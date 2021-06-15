Yeni dünya meyvesi: Malta eriğinin faydaları nelerdir

Tezgahlarda yerini alan yeni dünya meyvesi adıyla da bilinen malta eriği, sağlık açısından birçok fayda sağlıyor. Peki malta eriğinin faydaları nelerdir, ne işe yarar? İşte detaylar...

Rengi ve tadıyla iştah kabartan malta eriği diğer ismiyle yeni dünya yavaş yavaş tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Ana vatanı Çin olduğu düşünülen malta eriği Japonya, Akdeniz ülkeleri ve Avrupa'da yetiştiriliyor. Ülkemizde ise Akdeniz bölgesinde yetiştirilen malta eriğinin ağacı yaz-kış yapraklarını dökmüyor.

Malta eriği de denilen yenidünya meyvesi, diğer turuncu meyve ve sebzelerde olduğu gibi A vitamini yönünden zengindir. Bu meyvenin kendisi kadar çekirdeklerinin de faydalı..

İşte malta eriği hakkında merak edilenler..

MALTA ERİĞİ ( YENİ DÜNYA) FAYDALARI

Düşük kaloriye sahip olan malta eriği lif ve pektin açısından zengindir. Pektin kolonları yumuşatarak besinlerin daha rahat dışkılanmasını yapar. Bu özelliği sayesinde kolon kanseri gibi riskli hastalıkların önüne geçer.

Güçlü bir A vitamini sayesinde göz sağlığını da korur. Vücudun ihtiyacı olan yüzde 50 karşılar. İçerdiği yüksek antioksidan sayesinde gözdeki virüsleri engeller. Göz içindeki vitamin seviyesini dengeler.

A vitamini sadece göze değil aynı zamanda vücudun diğer organlarında da fayda sağlar. Yapılan araştırmalarda flavonoidler bakımından zengin olan malta eriği, akciğer ve ağız boşluklarındaki hücrelerin mutasyona uğramasını önler. Böylece tümör ve kanser riskini azaltır.

Malta eriği, kan şekerini düşürür. Bu sayede diyabet hastalığına yakalanma riski azalır. Uzmanlarda diyabet hastalarını kan şekerini düzenlemek için malta eriği çayı öneriyor. Bunun için malta eriği yaprakları ya da çekirdekleri kaynatılarak çay hazırlanabilir. Malta çekirdeği insilün ve glikoz seviyelerini düzenler.

Kil topraklarında yetiştiğinden demir ve bakır bakımından oldukça zengindir. Demir kan hücrelerini artırır. Demir eksikliği olan kişilerin bol bol tüketmesi tavsiye edilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Günde 5 tane malta eriği yiyerek demir eksikliği giderilmiş olur.

Çin alternatif tıbbında malta eriği yaprakları çekirdekleri ile beraber kaynatılır. Hazırlanan bu su boğazlardaki enfeksiyonu temizler. Güçlü bir balgam söktürücüdür. Ayrıca akciğerlerdeki virüsleri söker atar.

Kronik uykusuzluk günümüzde giderek yaygınlaşır. Bu hastalığın önüne geçmek için uzmanlar ilaçlardan önce doğal karışımlar tüketilmesini öneriyor. Rahat bir uyku için gece yatmadan 3 tane malta eriği tüketilmesi yeterli olur.

K vitamini bakımından zengin olan malta eriği, kemik ve kas sağlığını güçlendirir. İleri yaşlarda görülen kemik erimesi gibi hastalıkların riskini azaltır.

MALTA ERİĞİ NASIL YENİR?

Et kısmı oldukça tatlı olan malta eriğinin kabuğu yumuşak olduğundan kolayca soyulur. Yüksek miktarda A vitamini içerdiğinden yorgunluk ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara fayda sağlar.

Uzmanlar özellikle ilkbahardan yaz aylarında geçişte vücut direncinin artması için mango ve portakal ile karıştırılıp tüketilmesi önerilir. Bunun yanı sıra reçeli ve şurubu da yapılarak tüketilebilir.