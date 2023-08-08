Yazın sonuna geldik! Vücut direnci düşenler dikkat... Sarımsakla direnciniz yükselsin Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, yaz aylarının sonuna yaklaşırken direnci düşen vücudumuzu kışa hazırlamak için önemli bir rol oynuyor.

Yaz aylarının sonuna yaklaşırken, kışa bomba gibi hazırlanmak gerekiyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ise doğanın bize sunduğu en iyi mucizelerden birisi olan sarımsaktan geçiyor.

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, faydalarıyla son zamanların öne çıkan besinleri arasında yer alıyor.

Damar tıkanlığı ve tansiyon gibi hastalıklara iyi gelen sarımsak, hazmı kolaylaştırdığı için bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasını sağlıyor.

Cilt üzerinde de etkileri bulunan sarımsak, sivilce ve leke izlerini yok ederken, cilde daha canlı bir görünüm veriyor.

Ayrıca yatmadan önce bir adet çiğ sarımsağın kabızlık üzerinde de etkili olduğu biliniyor.

Kış hastalıkları: Grip ve nezleye karşı koruma sağlıyor

Ayrıca çiğ sarımsağın faydaları şu şekilde sıralanabilir;

Vücudun direncini yükseltir, kişinin kendini daha enerjik hissetmesinde etkilidir.

İdrar söktürmeye yardımcı olur. Grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kanserli hücrelerin yayılmasını önlüyor

Sarımsağın içerisindeki sülfür bileşiğinin kanserin yayılmasını önlemede ve hücrelerinin döngüsünü bloke etmede etkili olduğu ortaya çıktı.

Kanserli hücrelere karşı vücudu koruyan sarımsak, unutkanlığın yavaş yavaş yok olmasını da sağlıyor.

Sarımsağın fayda sağladığı organlar

Sarımsak vücuttaki birçok organ için dost besindir. Ancak kemik, kas, saç ve cilt sağlığına çok iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda bağırsaklara da iyi gelir.