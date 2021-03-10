Yerli aşıda sona yaklaşıldı

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve FAZ-2 aşamasına geçilen yerli aşıda, yaz aylarında FAZ-3 aşamasına geçilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen inaktif aşı, geçtiğimiz günlerde FAZ-2 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlanmıştı.

FAZ-2 ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aşının FAZ-1 çalışmalarının oldukça başarılı olduğunu ve yan etkileri bakımından dünyada kullanılan benzer aşılardan bir farkı olmadığının tespit edğildiğini ifade eden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, FAZ-2 çalışmaları ile birlikte aşının ne kadar antikor ürettiği ve ne kadar bağışıklık oluşturduğunun değerlendirileceğini söyledi.

Bu kapsamda 200-250 gönüllüye uygulanacak inaktif aşının Faz-3 çalışmalarına yaz aylarında geçilmesi öngörülüyor.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Öte yandan Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısına, 13 Ocak 2021'de "Acil Kullanım Onayı" verilmiş ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen 'Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre aşının ülke genelinde uygulanmasına da 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanmıştı.

Sağlık çalışanları ile başlayan aşı uygulaması 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerle devam etmiş, daha sonra 65 yaş ve üstündekilere uygulanmıştı.

'Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi' kapsamında ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte, öğretmenler ve öğretim üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı personeli, kritik görevlerdeki kişiler, zabıtalar, özel güvenlikler, cezaevleri, gıda sektörü ve taşımacılık sektörü çalışanları ve 50-64 yaş arası bireylerin aşılanmasına başlandı.

Ülke genelinde bugün itibarıyla 10 milyon 280 bin dozdan fazla koronavirüs aşısı yapılırken, aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 708 bin ve ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 2 milyon 572 bin olarak kaydedildi.

En fazla aşının uygulandığı il, 1 milyon 627 binden fazla dozla İstanbul olarak öne çıkarken, onu 839 bin dozla Ankara ve 691 bin dozla İzmir izledi.