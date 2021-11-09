Yemekten sonra uyku hali ile başa çıkmanın 6 yolu

Birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen ve 'karbonhidrat koması' olarak adlandırılan yemek sonrası uyku hali ile doğru ipuçlarıyla mücadele edebilmek mümkün.

Bir saatliğine uzanıp şekerleme yapma isteği bazen en uygunsuz anda gelir. Örneğin, güçlü bir öğle yemeğinden sonra, önemli bir iş toplantınız varken veya bir piknikte eğlenmeniz gerekiyor gibi görünüyor, ancak vücut tam tersini düşünüyor.

Neredeyse her gün yemek yedikten sonra uykusuzlukla boğuşuyoruz, kahve makinesinin önünde sıraya giriyoruz ama hiçbir şey yardımcı olmuyor. Yemek yedikten sonra neden bu kadar çok uyumak istediğimize ve bununla nasıl başa çıkacağımıza birlikte göz atalım.

Geceleri uykuya dalmak bazı zamanlarda imkansız oluyor; parlak fikirler ziyaret ediyor ve sorular kafada dönüyor. Ancak özellikle güçlü bir akşam yemeğinden sonra, gerçekten hemen uzanıp uyumak istersiniz. Büyük olasılıkla herkes bu durumla karşılaşmıştır. Uzmanlar buna 'karbonhidrat koması', 'yemek koması' veya 'yemek sonrası uyku hali' diyor.

Terim kulağa oldukça korkutucu geliyor, ancak bunda yanlış bir şey yok. Yemekten sonra uyku hali nedenleri bilinerek yönetilebilir.

YEMEKTEN SONRA UYKU HALİNİN NEDENLERİ

Muhtemelen ana uyku hormonunun melatonin olduğunu duymuşsunuzdur. Ama bunun yanında sadece geceleri değil, gündüzleri de gözlerimizin kapanmasına neden olabilecek başka hormonlar ve bileşikler de var. Yemekten sonra uyku halinin ana nedenlerinden birini anlamak için melatonin ve serotoninin biyokimyasal olarak ilişkili olduğu gerçeğini bilmek önemlidir.

Sebep 1: Karbonhidrat oranı yüksek yiyecekler yediniz

İyi bir öğün için zaman olmadığında, genellikle bir fast food restoranında hamburger gibi hazır bir yemek ile atıştırmak zorunda kalırsınız. Bu gıdalar genellikle protein açısından zengindir ve vücudun serotonin üretmesine yardımcı olan amino asitler içerir. Ayrıca proteinli gıdaların daha iyi emilmesine ve serotonin seviyelerini artırmaya yardımcı olan birçok basit karbonhidrat içerir. Bu nedenle, lezzetli bir fast food yemek, ruh halinizi önemli ölçüde iyileştirebilir ve sizi hızla doyurabilir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi melatonin ve serotonin yakından ilişkilidir. Yani serotonin de uyku döngülerini düzenleyebilir.

Hızlı karbonhidratlar hemen emilir ve kan şekerini yükseltir. Bir tokluk hissetseniz de açlık, yavaş karbonhidratlar, sağlıklı yağlar ve lif bakımından zengin yiyecekler yemenize göre daha erken geri gelir. Hızlı karbonhidratlar bize keskin bir şekilde enerji verir, bu yüzden onlara daha fazla yönelme eğiliminde oluruz. Ancak tüketildikten sonra hızlı kan şekeri dalgalanmalarından dolayı yorgunluk ve o uyku hali kaçınılmazdır.

Sebep 2: Yemek yedikten sonra parasempatik sinir sistemi devreye girer

Bir kişi yemek yedikten sonra otomatik olarak sakinleşir. Bu, kasları gevşeten ve kalp atış hızını yavaşlatan parasempatik sinir sisteminin emriyle olur. Şu anda, vücudun tüm kuvvetleri yiyecekleri sindirmeye yöneliktir ve bu süreçte yer alan organlara kan girer. Beyin gevşer, dikkat azalır ve hemen en sevdiğiniz battaniyenin altına uzanıp uykuya dalmak istersiniz.

Sebep 3: Kan, beyne değil, sindirim sistemine daha aktif olarak akar

Vücudumuzdaki tüm organlar kan, besin ve oksijen aldıkları için çalışırlar. Daha önce de söylediğimiz gibi gıda sindirimi sırasında, sindirim sistemi organları diğerlerinden daha fazla çalışır, bu da içlerindeki kanın beyinden daha aktif olarak girdiği ve etkinliği azaldığı anlamına gelir. Bu yüzden öğle yemeğinden hemen sonra işe koyulmamız çok zor olabilir.

Sebep 4: Yemekten önce ve sonra yeterince su içmiyorsunuz

Su, kan hacminin düzenleyicisi olduğu kadar enerjinin doğru şekilde vücuda dağılması için de önemlidir. Gün boyunca doğru miktarda su içmezseniz, uykulu hissedersiniz. Vücutta su olmadığında, tansiyon düşer ve nabız zayıflar. Bu, yorgunluk ve uyuşukluğa neden olur.

Sebep 5: Büyük porsiyonlar yiyorsunuz

Birçok beslenme uzmanının sık sık ve küçük porsiyonlarda yemeyi önermesi boşuna değildir. Ancak ofiste çalışanlar genellikle gün boyu öğle yemeği için bir saate sahiptir. Ve bu süre zarfında akşam yemeğine kadar ruh halinizi koruyabilmek için iyi yemelisiniz. Sonuç olarak; fazla yersiniz, vücudun çok fazla sindirmek için zamanı yoktur ve glikozda keskin bir sıçrama olur. Kan şekeri yükseldiğinde kişi kendisini enerji dolu hisseder. Ancak bu seviye keskin bir şekilde yükseldiğinde, keskin bir şekilde düşme eğiliminde olur ve uyku hali ortaya çıkar. Bu nedenle aşırı yemek yemek, uyku halinin sebeplerinden biridir.

Sebep 6: Diyetiniz D vitamini ve demirden zengin gıdalar bakımından yeterli değil

Ne kadar yediğiniz kadar ne yediğiniz de önemlidir. Bazen her gün aynı yemekleri yeriz ve diyetimize sağlıklı ama sıra dışı yiyecekleri eklemeyi unuturuz. Bu nedenle, iyi durumda kalmamıza yardımcı olması gereken çeşitli vitamin ve mineral eksikliği ile karşı karşıya kalırız. Enerji metabolizmasında önemli işlevler D vitamini, B12 vitamini, demir ve potasyum gibi maddeler tarafından gerçekleştirilir. Bunların eksikliğinde enerji metabolizması düzgün çalışamaz ve yemeklerden sonra ani yorgunluklar ve uyku hali ortaya çıkabilir

Sebep 7: Uyku-uyanıklık döngünüz sağlıklı değil

Vücudun kendi saati vardır ve biyolojik saat veya sirkadiyen ritim olarak adlandırılır. Sirkadiyen ritme göre her insanın en çok uyumak istediği ve dinlenmeye ihtiyacı olduğu belli bir zamanı olduğu gibi en verimli olduğu saatler de vardır. Çoğu insanın öğleden sonra bir enerji kaybı hisseder. Bu sırada vücut ısısı düşmeye başlar ve beyne melatonin salması için bir sinyal gönderilir.

Ayrıca insan gözü ışığı tanır ve ona göre sirkadiyen ritimleri ayarlar. Güçlü bir öğle yemeğinden sonra bile yürüyüşe çıkmadan iç mekanda çok fazla zaman geçirebildiğimiz için vücut yeterince ışık almaz ve biyolojik saati bozulur. Ayrıca, her zaman farklı zamanlarda yemek yerseniz sirkadiyen ritimler bozulabilir.

YEMEKTEN SONRA UYKULU HALİ ÖNLEMENİN 6 YOLU

Tüm bu nedenler, bir karbonhidrat koması durumunu tetikleyebilir. Peki, tüm bunlarla nasıl başa çıkılır ve uyku hali nasıl yönetilir? Hemen herkes için ortak çareler olmadığı söylenebilir. Ancak herkes belirli bir yemekten sonra durumunu takip edebilir ve gerçekten uyumak istedikleri zamanları belirleyip ona göre önlem alabilir.

İşte yemek sonrası uyku hali ile savaşmanıza yardımcı olacak bazı yollar:

Yemek Yedikten Sonra Yürüyüşe Çıkın veya Biraz Egzersiz Yapın

Öğle yemeğinden sonra enerjik hissetmenin en kolay ve etkili yollarından biri iş yerinde veya herhangi bir yerde 15-30 dakika yürümek veya en azından biraz ısınma hareketi yapmaktır.

En basit germe egzersizleri bile vücudu uyku halinden kurtarabilir ve ayrıca doku ve organlara kan akışını daha aktif hale getirebilir. Yerinde birkaç atlayıştan ve evin etrafında aktif bir yürüyüşten sonra, kesinlikle enerji ortaya çıkacaktır.

Doyurucu Bir Kahvaltı ve Sağlıklı Atıştırmalıklar

Hayatın hızlı ritminde, milyonların klasik kahvaltısı ya yok ya da kahve ve tatlı bir atıştırmalık oluyor. Ama artık kahvaltı kültürü değişiyor ve insanlar bu öğünün önemini anlamaya başlıyor. Güne başlamak ve enerjinizi yeniden doldurmak için karbonhidrat ve proteinlere ihtiyacınız var. Beyin ve kaslar en iyi bu şekilde çalışır. Öğle yemeğinde fazla yememek ve kısa bir süre sonra ortaya çıkan açlık krizlerine yenilmemek için kahvaltı gereklidir.

Kahvaltı hazırlamak sadece 10-15 dakika sürecek, bu nedenle işe veya okula geç kalmayacaksınız ve uzun süre tok, neşeli ve enerjik olacaksınız.

Gün boyunca bir aperatif için çikolata gibi basit karbonhidratlar yerine çeşitli meyveleri seçebilirsiniz.

Protein ve Kompleks Karbonhidratlardan Zengin Bir Yemek Yiyin

Günün ilk yarısından sonra fast food restoranlarına saldırmak istiyorsanız, durun. Muhtemelen, orada yedikten sonra uykulu hissedeceksiniz.

Öğle yemeğinizin sebzelerden ve bol miktarda protein içeren yağsız etten oluşması iyidir. Ayrıca uyuşukluktan kaçınmak için tam tahıllı ekmek gibi kompleks karbonhidratlar da tüketilmelidir. Özellikle öğle yemeği için yanınıza ev yapımı yemekler almak en iyisidir.

Sık Sık Yiyin ve Porsiyonları Küçültün

Aşırı yemeyin, yoksa en sağlıklı yiyecekler bile sizi uykulu yapar. Sık ve küçük porsiyonlarda yemek daha iyidir. Bu, gün boyu tazelenmiş hissetmenizi sağlayacaktır. Küçük porsiyonlarda yemeyi seçerseniz, öğünler arasında 3 saatten fazla olmaması önemlidir.

Daha Fazla Su İçmeyi Unutmayın

Özellikle kahve düşkünseniz, yeterince su içmeyi ihmal etmeyin. Her gün yeterli su içmeyi unutmamak için evinizden bir şişe su alın ve masanızın üzerine koyun.

Su uyku halinin ve uyuşukluğun ruh halimizi kontrol etmesine izin vermez. Vücuttaki su eksikliği baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olabilir.

Diyetinizi Çeşitlendirin

Altıncı sebebi hatırlıyor musunuz? Vücudunuz belirli vitaminlerden yoksunsa, sürekli uykunuz gelir. Bu nedenle, diyetinize daha fazla taze sebze ve özellikle demir açısından zengin yiyecekler eklemeniz gerekir: Karaciğer ve kırmızı et.

Unutmayın; geceleri yeterince uyumazsanız, bu yöntemlerin hiçbiri işe yaramaz. Bu nedenle, diyetinizi ayarlamaya başlayın, biyoritmlerinizi düzenleyin ve her gece en az 7 saat uyuyun. Sadece kişinin dikkatli bir tutumu ve yukarıdaki yöntemlerin uygulanması istenen etkiyi verebilir.

Doğru yiyin, yeterince uyuyun ve sağlıklı olun.