Yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışması mayısta başlayacak

Yürütülen geliştirme çalışmaları kapsamında, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan aşının Faz-3 aşaması belli oldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmaları sürüyor.

Yerli aşı için sürdürülen çalışmalardan biri olan Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif aşının Faz-3 çalışmasına gelecek ay başlanacak.

18 YERLİ AŞI ÇALIŞMASI

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) desteğiyle devam eden 18 yerli aşı çalışması bulunuyor.

Bu çalışmalardan en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif koronavirüs aşısı oldu.

FAZ-3 MAYISTA BAŞLAYACAK

Bu aşının Kasım 2020'de başlanan Faz-1 aşamasının tamamlanmasının ardından Faz-2 aşamasına Şubat 2021'de geçildi.

Faz-1 aşamasında 44, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan aşının Faz-3 çalışmasına da mayısta başlanacak. Bu dönemde yaygın aşılama yapılması hedefleniyor.

VLP AŞISININ FAZ-1 AŞAMASI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, bir inaktif aşının Faz-1 çalışmasına devam edilirken iki inaktif aşı da Faz-1'e başlama safhasında bulunuyor.

Yerli çalışmalardan virüs benzeri parçacık (VLP) aşısının Faz-1 aşaması başarıyla devam ediyor. Faz-1 kapsamında gönüllülere birinci doz uygulamasının tamamlandığı VLP aşısında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SPREY VE VEKTÖR AŞI ÇALIŞMALARI

İntranazal sprey olarak uygulanan koronavirüs aşısının da Faz-1 aşamasına yakında başlanması hedefleniyor.

Adenovirüs temelli bir vektör aşısının da Faz-1 aşaması için araştırma ürünü üretim çalışmaları devam ediyor.