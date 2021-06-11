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    Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

    TÜSEB ve ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi işbirliği ile Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başlıyor.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 18:54
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    Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

    TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı.

    e-NABIZ ÜZERİNDEN GÖNÜLLÜ ALIMINA BAŞLANDI

    Nisan ayı sonunda ise Faz-2’nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100’ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı.

    E-Nabız sayfasında, “Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız” butonuna yer verildi.

    Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı #1

    Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı #2

    Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı #3

    Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı #4

    Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı #5

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