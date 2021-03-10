Yerde uyumak için 4 neden

Sabah kalktığınızda uykunuzu alamamış hissediyorsanız, vücudunuzda ağrılar varsa ve o kadar uyumanıza rağmen dinlenememiş gibi hissediyorsanız yerde yatmayı deneyin.

Genellikle yerde yatmayı tercih eden Japonların yatak odalarında yatak bulunmaz. Bu tercih, sadece bir gelenek veya küçük apartmanlarda yer tasarrufu sağlamak için değildir. Yapılan deneyler ve araştırmalar sonucunda yerde uyumanın sağlığa oldukça yararlı olduğu ortaya çıkmıştır.

Gelin yerde uyumanın faydalarına göz atalım.

SIRT AĞRISINI HAFİFLETEBİLİR

Sert ve düz bir zeminde uyumak sırtınız için oldukça iyidir ve sizi yıllardır yakanızı bırakmayan ağrılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Yerde uyumak omurganızın hizalı olmasını sağlayacak ve vücudunuzun doğal olmayan bir konuma dönmesine engel olacaktır.

Yumuşak bir yatakta uyumanın verdiği rahatlık kesinlikle yadsınamaz. Ancak yatağınız zamanla çökmekte ve bu durum omurganızın eğilmesine ve sırt ağrılarına sebep olabilmektedir. Tam da bu noktada uzmanlar, yatağın çok yumuşak olması durumunda yatağın altına kontrplak yerleştirmenizi tavsiye etmektedir.

DURUŞUNUZU İYİLEŞTİREBİLİR

Yerde uyumak, duruş bozukluğunuzun düzelmesine yardımcı olmaktadır. Doğru pozisyonda uyumak ve uyku boyunca omurganın uygun desteği alması, gün içierisinde sırtınızı dik tutmanızı kolaylaştıracaktır.

KAN DOLAŞIMINI İYİLEŞTİREBİLİR

Yerde uyumak, kan akışını artırmaktadır çünkü kan vücuda eşit olarak dağıtılır ve vücudunuzun farklı bölgelerinde daha az baskı yaşanır.

Doğal bir pozisyonda uyumak, dolaşım bozukluğunun neden olduğu uyuşma ve karıncalanmayı da önlemektedir. Örneğin, yan tarafa kıvrılarak uyuyorsanız, kan dolaşımınız yavaşlar ve bu nedenle kan kalbinize geri akarak kan pıhtıları ve varisli damarlar gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olur.

ZAMANINDA KALKMANIZA YARDIMCI OLABİLİR

Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyorsanız kesinlikle yalnız değilsiniz. Birçok kişi alarm çaldığında kalkmamak için direnir ve genellikle bu direniş erteleme düğmesine basmakla sonuçlanır.

Yerde uyuduğunuz zaman tam olarak ihtiyacınız olan kalitedeki uykuyu alırsınız ve bütün gün yatmak isteyecek kadar cezbedici olmadığı için direnmek durumunda kalmayacaksınız.

KİMLER YERDE UYUMAKTAN KAÇINMALI?

Alerji hastaları: zemin kir ve tozlu olabileceği için alerjik reaksiyonlara yatkın kişiler öksürük ve burun akıntısı yaşayabilir.

Kemik hastalığı olan insanlar: Ciddi bir kemik rahatsızlığınız varsa yerde uyumak eklemlerinize daha fazla baskı uygulayabilir. Bu nedenle yarardan çok zarar verebilir.