Yazın vücudunuzun su ihtiyacını karşılayan meyveler

Hava sıcaklıklarının artması çok fazla terlemeye neden olduğu için, vücudun su kaybını önlemek gerekiyor. Bu noktada yaz meyvelerini tüketerek su ihtiyacı karşılanabilir. İşte su dolu yaz meyveleri...

Yaz aylarının gelmesi ve aşırı sıcaklar nedeniyle oluşan terleme vücudun su ihtiyacını artırıyor.

Bu nedenle, bol su içmek dışında da su ihtiyacımızı karşılayacak meyveleri tercih etmek gerekiyor. Yaz dönemine uygun, soğuk meyveler hem sağlık açısından hem de vücudumuzun su ihtiyacını karşılamak açısından oldukça önemli ve faydalı.

Vatandaşlar, hangi meyvelerin yaz meyvesi olduğunu ve su ihtiyacımızı karşılama konusunda destekleyici olduğunu merak ediyor. İşte vücudun su ihtiyacını karşılayan meyveler..

HANGİ MEYVELER VÜCUDUN SU İHTİYACINI KARŞILAR?

Beslenmemize, vücudumuzun su ihtiyacını karşılayan besinleri dahil etmek oldukça önemli ve gereklidir.

Vücuttaki her organın fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için kaybedilen sıvının yerine konulması ve düzenli su tüketimi büyük önem taşıyor.

Yaz meyveleri su ihtiyacımızı karşıladığı kadar, vücuda olan faydalarıyla ön plana çıkıyor.

İşte yazın bolca tüketilmesi gereken meyveler ve faydaları;

ÇİLEK

100 gr: 26 kalori

A, C ve E vitamini ile folik asitten zengindir

Kas ve eklem ağrılarında faydalıdır.

Cilde iyi gelir.

İdrar sökücüdür.

KAVUN:

250 gr: 65 kalori

A vitamini, potasyum ve folik asit yönünden zengindir.

Damar tıkanıklığı ve bağırsakların çalışmasında etkilidir.

Göz sağlına iyi gelir.

KARPUZ

250 gr: 55 kalori

A ve C vitamini ile fosfor ve potasyum içerir.

Böbrekteki kum ve taşların atılmasında faydalıdır.

Toksin atıcıdır.

Sıvı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlar .

ÜZÜM

1 küçük salkım üzüm ( 60 gr) 43 kaloridir.

Potasyum ve C vitamini deposudur.

Sindirim sistemi üzerinde faydalıdır.

Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.

ŞEFTALİ

Orta boy şeftali ( 215 gr) 87 kaloridir.

C vitamini, potasyum ve posadan zengindir.

Hazmı kolaylaştırır.

Sinir sistemine faydası vardır.

Vücudun savunma sistemini güçlendirir.

KİRAZ

Bir avuç kiraz 38 kalori

Kalsiyum, fosfor ve C vitamini içerir.

Diş çürümesini önlemede faydalıdır.

İdrar söktürücüdür.

Vücudun su dengesini sağlar.

KAYISI

1 adet kaysı 17 kaloridir.

A, B ve C vitamini içerir.

Cilt, göz ve bağışıklık sistemine fayda sağlar.

Kemik gelişimini arttırır. Kansızlığa iyi gelir. Kas ve sinir sistemini güçlendirir.

ERİK

1 adet 8 kalori

A ve C vitamini ile kalsiyum açısından zengindir.

Bağırsak çalıştırıcı ve direnç artırıcıdır.

ARMUT

100 gr. 70 kalori

Fosfor, kalsiyum ve potasyumdan zengindir.

Kalp kaslarının düzenli çalışmasına fayda sağlar.

Tansiyon ayarlamasında etkilidir.