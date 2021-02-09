Yeşilay'dan sigara uyarısı: Koronavirüs sigara içeni sever

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında çağrıda bulunan Yeşilay, "Koronavirüs sigara içeni sever" mesajıyla sigara içenleri bırakmaya davet etti.

Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında sigara içenleri bırakmaya davet ediyor.

'Sigarayı Bırak' sloganlı maskelerle koronavirüs salgını döneminde sigarayı bırakma çağrısı yapan Yeşilay, ayrıca Instagram üzerinden 'Bırakabilirsin' adıyla maske filtresi ile sosyal medyada Koronavirüs sigara içeni sever #tamzamanı ve #sigarayıbırakmagünü etiketiyle farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

"KORONAVİRÜS SİGARA İÇENİ SEVER"

Her yıl yaklaşık 8 milyon insanın tütün kullanımı yüzünden hayatını kaybettiğini belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının akciğerde tahribat oluşturduğunu anlatarak, "Koronavirüs de doğrudan akciğerleri hedef alıyor. Bu nedenle salgının başlangıcından bu yana vatandaşlarımıza sigarayı bırakmanın önemini anlatıyoruz." dedi.

Sigarayı bırakmanın koronavirüs döneminde daha da önem kazandığını söyleyen Öztürk, mevcut kanıtların, koronavirüs şiddetinin, sigara içenler arasında daha yüksek olduğunu gösterdiğini ve bu kapsamda Yeşilay'ın salgının başında 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' kampanyasını başlattığını ifade etti.

Sigara ve koronavirüs ilişkisiyle ilgili bilimsellikten uzak ve sağlığı tehdit eden yanlış bilgilerin ortada dolaştığını ifade eden Öztürk, "Bu nedenle 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde net bir şekilde hatırlatmak isteriz ki 'Koronavirüs sigara içeni sever.' Bu tartışmasız gerçeği vurgularken, ben de vatandaşlarımıza 'Siz de kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun, sigarayı bırakın.' diyorum." şeklinde konuştu.

EMİNE ERDOĞAN'DAN DESTEK

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Yeşilay'a bir destek de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Yeşilay'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Sigarayı bırakmanın tam zamanı." mesajını verdi.

10 adımda sigarayı bırakmanın yolları VİDEO

10 ADIMDA SİGARAYI BIRAKMANIN YOLLARI

Yeşilay, salgın döneminde başlattığı 'Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı' kampanyası ile sigarayı bırakmanın önemine değinirken, 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarını da anlattı.

Sigara kullanmayı bıraktıktan sonraki kazançlara da değinen Yeşilay, 14 maddelik liste paylaştı:

- 2 saat sonra nikotin vücudunuzu terk etmeye başlar.

- 6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar.

- 12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbon monoksit kan dolaşımınızdan temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar.

- 2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir.

- 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma, daha rahat merdiven ve yokuş çıkma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır.

- 3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz güçlenir.

- 5 yıl sonra kalp krizi riski yarıya iner.

- 10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya iner, kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer.

- Ciltteki kırışıklıklar ve yaşlanma belirtileri azalmaya başlar.Ekonomik olarak iyileşme başlar.

- Kişiler kendini daha iyi hissetmeye başlar.

- Ev, araba, elbise ve kişinin nefesinin daha iyi kokması görülür.

- Kişiler yakınlarına ve çocuklarına daha iyi örnek olmaya başlar. Sağlıklı bebek ve çocuklara sahip olabilme gibi kazançlar elde edilir.