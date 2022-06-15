Yazın mantar enfeksiyonunu önlemek için öneriler

Güneş yanığı ve mantar enfeksiyonları gibi belirli hastalıkları beraberinde getiren yaz aylarında kişisel hijyene dikkat etmek özellikle önem taşıyor. İşte yazın cilt sağlığı için öneriler.

Yaz aylarında cildimiz güneş ışınlarına daha fazla maruz kalıyor. Daha fazla güneşlenme ciltte yaşlanma, leke oluşumu ve çeşitli kanserler gibi birçok soruna neden olabiliyor.

Yaz aylarında mümkün olduğunca güneşten korunmayı, güneş altında kalma zorunluluğu varsa yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu kremler kullanmayı ve güneşin en etkili olduğu öğlen saatlerinde direkt güneş ışığına maruz kalınmamasını öneren Doç. Dr. Emin Özlü, çocukların ciltlerinin güneşe karşı daha hassas olduğunu ve bu nedenle çocukların uzun süreli direkt güneşe maruz kalmaması, ciltlerine uygun koruyucu kremler, giysiler ve şemsiye kullanılmasını gerektiğini belirtti.

30 faktör ve üstü kremleri kullanın

Güneşten korunurken kullanılan ürünler de büyük önem taşıyor. Kullanılacak olan güneşten koruyucu kremlerin 30 ve üzeri koruyucu faktöre sahip olması, suya ve terlemeye dayanıklı olması, cildi tahriş etmemesi ve toksik olmaması gerekiyor.

Güneşten korunmak için tercih edilecek koruyucu kremlerin cilt tipine göre değiştiğini ifade eden Özlü, kuru cilde sahip olanların daha yoğun kıvamlı ürünleri, yağlı cilde sahip olanların ise daha akışkan ve yağlı olmayan ürünleri tercih etemsi gerektiğini belirtti.

Güneş koruyucu kremlerin suya girmeden en az 20 dakika önce sürülmesi ve 2 saatte bir yenilenmesi gerektiğini hatırlatan Özlü, "Güneş maruziyeti ile ciltte alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Yüksek faktörlü güneş koruyucuların kullanılmasıyla alerjik reaksiyonların önüne geçilebilir.” şeklinde konuştu.

Mantar enfeksiyonunu önlemek için ipuçları

Yaz aylarında bazı cilt hastalıklarında artış da görülebiliyor. Sıcaklık, terleme, yoğun güneş maruziyeti, deniz ve havuz sezonunun açılması gibi faktörler özellikle cilt yanıkları ve mantar hastalıklarında artışa neden olabiliyor.

Mantar enfeksiyonları bulaşıcı olduğu için hijyene dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Özlü, mantar enfeksiyonlarını önlemek ve cilt sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

- Hava geçiren ayakkabılar tercih edilmeli.

- Islak kıyafetler kurusuyla değiştirilmeli.

- Kuruluğu önlemek için denizden çıktıktan sonra duş alınmalı ve uygun nemlendiriciler kullanılmalı.

- Ağda, epilasyon ve kimyasal soyma gibi işlemlerden kaçınılmalı.

- Vücudun güneşten korunması için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli.

- Yoğun ve cildi kapatan makyaj malzemelerinden kaçınılmalı ve temizlenmesi kolay olan, cilde hava aldırabilecek, hafif ürünler tercih edilmeli.

- Beslenme düzenine de dikkat edilmeli, bol su içilmeli, sindirimi kolay olan hafif gıdalar tercih edilmeli, baharat kullanımı azaltılmalı, paketli gıda tüketiminden kaçınılmalı, meyve ve sebzeden zengin beslenilmeli.