Yeniden hortladı, ilk vaka doğrulandı! Marburg virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık örgütü, Batı Afrika'da ilk kez Marburg hummasının görüldüğünü duyurdu. Koronavirüsün yanı sıra yeni bir salgın haberini alanlar, Marburg virüsü nedir, belirtileri nelerdir araştırıyor.

Koronavirüs ile mücadele henüz devam ederken, varyantların akabinde ortaya çıkan yeni virüsler endişe yaratıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Gine'nin Gueckedou bölgesinde tedavi altındayken hayatını kaybeden bir hastadan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda örneklerde Marburg humması bulundu.

Marburg virüsünün yarasalardan bulaştığı ve ölümcül olduğu belirtiliyor. Afrika'da görülen Marburg humması için henüz bir tedavi ya da aşı bulunmuyor.

Peki, Marburg virüsü nedir? Marburg humması belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?

Marburg virüsü ilk kez 1967 yılında, Yugoslavya Belgrad( şimdi Sırbistan) ve Almanya Frankfurt ve Marburg şehirlerindeki laboratuvarlarda aynı anda kanamalı ateş salgını ortaya çıktığında tanımlanmıştır.

Marburg Kanamalı Ateşi hem insan hem de primatları (goril, orangutan, şempanze, gibon, maymunlar, lemurlar) etkileyen, nadir ama ciddi kanamalı ateşlerdendir.

Filovirüs ailesinden bir RNA virüsü olan, genetik olarak benzeri bulunmayan, hayvan kaynaklı Marburg virüsü tarafından meydana getirilir. Filovirüs ailesinin bilinen diğer üyeleri sadece Ebola virüsünün 5 türüdür.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) web sitesinde Marburg virüsü hastalığının, özel bir tedavisi olmayan ölüm oranı yüksek nadir bir hastalık olduğu belirtilirken virüs kan, ve hastalık bulaşmış insanların veya (maymun ve meyve yarasası gibi) hayvanların dokusu ile doğrudan temas yoluyla bulaştığı söyleniyor.

MARBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Afrika'da ortaya çıkan, başlangıç belirtileri ateş, üşüme, baş ağrısı ve adele ağrısı olan Marburg virüsü yani diğer adıyla Kara Veba hastalığı, Ebola’ya benziyor. Kara Veba vakaları, yüzde 88 ölümle noktalanıyor.

TEDAVİSİ YOK

WHO, hastalığın erken teşhisi durumunda su kaybının giderilmesi ve semptomatik tedavinin hayatta kalma şansını artırdığını fakat şu anda virüsü tamamen etkisiz hale getirebilecek lisanslı bir tedavi olmadığını söylüyor.