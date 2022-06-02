Yemekten sonra yaşanan baş ağrısının 5 nedeni

Yemekten sonra yaşanan baş ağrısının ortaya çıkmasının birçok farklı nedeni vardır. Bazen suçlu yemek, bazen de sağlık problemleridir. İşte yemekten sonra baş ağrısının en yaygın tetikleyicileri.

Güzel bir yemeğin ardından hiç ağır baş ağrıları yaşadınız mı? Yediğiniz yemek ve çeşitli sağlık sorunları buna neden olabilir. Çeşitli gıdalar veya gıda alerjileri yemek yedikten sonra baş ağrıları ataklarına neden olabilir.

İşlenmiş gıdalar ve alkol gibi belirli yiyecek ve içecekler de beyninizi ve kan damarlarınızı olumsuz etkileyebilir. Ek olarak, yediğiniz yiyeceğin miktarı ve hatta sıcaklığı, baş ağrısını tetikleyebilir.

Yemekten sonra baş ağrısı oluşmasının birçok farklı nedeni vardır. Bazen suçlu yediğimiz yiyeceklerdir, ancak bazen baş ağrıları çene problemleri gibi sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir.

Yemek yedikten sonra baş ağrısının nedenleri

İşte yemek yedikten sonra ortaya çıkan baş ağrısının en yaygın 5 nedeni:

Reaktif hipoglisemi

Yemek yedikten sonra vücut enerji olarak karbonhidratları kullanır. Karbonhidratlar, hücrelerin yakıt olarak kullanması için kan şekerini geçici olarak yükselten glikoza (şeker) parçalanır. Reaktif hipoglisemi, yemekten sonra kan şekerinin düşmesidir. Yemekten yaklaşık 2 ila 5 saat sonra ortaya çıkabilir.

Hipoglisemi nedeniyle artan insülin salgısı, migren ataklarıyla ilişkilidir. İnsülin, kan şekerini düşürmeye yardımcı olan bir hormondur. Migren atakları geçiren kadınların, şeker tükettikten sonra daha yüksek kan insülin seviyelerine sahip olduğu bilinmektedir.

Gıda alerjisi veya intoleransı

Gıda alerjileri her zaman ciltte kızarıklığa veya nefes almada zorluğa neden olmaz. Baş ağrılarının nedeni de olabilirler. Bir gıdaya karşı alerjiniz olduğunda, vücudunuz onu bir saldırgan olarak görür. Bu, bağışıklık sisteminizi, immünoglobulin G (IgG) gibi antikorlarla savaşması için tetikler. Bir veya daha fazla gıdaya özgü IgG antikoru olan kişilerin daha sık ve şiddetli baş ağrıları yaşadığı bilinmektedir.

Alerjiler gibi bir bağışıklık tepkisi oluşturmayan gıda intoleransı da baş ağrısına neden olabilir.

Temporomandibular bozukluklar (TMB)

Yemek yerken çenenizde bir ses fark ettiniz mi? Bu, çene kemiğinizi kafatasınıza bağlayan temporomandibular eklem ile ilgili sorunlardan kaynaklanabilir. Diğer belirtiler arasında çene ağrısı ve çiğneme zorluğu vardır.

TMB'si olan kişiler daha sık baş ağrısı veya migren atakları geçirir. Ancak, migren ataklarını önlemek için TMB fizik tedavi ile kontrol edilebilir.

Soğuk gıdalar

Dondurma baş ağrısını veya beyin donmasını hiç duydunuz mu? Hızlı bir şekilde soğuk yiyecekler yediğinizde veya soğuk içecekler içtiğinizde, başınız ve beyniniz için sorunlara neden olabilirsiniz. Bu tür baş ağrıları genellikle sadece birkaç dakika sürse de bir saate kadar çıkabildiği bilinmektedir. Soğuk yiyecekler ve soğuk içecekler ile daha sık ilişkilidir, ancak soğuk hava nedeniyle bile ortaya çıkabilir.

Baş ağrısını tetikleyen gıdalar

Migren yaşayan çoğu insan, hangi yiyeceklerin ağrıya neden olduğunu tam olarak belirleyemez, ancak en sık bildirilen gıda tetikleyicileri alkol ve çikolatadır.

Alkol, çikolata, tatlandırıcı aspartam, baklagiller, kafein, peynir, yoğurt, monosodyum glutamat içeren gıdalar, pastırma, sosis, salam ve jambon gibi işlenmiş etler, bazı vitaminler ve bitkisel takviyeler en yaygın migren tetikleyicileridir.

Ayrıca belirli gıdalarda bulunan bileşikler, hassas kişilerde baş ağrılarına neden olabilir. Kafein de bunlardan biridir. Bu şaşırtıcı gelebilir çünkü birçok baş ağrısı ilacı aktif bileşen olarak kafein içerir. Bunun nedeni, kafeinin ağrıyı azaltmaya yardımcı olan kan damarlarını daraltma yeteneğine sahip olmasıdır. Ancak, düzenli olarak kafein tüket,m,, vücudun buna bağımlı hale gelmesine neden olur.

Tiramin, bir amino asit olan tirozin parçalandığında oluşur. Araştırmalar, baş ağrısı ataklarıyla bağlantısını tam olarak göstermese de bunun beyin ve kan damarları üzerindeki etkisinden kaynaklanabileceği biliniyor.

Feniletilamin de baş ağrısı tetikleyicilerinden bir diğeridir. Bu bileşik ayrıca amino asitlerden türetilmiştir. Araştırmalara göre, feniletilamin beyne giden kan akışını azaltabilir ve baş ağrılarına neden olabilir. Genellikle çikolatada bulunurlar.

Nitratlar, beyni kan damarlarını daraltan nitrik okside maruz bırakarak baş ağrısı ataklarına neden olabilen yaygın gıda katkı maddeleridir. Bir saat içinde ağrıya neden olabilirler.