdaki gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabilecek biyoaktif bileşikler içerir:

- Bazı kanser türleri, özellikle kolon kanseri,

- Diyabet,

- Osteoporoz,

- Romatoid artrit,

- Kardiyovasküler hastalıklar,

- Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar,

- Obezite.

Meyve ve sebze tüketimi ile kanserden korunma arasındaki ilişki, en çok araştırılan konulardan biridir. Meyve ve sebzelerden (çoğunlukla çiğ) zengin diyetlerin başta solunum ve sindirim sistemi olmak üzere farklı kanserlere karşı koruduğu gösterilmiştir.

MEYVE VE SEBZELERİN FARKLI HASTALIKLARI ÖNLEMEDEKİ ROLÜ

Antioksidanlar açısından doğal olarak zengin olan besinler, çoğunlukla taze meyve ve sebzelerdir. Ne kadar renkli olurlarsa o kadar faydalı olurlar. Tüm meyve ve sebzeler biyoaktif maddeler içerir. Yaz aylarında da en renkli ve lezzetli meyve ve sebzelerden bazılarına sahibiz:

Kırmızı/mor gıdalar, beyni koruyan antianin adı verilen bir antioksidan içerir. Örnek: Yaban mersini, kiraz, çilek, erik, üzüm, patlıcan, kırmızı biber veya kırmızı soğan.

Kırmızı gıdalar (temelde domates), hücre hasarını önleyen likopen içerir. Likopen büyük bir antioksidan güce sahiptir ve prostat, mide ve yemek borusu kanserini önlemeye yardımcı olur. Çiğ domates suyu zayıf bir likopen kaynağıdır, çünkü düzgün bir şekilde emilebilmesi için domatesin zeytinyağı gibi bir tür yağ ile pişirilmesi gerekir.

Turuncu gıdalar, beta-karoten içerir ve kalp hastalıklarını önler. Beta karoten, A vitamini için bir öncü görevi görür ve göz sağlığını destekler. Eksikliği gece körlüğüne neden olur. Örnek: Havuç, mango, balkabağı veya papaya.

Sarı-turuncu gıdalar, bir antioksidan karotenoid olan beta-kriptoksantin içerir. Örnek: Nektarin, portakal, papaya, ananas veya şeftali.

Sarı-yeşil gıdalar, lutein ve zeaksantin içerir. Lutein hücre hasarını önler ve özellikle göz sağlığında önemli bir rol oynar. Örnek: Ispanak, avokado, mısır, salatalık, yeşil fasulye, bezelye, yeşil biber, kabak.

Yeşil gıdalar, meme kanserine karşı koruyucu olan izosiyanatlar içerir. Örnek: brokoli, Brüksel lahanası, pazı, lahana.

Yeşilimsi beyaz gıdalar, hallisin ve flavonoidler içerir. Kanser önleyici ve kalp koruyucu özelliklere sahiptirler. Örnek: Sarımsak, soğan, mantar, enginar, hindiba, kereviz, pırasa.

Hem meyve hem de sebzeler, yüksek su içerikleri ve düşük karbonhidrat ve yağ içerikleri nedeniyle genel olarak az kalori içerirler. Bu nedenle sağlıklı bir kilo için meyve ve sebze tüketimi önemlidir. Meyve ve sebzeler tok tutar, açlık hissini azaltmaya yardımcı olur ve öğün aralarında alınması gereken harika bir atıştırmalıktır, vücudumuzu nemlendirir, daha fazla enerjiye sahip olmamıza ve çok çeşitli vitaminler sağlayarak genel sağlığımıza katkıda bulunur.

Günde üç veya daha fazla meyve tüketilmesi ve en az birinin C vitamini yönünden zengin (kivi, çilek, narenciye...) tavsiye edilir. Meyvenin kalorisi düşük olsa da bu enerjinin şekerlerinden geldiği ve bir meyvenin rahatlıkla 100 gramdan daha ağır olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yani diyetimiz meyvelerden oluşmalı ama özellikle kilo vermek istiyorsak bunu kötüye kullanmamalı, dengeli tüketmeliyiz..

SERİNLETİCİ MEYVE VE SEBZE SULARI

Yaz mevsimi meyve ve sebzlerinden yararlanmanın en iyi yollarından biri ferahlatıcı meyve ve sebze suları hazırlamaktır.

Sıvı tutulması için marul, karpuz ve salatalık suyu

- 4 marul yaprağı

- 3 dilim karpuz

- Yarım salatalık

Nasıl hazırlanır?

Tüm malzemeleri iyice yıkayın. Karpuzu kesin ve soyulmuş salatalık ve marul yaprakları ile karıştırın. Bir bardakta servis yapın.

Ödem atıcı lahana ve domates suyu

- 250 gram lahana

- 2 domates

- Tuz

Nasıl hazırlanır?

Malzemeleri parçalara ayırın ve karıştırıcıya koyun. Biraz tuz ekleyip servis yapın.

Havuç, salatalık, pancar ve elma suyu

- 3 havuç

- 1 salatalık

- 1 pancar

- Yarım elma

Nasıl hazırlanır?

Tüm malzemeleri iyice yıkayın. Elmanın çekirdeklerini çıkarın. Kıvamlı bir meyve suyu elde edene kadar tüm malzemeleri karıştırıcıdan geçirin.

Yorgunluğa karşı marul, elma, portakal ve limon suyu

- 5 marul yaprağı

- 1 elma

- 1 portakal

- 1 limon

Nasıl hazırlanır?

Marul ve elmayı iyice yıkayın. Elmayı soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Her iki malzemeyi de karıştırın ve içine portakal ve limonu sıkın. Her şeyi karıştırın ve servis yapın.

Dinlendirici su teresi suyu

- 2 demet su teresi

- Yarım bardak su

- Yarım limon

Nasıl hazırlanır?

Tüm malzemeleri iyice yıkayın ve limonu sıkın. Her şeyi suyla bir sürahiye koyun.

Muz ve ananas suyu

- 1 muz

- 2 dilim ananas

- 1 doğal yoğurt

- 75 ml doğal ananas suyu

Nasıl hazırlanır?

Muzu soyun, ananası dilimler halinde kesin ve tüm malzemeleri karıştırın. Homojen bir krema elde edene kadar çırpın.