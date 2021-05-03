Yerli VLP koronavirüs aşısı ne zaman kullanılacak? TÜBİTAK Başkanı tarih verdi

Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini duyuran TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli VLP virüs aşısı için de tarih verdi. Peki, yerli VLP koronavirüs aşısı ne zaman kullanılacak?

2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ederken ülkeler bir yandan aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya genelinde aşıya erişimde adaletsizlik hakimken Türkiye koronavirüs aşısı ve ilacında önemli çalışmalara imza atıyor.

Virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı yerli koronavirüs aşısında son dakika müjdesi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan geldi.

Peki, yerli VLP koronavirüs aşısı ne zaman kullanılacak? İşte, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın açıklaması...

YERLİ VLP KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN KULLANILACAK?

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, koronavirüse karşı yerli aşı ve ilaç çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşı ile ilgili müjde veren Mandal, "Yerli VLP aşısını yıl sonuna kadar kullanıma sunmayı planlıyoruz." dedi.

Yerli VLP koronavirüs aşısında Ağustos ayında Faz-3 çalışmalarına başlanacağını duyuran Mandal,"2021 yılının güz döneminde aşımız kitlesel kullanıma açılacak." ifadelerini kullandı.

Yerli koronavirüs ilacı çalışmalarıyla ilgili de konuşan Mandal, ağustos ayında iki ilacın kullanıma sunulmasını planladıklarını belirtti.

Mandal, "Birisi Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen ilaç tedavisi. Diğeri Bahçeşehir Üniversitesi'nde geliştirilen bir ilaç. Bu ilaçların da mevcut tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu gözlemledik. " ifadelerini kullandı.

VLP yerli aşısının faz çalışmalarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gönüllü olmuştu.

VLP AŞI NEDİR?

VLP (Virus Like Particle - Virüs Benzeri Parçacık) aşı, genetik materyali olmayan boş virüs kabuklarının hastalığa sebep olan virüsün yapısını taklit ederek yerleştiği canlıda antikor üretimini sağlaması prensibi ile hazırlanan yerli bir aşıdır.