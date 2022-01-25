Yerde oturarak yemek yemenin kanıtlanmış 7 faydası

Geçmişten gelen yere oturarak yemek yeme alışkanlığının vücudunuzda ve sindirimde yarattığı etkileri öğrenerek yere bir minder atmaya ne dersiniz?

Dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu ülkemizde de yerde oturarak yemek yemek geçmişten gelen geleneksel bir alışkanlıktır. Günümüzde bu geleneği halen sürdürenler olsa da, modernize edilen yemek kültürü sandalyelere hatta kanepelere taşınmıştır.

Görünen o ki, yerde otururken yemek yemek sosyo-ekonomik faktörlerle ilgili değildi. Sağlık yararlarından payına düşeni alıyor: Sadece yerde oturmuyorsunuz, aynı zamanda yoga da yapmış oluyorsunuz. Bu eski geleneğin kökleri yoga ve Ayurveda'dadır ve bilim destekli sağlık yararları ile birlikte gelir. Yemek yerken yerde oturmak vücut duruşunu iyileştirmeye yardımcı olur ve bağdaş kurup oturduğunuz için bu, kalbin kan pompalamasına ve dolaşımına yardımcı olur.

İşte, yerde oturmanın ve yemek yemenin harika bir seçenek olmasının nedenleri;

1. KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Kilo alımı genellikle aşırı yemekle veya tükettiğiniz kalorileri yakmadığınızda tetiklenir. Ve kilo vermenin anahtarı, yediğiniz miktar, yemeğin kokusu ve tadı gibi tükettiğiniz yiyeceklerin her yönüne odaklanmaktır. Yerde oturmak ve yemek yemek, vagus sinirinin mideniz dolu olsun ya da olmasın, mideden beyne sinyal göndermesine yardımcı olur. Bu yüzden daha yavaş yersiniz ve çok fazla yemeyi önleyebilirsiniz.

2. KAN DOLAŞIMINI İYİLEŞTİRİR

Bağdaş kurup oturduğunuzda ayaklardaki kan dolaşımı azalır ve fazla kan kalpten diğer organlara iletilmeye başlar ve bu da sindirim için gerekli olan aktiviteyi artırır. Aynı zamanda gerginliği giderir ve zihni yoğunlaştırır ve pozitif enerjiyi artırır. Unutmayın, bir sandalyeye oturursanız bu mümkün değildir, çünkü bu pozisyonda ayaklarınız kalbinizin altındadır ve bu, yerde bağdaş kurup oturmanın aksine kan dolaşımını ayaklarınıza yönlendirir.

3. SİNDİRİMİ DESTEKLER

Yerde oturup yemek yerken öne eğilmek ve orijinal duruşa geri dönmek sindirim sularının salgılanmasına yardımcı olur. Yemek yemek için yerde bağdaş kurup oturulduğunda, beyne vücudu sindirmeye hazırlayan bir sinyal gönderilir ve sindirim kolaylaşır.

4. DURUŞU İYİLEŞTİRİR

Yemek yerken doğru duruşu korumak gerçekten çok önemlidir. Yemek yerken doğru bir duruş, kaslarınızda, eklemlerinizde, dizinizde, sırtınızda, boynunuzda ve ellerinizde aşırı gerilme olasılığını azaltmanıza yardımcı olacaktır. Yerde otururken duruşunuz otomatik olarak düzeltilir, sırtınızı düzleştirir, omurganızı uzatır ve omzunuzu geriye doğru iter. Buna karşılık, tüm yorgunluk, ağrı ve acıyı yok eder.

5. ESNEKLİK KAZANDIRIR

Bağdaş kurarak oturmak, vücudunuzun esneklik düzeyine de fayda sağlayabilir. Yerde oturmak dizlerin, kalçaların, omurganın, göğsün ve ayak bileklerinin esnemesine yardımcı olur ve vücut daha güçlü ve esnek hale gelir. Başı bükmenin ve arkaya dönmenin sürekli hareketi, çekirdek gücünüzü ve çevikliğinizi de destekler.

6. YAŞAMI UZATIR

Biraz inanılmaz gelebilir ama gerçek! Yerde oturmak hayatınıza birkaç yıl daha ekleyebilir. Yayınlanan bir araştırmaya göre, yerde bağdaş kurarak oturan ve herhangi bir destek almadan ayağa kalkabilen kişilerin daha uzun yaşama olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, o pozisyondan kalkmak için çok fazla güç ve esneklik gerektirmesiydi.

7. ZİHNİ RAHATLATIR

Yerde bağdaş kurarak oturmak odaklanmanızı geliştirir ve meditasyon için ideal bir pozisyondur. Bunun nedeni, sizi doğal olarak içine soktuğu duruştur. Yapmak üzere olduğunuz her şeye otomatik olarak daha dikkatli olmanızı sağlar ve zihninizdeki stresi azaltır. Bu nedenle, bu pozisyonda yemek yemek, yeme eylemine karşı daha dikkatli olmanızı sağlar. Bu pozlarda oturmanın vücuttaki oksijen akışını artırır.