Yeni tehlike Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir? Vakalar 3 kat arttı!

İngiltere'de norovirüs vaka sayılarında yaşanan artış uzmanları ve vatandaşları endişelendiriyor. Peki norovirüs nedir, belirtileri nelerdir? İşte norovirüs hakkında merak edilenler...

? Dünya koronavirüs ile mücadele ederken İngiltere'de norovirüs vaka sayılarında yaşanan artış uzmanları endişelendirdi.

Uzmanlar norovirüse karşı dikkatli olunması yönünde insanları uyardı. Koronavirüs kapanmaları yeni yeni bitmişken yapılan norovirüs uyarısı insanları tedirgin etti.

Noronavirüs salgınını duyanlar, belirtilerine dair aramalarını sürüdüyor. Mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bu hastalığın koronavirüs ile birleşme ihtimali ise endişe yaratıyor.

Peki norovirüs nedir? Norovirüs tedavisi var mı? Norovirüs hastalığının belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

NOROVİRÜS NEDİR?

Bu salgın hastalığın etkeni olan “Norovirus” aslında daha önceden bilinen ve tanınan bir virüstür. Daha önceden bu virüse “norwalk like virus” adı verilmekteydi.

Norovirüs enfeksiyonları kış aylarında daha sık görülmektedir. Sıklıkla salgınlarda, özellikle de yakın çevrede yaşayanlarda görülür.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, tüm gıda kaynaklı hastalık salgınlarının yaklaşık yarısının nedenidir. Virüs, adını 1968'de bir salgının meydana geldiği Norwalk, Ohio şehrinden almıştır.

Bu virüs insanlarda, sindirim sistemini (mide ve bağırsaklar) tutan, bulantı, kusma, ishal ateş ve baş ağrısı şikayetlerine yol açan bir enfeksiyon hastalığına sebep olmaktadır.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ

Norovirüsün kuluçka süresi 18-72 saattir... Hastaların çoğunda ilk olarak bulantının eşlik ettiği ani başlaya karın ağrısı görülür.



Hastada sıklıkla karın ve kas ağrısı, baş ağrısı, keyifsizlik, halsizlik olabilir. Klinik belirtiler ise 24-72 saat devam eder.

Virüs küçük çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık yetmezliğinde daha çok semptomatik enfeksiyon ve kronik ishale neden olabilir.



Şebeke suları, yiyecek ve içecekler aracılığıyla bulaşan Norovirüs enfeksiyonu, insandan insana temasla da bulaşabilmektedir.

Tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumludur. Hastalık bütün yıl boyunca görülebilir ve her yaştan insanları, açık ve kapalı toplulukları etkileyebilmektedir.