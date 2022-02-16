Yemek yerken ortaya çıkabilen 2 Omicron belirtisi

Dünya çapında baskın varyant haline gelen koronavirüs Omicron varyantının diğerlerinin aksine daha hafif olduğu tahmin ediliyor ancak belirtilere dikkat etmek hala çok büyük önem taşıyor.

Dünya çapında yayılan Omicron varyantının başlamasıyla hastalarda, Delta varyantının tetiklediği rahatsızlıkların aksine soğuk algınlığı benzeri daha hafif belirtiler görülmeye başladı.

30'dan fazla mutasyona uğramış olan Omicron varyantı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici varyant' olarak ilan etmesinden sonra dünya çapında en baskın varyantlardan biri haline geldi.

Klasik koronavirüs belirtilerinin aksine Omicron'un hafif olmasına rağmen insanları tanısında yanlış yönlendirebilecek ve tedaviyi zorlaştırabilecek farklı belirtilere neden olduğu söyleniyor.

YEMEK YERKEN BELİRTİLERİ FARK EDEBİLİRSİNİZ

İngiltere merkezli belirti toplama uygulaması olan ZOE COVID projesine göre, Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerde ishal, mide ağrıları ve genel olarak hasta hissetme gibi belirtilerde keskin bir artış oldu. Klasik koronavirüs belirtileri arasında ateş, yorgunluk ve koku ve tat kaybı yer almaya devam ederken, uzmanlar Omicron belirtilerinin farklı olduğuna inanıyor.

Bununla birlikte projeden alınan verilere göre yemek yerken ortaya çıkabilecek Omicron varyantının iki belirtisi iştahsızlık veya öğün atlamadır. Kuruluş, kısa bir süre için öğün atlamanın çok endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor. Ancak, özellikle ileri yaşta olanlarda devam eden iştah kaybı ve öğün atlama, vücutta ters giden bir şeyin işareti olabilir ve mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Araştırmacılar, "Canınız istemiyorsa yemek yemeye kendinizi zorlamanıza gerek yok, ancak vücudunuz enfeksiyonla savaşırken kaybettiği suyu yerine koymaya yardımcı olması için sıvıları içmeye devam etmeniz çok önemli." diye ekliyorlar.

Uzmanlar, bu 2 belirtiyi yaşayan kişilere kilolarını izlemelerini ve kilo kaybı belirtilerine dikkat etmelerini tavsiye ediyor. Kilo kaybı, genellikle yemek atlamakla ilişkilendirilir, bu da Omicron'da da bir olasılık olabilir. Çünkü insanlar yemek yemek istemezler ve öğünlerini atlarlar. Ancak, sebepsiz kilo kaybına özellikle dikkat etmek, besin açısından zengin yiyecekleri tüketmeye özen göstermek ve yeterli miktarda sıvı tüketmeyi unutmamak çok önemlidir.

EN YAYGIN OMİCRON BELİRTİLERİ

Yukarıda belirtilen 2 belirti dışında boğaz ağrısı, vücut ağrısı, hafif ateş, burun akıntısı ve baş ağrısı Omicron enfeksiyonunun yaygın belirtileri arasındadır. Çok nadir durumlarda gece terlemeleri, kusma ve mide bulantısı hissi de gelişebilir.

Enfeksiyonların ne kadar hafif olduğuna bakılmaksızın gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Hijyene özen göstermek, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak son derece önemlidir. Aşıya da öncelik verilmelidir. Uzmanlar, koronavirüs aşılarının ciddi hastalıklara karşı koruma yeteneğine sahip olduğunu vurguluyor. Bu, kişi bir enfeksiyona yakalansa da, komplikasyon yaşama riskinin daha düşük olduğu anlamına geliyor.

Ek olarak, güçlendirici aşıların en son varyant olan Omicron'a karşı daha etkili olduğu kanıtlanmıştır ve uzmanlar, herkesi, uygun oldukları zamanda aşı olmaya çağırmaktadır.