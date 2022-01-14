Yeterince su içmediğinizi gösteren 10 işaret

Çoğu insan gün boyunca yeterince su içmez çünkü kahvaltıda kahve ve gün içinde genellikle çay içmek daha cezbedicidir. Ancak yeterli su içmemek birçok ciddi sağlık problemine neden olabiliyor.

İdrara çıkma, terleme ve hatta nefes alma yoluyla kaybedilen sıvıyı telafi edecek kadar su içmediğimizde, bir dehidrasyon durumuna girmeye başlarız. Dehidrasyon sadece susuzluk hissini uyandırmaz, aynı zamanda tüm vücudun nasıl çalıştığı üzerinde de büyük bir etkisi vardır.

Muhtemelen günde sekiz bardak su içmeniz gerektiği kuralını duymuşsunuzdur, ancak herkesin içmesi gereken su miktarının farklı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, çocukların ve ileri yaştaki yetişkinlerin susuz kalmamak için daha fazla suya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Belirli ilaçları alan, kalp ve damar hastalıkları öyküsü olan veya viral hastalığı olan kişilerin de daha fazla su tüketmesi gerekir.

Dehidrasyonu önlemek için kaybedilen sıvı tekrar yerine konulmalıdır. Bunu yapmanın en iyi yolu, vücudunuzu dinlemek ve susadığınızı hissettiğinizde su içmektir. Ayrıca herhangi bir fiziksel aktiviteden önce, fiziksel aktivite sırasında ve sonrasında su içmelisiniz.

Yeterince su tüketmenin yanı sıra, meyve ve sebze gibi sulu gıdalarla dolu bir diyet, sıvı kaybını telafi etmenin başka bir yoludur.

DEHİDRASYON BELİRTİLERİ

Vücudunuzda yeterli su olmadığında dehidrasyon meydana gelir, bu nedenle şu işaretlere dikkat edin:

Susuzluk

Susuzluk hissedildiğinde genellikle kişi yaklaşık yüzde 2 susuz kalır. Bu, hemen su içmeniz gerektiği anlamına gelir. Vücudunuzun sinyallerini dinlemezseniz, özellikle fiziksel aktivitede bulunursanız, yavaş yavaş daha fazla susuz kalırsınız.

Kuru Ağız

Susuzluk en belirgin olarak dudak, dil ve ağız boşluğunun kuruluğu ile kendini gösterir. Ancak ağzınız kuruysa, vücudunuz zaten susuz kalmış demektir. Vücudunuzu dinlemeniz ve ihtiyaçlarını karşılamanız gerekir.

Kuru Cilt

Cilt en büyük organdır ve sağlıklı olması için çok suya ihtiyaç duyar. Kuru ve tahriş olmuş cilt, vücut için ciddi sonuçlara yol açabilecek tam dehidrasyonun ilk belirtilerinden biridir. Ayrıca yetersiz su vücudun terleme yeteneğini de azaltır ve toksinler vücuttan atılamaz.

Kuru Gözler

Su eksikliği de göz kuruluğu ile de kendini gösterir. Bu nedenle gözler kızarır. Gözlerin nemlendirilememesi özellikle kontakt lens kullanan kişilerde sorun yaratacaktır.

Eklem Ağrısı

Kıkırdaklar ve sırt diskleri yüzde 80 kadar su içerir. Her adımı atarken, zıplarken, egzersiz yaparken ve koşarken rahatsız edici kemik sürtünmesini önlemek istiyorsanız uygun miktarda su içmelisiniz.

Koyu Renkli İdrar

Toplam vücut suyunuz ne kadar fazlaysa, idrarınız o kadar temiz olur. Rengi daha koyu ise daha fazla su içmeniz gerektiğinin bir işaretidir.

Yorgun Hissetmek

Uyuşukluk ve yorgunluk vücuttaki su eksikliğinin ek belirtileridir. Az miktarda su içtiğinizde, vücut onu diğer mevcut organlardan ödünç alır, bu da kişinin kendini kötü hissetmesine ve hastalık durumunda daha yavaş iyileşmesine neden olur.

Açlık Atakları

Dehidrasyon beyni aldatır ve vücuda aç olduğuna dair sinyaller gönderir. Açlık atakları günün veya gecenin herhangi bir saatinde meydana gelebilir ve uykudan bile uyandırabilir. Bununla birlikte, uygun miktarda su içmeden gıda tüketmek metabolizmayı yavaşlatır ve vücutta yağ depolarının oluşumunu uyarır.

Hazımsızlık

Mide ekşimesi, su eksikliğinin bir sonucu olarak aşırı mide asidinin sinyallerinden sadece biridir. Su, sindirim sistemini nemlendirir ve uygun miktarları kabızlığın yanı sıra bağırsak problemlerini de önler.

İdrara Çıkma İhtiyacında Azalma

Vücuttaki su eksikliği idrara çıkma ihtiyacını da etkiler. Gün içinde en az dört ila yedi kez tuvalete gitmezseniz çok az su içmişsiniz demektir. Daha koyu idrar rengi de zayıf vücut hidrasyonunu gösterir.

Unutmayın, düzgün çalışmak için suya bağımlı olan sadece böbrek sistemi değil, aynı zamanda vücudunuzdaki kalp, beyin ve akciğerler de dahil olmak üzere hemen hemen her büyük sistemdir.