Yeni günlük koronavirüs tablosu 2021: Vaka sayısı ve aşılanma yüzdeleri...

Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin güncel verilerin paylaşıldığı tablonun değiştiğini duyurdu. Aylardır görmeye alışık olduğunuz tabloda ek olarak aşılama dozu ve oranları yer aldı.

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 tablosunu yeni biçimiyle yayınladı.

Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" ifadelerini kullandı.

Peki yeni tabloda değişiklikler ne olacak? İşte ayrıntılar...

YENİ KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs mücadele devam ederken vatandaşlar, "bugün vaka sayısı kaç, bugün kaç kişi aşılandı, illere göre vaka durumu, illere göre aşılama, bugün kaç kişi vefat etti" gibi soruları sıklıkla araştırıyor.

Salgının seyri, günlük ve haftalık olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor.

Fahrettin Koca yaptığı son açıklama ile birlikte yeni bir tablo ile devam edileceğini duyurdu.

Yeni tabloda toplam vaka sayısı ile toplam ölüm sayısı yer almazken, illere göre aşılama oranları ve yapılan aşı dozu sayısı yer aldı.

Günlük vaka sayılarını ve koronavirüse dair verileri yakından takip eden vatandaşlar, yeni koronavirüs tablosu detaylarını araştırıyor.

Koronavirüste son veriler Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan covid19.saglik.gov.tr sitesinde yer alıyor.

TÜRKİYE'DE SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Virüsle mücadelede günlük veri tablosu yenilendi. Vaka sayıları ve can kayıpları ile birlikte artık illere göre aşılama durumu da paylaşılıyor.

Buna göre , Türkiye'da Covid-19'dan son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 216 bin 252 test yapıldı, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi. İyileşen hasta sayısı 4 bin 161 oldu.