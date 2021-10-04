Yerken kalori yaktıran en iyi 10 besin

Negatif kalorili yiyeceklerin kilo verme hızını artırdığını mutlaka duymuşsunuzdur. Peki, bu besinler kalori yakma konusunda ne kadar etkili? Gelin birlikte bir göz atalım…

Negatif kalorili gıdalar, vücuda verdiği enerji miktarına kıyasla, sindirimi sırasında daha fazla enerji tüketen besinleri ifade eder. Başka bir deyişle, yiyeceği sindirmenin kalori maliyetinin, enerji içeriğinden daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Bu gıdalar tipik olarak lif bakımından yüksektir ve düşük glisemik indekse sahiptir.

Kaloriler yiyeceklerin önemli bir bileşenidir ve yediğimiz her şeyin kalorisi vardır. Kaloriler 2 çeşittir. Biri, besleyici değeri fazla olmayan, sadece kalorisi olan boş kalorilerdir; kilo alımını teşvik ederler. Lif ve su içeriği yüksek yiyecekler ise genellikle daha az kaloriye sahiptir ve onları sindirmek için daha fazla enerjiye ihtiyacımız vardır. Bunlara negatif kalorili yiyecekler denir. Bu besinler sadece kalorileri düşük olduğu için kilo vermeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda diğerlerinden daha fazla kalori yakmaya yardımcı olur. Negatif kalorili yiyeceklerin çoğu bitki bazlıdır. İşte, negatif kalorili en iyi besinler;

1. KEREVİZ

Kerevizin 100 gramında sadece16 kcal vardır. Lif, A, C vitamini ve folat bakımından zengindir. Kalori değerinin çoğu selülozda depolandığı için en popüler gıda maddelerinden biridir. Vücudumuz sindirilmemiş lifle dolu olduğu için kerevizden çok az kalori alır. Kerevizi salata şeklinde çiğ tüketerek daha hızlı doyabilirsiniz.

2. MEYVELER

Yaban mersini, çilek ve ahududu gibi renkli meyveler tipik olarak yarım fincan miktarı için sadece 32 kcal içerir. Düşük glisemik indeksleri ve protein içeriği nedeniyle genellikle negatif kalorili gıdalar olarak adlandırılırlar. Ayrıca bizi çeşitli kanserlerden koruyan antioksidanlar içerir. Kırmızı ve mor meyveler diyetinizin en güçlü antioksidanlarıdır.

3. DOMATES

Domates 100 gramında sadece 19kcal bulundurur. Su içeriğinin yanı sıra mükemmel bir lif, potasyum ve C vitamini kaynağıdır. Domatesler ayrıca bizi cilt kanserinden koruduğu bilinen bir antioksidan olan likopen içerir. Özellikle kabuğuyla birlikte pişirilen domatesin daha faydalı olduğunu unutmayın.

4. HAVUÇ

Havuç 100 gramında 41 kcal enerjiye sahiptir. A vitamini bakımdan zengin olduğu için göz sağlığını koruyan havuç ayrıca, lif içeriği mideyi daha uzun süre tok tutarak kilo vermeye yardımcı olur. Salatanıza, sabah kahvaltınıza, ara öğünlerinize ilave ederek diyetinize dahil edebilirsiniz.

5. SALATALIK

Salatalık 15 kcal/100g içerir. Bu sebze, gerekli tüm vitamin ve mineralleri sağlamanın yanı sıra susuzluğu gidermek için harika olan yüksek su içeriğine sahiptir. Salatalıkta bulunan su içeriği hidrasyon için mükemmeldir. Susuzluğu gidermenin yanı sıra, bu meyve diyet lifi sağlar ve irritabl bağırsak sendromu ve diyabetin üstesinden gelmeye yardımcı olur.

6. KARPUZ

Karpuzun 100 gramında 30 kcal bulunur. Karpuz kabuğu kalbi güçlendirmeye yardımcı olur, hidrasyon sağlar ve kan basıncını düzenler. Ek olarak, karpuz tohumlarının kansızlığın önlenmesinden bağışıklık güçlendirici özelliklerine kadar birçok sağlık yararı vardır. Karpuzda bulunan su içeriği ve A, B6, C vitaminleri ile birlikte likopen, bağışıklık güçlendirici bir gıda görevi görür.

7. ELMA

Elma 100 gramında 52 kcal enerji sağlar. İyi miktarda antioksidan, C vitamini ve lif içerirler. Aslında, elmanın yüksek lif içeriği kilo vermeye yardımcı olur ve aynı zamanda bilişsel performansı artırır. Elmalarda bulunan bir antioksidan olan kuersetin, daha düşük tip 2 diyabet riski ile de ilişkilidir.

8. BROKOLİ

Brokoli 34 kcal/100g içerir ve görüşü iyileştiren bir A vitamini deposudur. Kalsiyum, fosfor ve K vitamini içeriği sağlıklı kemik gelişimi için gereklidir, demir ve folik asit ise anemiyi önlemeye yardımcı olur. Brokolide bulunan bir flavonoid olan Kaempferol, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Brokoli ayrıca beyin büyümesi ve gelişimi için çok önemli olan alfa-linolenik asit (ALA) açısından da zengindir.

9. KABAK

Kabak yaklaşık 17 kcal/100g içerir ve birçok önemli vitamin, mineral ve antioksidanla doludur. Yüksek lif içeriğine ve düşük kalori sayısına sahiptir. Lif, sindirimde önemli bir rol oynar. Kabakta bulunan zeaksantin, oksidatif stresin önlenmesinde önemli rol oynar ve göz sağlığını iyileştirir.

10. MARUL

Marul yaklaşık 15 kcal/100g sağlar. C, K ve A vitamini içeriğinin yanı sıra kalsiyum bağışıklığı artırmaya yardımcı olur. Marulun lif içeriği kilo vermeye yardımcı olur ve ayrıca sağlıklı bir kalp ve göz sağlığının korunması ile ilişkilidir.