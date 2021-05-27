Yerli aşının ismi belli oldu mu? Yerli Covid-19 aşısının ismi ne olacak?

Yerli aşının ismi belli oldu mu? Yerli Covid-19 aşısının ismi ne olacak?

Uluslararası piyasada da adından söz ettirecek olan yerli aşının isminin ne olacağı merak konusu. Faz-3 aşamasında olan yerli aşının adı belli oldu mu? Yerli aşının ismi ne olacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Yerli aşı hakkında konuşan Koca, çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.

Türkiye bir an önce yerli aşı randevusu almayı beklerken, aşının ismi ne olacak sorusu da merak edilenler arasında yerini aldı.

Erciyes Üniversite tarafından geliştirilen aşının seri üretimine Temmuz ayında başlanması planlanıyor. Peki yerli aşının ismi belli oldu mu? Yerli koronavirüs aşısının adı ne olacak? İşte ayrıntılar..

YERLİ AŞININ İSMİ NE OLACAK?

Yerli aşının prosedir gereği bir adı var. Yerli aşının geçici adı "ERUCOV-VAC" olarak duyuruldu. Ancak yerli aşının kullanıma onay almasından sonra adının Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Sağlık Bakanlığı tarafından verileceği öğrenildi.

YERLİ AŞIDA SON DURUM

Türkiye'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz gün 50 yaş üstü aşılamanın 1 Haziran itibarıyla başlayacağını duyuran Bakan Koca, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yerli aşı ne zaman çıkacak sorusuna yanıt verdi.

''Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir.'' diyen Bakan Koca, en kısa sürede Faz 3 çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerli aşıyla ilgili açıklamalarının tamamı şöyle:

"Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri, insan deneylerinin son safhası olan Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızın liderliğinde yürütülen çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim."