Yerli aşı ne durumda, ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi..

Yerli aşı ne durumda, ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi..

Koronavirüs salgını ile mücadelede aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı ile ilgili müjde verdi. Peki yerli aşı ne durumda, ne zaman çıkacak?

Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama çalışmaları kapsamında vatandaşlara BioNTech, Sputnik ve Sinovac aşıları uygulanmaya devam ediyor.

Öte yandan Türkiye'de hızla geliştirilmekte olan yerli aşının son durumu ve ne zaman kullanılmaya başlanacağı da merak ediliyor. Aşı tercihini yerli aşıdan yana kullanmak isteyen vatandaşlar, yerli aşı ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor.

Konuyla ilgili bir son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı ile ilgili müjde verdi.

Peki Yerli aşı ne durumda, ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz gün 50 yaş üstü aşılamanın 1 Haziran itibarıyla başlayacağını duyuran Bakan Koca, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yerli aşı ne zaman çıkacak sorusuna yanıt verdi.

''Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir.'' diyen Bakan Koca, en kısa sürede Faz 3 çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerli aşıyla ilgili açıklamalarının tamamı şöyle:

"Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri, insan deneylerinin son safhası olan Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızın liderliğinde yürütülen çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim."





BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Öte yandan Bakan Koca, "Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor." açıklamasında bulundu.

