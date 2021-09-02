Yemeklere baharat eklemenin faydaları

Araştırmalar baharatlı yiyeceklerin çok sağlıklı olabileceğini gösteriyor. Hassas bir mideniz varsa önlem almanız gerekse de, baharatlar yemeklerinize lezzet ve sağlık katabilir.

Baharat dünyası sonsuzdur ve baharatlar mutfaklarda yüzyıllardır kullanılmaktadır. Çoğu baharat, çeşitli mineraller ve A ve C vitaminleri gibi vitaminler bakımından zengindir, soğuk yerlerde iç ısıyı sağlamak için kullanılırlar ve ayrıca bazı hastalıkların riskini azaltabilirler.

Ama hepsi bu değil. Özellikle bazı acı baharatlar enerji tüketimini arttırmayı, yağ yakımını hızlandırmayı ve kilo vermeyi sağlayabilir.

Baharatların mideye ve sindirime zararlı olabileceği konusunda birçok uyarı duymuşsunuzdur. Ancak belirli hastalıklarınız yoksa, baharatları dengeli olarak tüketmenizin zararları değil, yararları vardır.

ZAYIFLATICI ETKİ

Baharatın kilo vermenize yardımcı olduğunu zaten duymuşsunuzdur, peki, bunu nasıl yapıyor?

Biber tükettiğinizde metabolizmanız hızlanır, böylece vücut ısınız yükselir ve daha çok enerji yakarsınız. Enerji harcamasındaki bu artış (yüzde 3-4 arası) birkaç saat sonra da devam eder.

Araştırmalar, birçok baharatta bulunan ve genel olarak baharatlara acı tadını veren kapsaisin maddesinin yağ hücrelerinin parçalanmasını desteklediğini ortaya koyuyor.

Ayrıca baharatlı yiyeceklerin açlığı bastırıcı etkiye sahip olduğu da gösterilmiştir. Bu nedenle yemeklerinize bu tür maddeler eklerseniz daha çabuk doygunluk hissedecek ve öğün aralarında daha az atıştırma yapacaksınız.

Görünüşe göre tüm bunlar kapsaisin maddesi ile yakından ilgili. Neredeyse her şey için suçlanacak ya da teşekkür edilecek olan o. Esas olarak acı biberde bulunan ve temel olarak acı biberin faydalarının çoğundan sorumlu olan bir maddedir. Dilimizde ve yemek borumuzda o kaşıntıya neden olan 'o'dur. Evet, acının ağzımızda yarattığı, kimileri için çok sinir bozucu, kimileri için çok bağımlılık yapan o acı tadı ona borçluyuz.

Baharatlı yemek sizi terletir, bu bir gerçek. Rahatsız edici olabilir, ancak gerçek şu ki, terlemenin aktivasyonu kesinlikle baharatlar hakkında en faydalı şeydir. Terleriz çünkü baharatlı yemek vücut ısısını yükseltir ve bu da metabolizmamızı hızlandırır ve daha fazla kaloriyi daha hızlı yakar. Evet, baharat tüketimi, kilo verdirebilir gibi görünüyor.

AFRODİZYAK ETKİSİ VAR

Bu yüksek metabolizma, kalbimizi hızlandırır, kan akışını arttırır. Bu nedenle, baharatlı yemek dolaşımı iyileştirir ve damarlardaki iltihaplanma ile savaşır. Çoğu baharatta bulunan A ve C vitaminleri de damar duvarlarını güçlendirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, baharatlının kalp ve damar hastalıkları azaltmaya yardımcı olduğu söylenir.

C vitamininin başka bir artısı daha vardır; endorfinleri uyarır. Bu nedenle baharatlı yiyecekler afrodizyak yiyecekler arasında yer alır.

Baharatların avantajlarına devam ediyoruz. Araştırmacılar ayrıca baharat tüketmenin uyumaya yardımcı olduğunu keşfettiler. Baharat yiyen insanlar daha kolay uykuya dalarlar ve ayrıca gün içinde daha yumuşak bir uyanışa ve daha fazla enerjiye sahip olurlar. Pazar akşamı akşam yemeğinize baharat ekleyin ve Pazartesi sabahına neşe ve enerji ile başlayın.

Baharat tüketimi ayrıca soğuk algınlığına karşı da koruyucu etki gösterebilir. Baharatlar yüksek ateş durumunda vücut ısısını dengeleyen ve tıkanıklık, sinüzit veya bronşit veya astım gibi solunum sistemi ile ilgili herhangi bir enfeksiyon durumunda solunum damarlarının açılmasına yardımcı olan kapsaisin içerir.

Bazı araştırmalar, kapsaisinin vücudumuzdaki kanser hücrelerinin üremesini azaltmaya yardımcı olduğunu da ortaya koyuyor.

RUH HALİNİ İYİLEŞTİREBİLİR

Ancak kapsaisin yalnız değildir. Esas olarak zerdeçalda bulunan kurkumin, eklem iltihabını azalttığı ve hepsinden önemlisi eklemleri tahrip eden hastalıkla ilişkili ağrıyı hafiflettiği için artriti önlemeye yardımcı olur.

Baharatların genel olarak endorfin ve serotonin salınımını desteklediğini gösteren çalışmalar vardır ve bu bizi daha pozitif bir zihinsel duruma sokar. Yani, baharatlar ruh halinizi iyileştirebilir.

Özellikle acı biberler gerçek bir mikrop kovucu görevi görür. Ek olarak, ağrı reseptörlerini bloke ettiği gösterilmiştir. Baharatlar serbest radikallerin etkilerini de yok ederler ve böylece erken yaşlanmayı önlerken ve hücre bozulmasını engellerler.

Bazı araştırmalar ayrıca, kandaki insülin seviyelerini sabit tutmaya yardımcı olduğu için diyabet riskini azalttığını da ortaya koyuyor.

ÖLÇÜLÜ TÜKETİN

Ama bir şeyi unutmuyoruz: Mide. Bizi en çok korkutan şey baharatlı yemek tüketiminin sindirim sisteminde ülserlere ve diğer sorunlara neden olabilmesi. Aşırı tüketimi, evet çeşitli sorunlara neden olabilir ve zaten bir hastalığınız varsa, çok fazla baharatlı yemek onu ağırlaştıracaktır.

Ama bir baharatlı aşığı olduğunuz için korkmayı bırakın. Aaraştırmalar, baharatın midede hidroklorik ve mukus salgısını arttırdığı için sindirime yardımcı olduğunu doğruluyor. Kapsaisin ayrıca Helicobacter pylori gibi belirli bakterileri öldürmeye yardımcı olur ve bazı küçük rahatsızlıkların kontrolüne yardımcı olur.

Tabii ki karaciğer hastalıkları, idrar yolu problemleri, mide ekşimesi veya hemoroid problemi olanlar için önerilmez. Aynı şekilde, her şeyde olduğu gibi ılımlı ve dengeli tüketim en önemli şeydir.

Baharatları doğal olarak, yemeklerin üzerine serperek tüketebilirsiniz veya baharatları diğer bitkilerle karıştırarak bir çay şeklinde tüketebilirsiniz.