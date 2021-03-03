Yeterince uyumazsanız karşılaşabileceğiniz durumlar

Fiziksel ve ruhsal sağlığınızı korumak için yeterli uyumuş olmanız gerekir. Aksi takdirde hayat standartlarınızı olumsuz etkileyecek durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Uykunun, ruh halini yükseltmek ve üretkenliği artırmaktan güçlü bir kalbi güçlendirmeye kadar birçok faydası vardır.

Uykusuzluk ise bunları tersine çevirebileceği ve bize hem fiziksel hem de zihinsel olarak birçok sağlık sorununa neden olabileceği anlamına gelir.

Sindirim sisteminden, düşüncelerimize kadar uykusuzluğun etki alanı büyür.

Sağlıklı hayat için ihtiyaç duyulan uyku süresi, genetik faktörler de dahil olmak üzere, yaşa, mevsime, yaşanılan bölgeye ve yapılan işe bağlı olarak günde 5-10 saat arasında değişmekle birlikte yetişkin bir insanın ortalama 6-8 saat uyuması gerekir.

Peki uyumadığınızda vücudunuzda neler olur?

MİKRO UYKU

Uyku yoksunluğunun çok gerçek ve potansiyel olarak tehlikeli bir etkisi, "mikro uyku"dur .

Bu istemsiz şekerleme, önemli bir görev veya etkinlik sırasında bile biz farkına bile varmadan rastgele gerçekleşebilir. Okulda, işte ve hatta araba kullanırken bile ortaya çıkabilir ve bu da onu çok ciddi bir durum haline getirir.

ERKEN YAŞLANMA

Uyku sırasında vücudun salgıladığı hormanlar, cildin ve zihnin yenilenmesini destekler.

Uyku eksikliği, cildimizi genç tutan protein olan kolajeni parçalayabilen kortizolleri üretir . Araştırmalara göre , iyi uyuyanlar, kötü uyuyanlara göre daha az ve geç yaşlanmaktadır. DUYGU VE FİKİR ÇÖKÜŞÜ Duygusal zorluk genelde ilk olarak uykumuza yansıyor. Aynı şekilde uyku mahrumiyeti de çeşitli risklere yol açarak her türden sorunu beraberinde getiriyor. Uyku, duygusal devrelerimizi yenileyerek günlük sorunlarla daha kolay başa çıkabilmemize yardımcı olur. Uykusuzluk, kişileri huysuz ve sinirli yaptığını gibi aynı zamanda çevreye karşı da olumsuz etki yayar. Uyku halinde bilgiyi işlemek ve karar vermek daha zor hâle gelir. Bir çalışmaya göre 24 saatlik vardiyalarda çalışan sağlık uzmanlarının yaptığı tıbbi hataların %400 gibi inanılmaz bir artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Bunun yanında gerekenden az uyuyan insanlar hafıza problemleri yaşayabilmektedir. PSİKOZA NEDEN OLABİLİR Psikotik belirtiler uyanık olduğumuz kadar gelişir. Basit görsel yanlış algılamalardan halüsinasyonlara ve sanrılara kadar çeşitlilik gösterebilirler ve akut psikoza benzer bir durumla sonuçlanabilirler. Bu, yeterli uyku alarak çözülebilir. BEYNİ KÜÇÜLTÜR İnsanlarda uyku yoksunluğunun uzun vadeli etkilerinin araştırılması sonucunda uyku eksikliği şizofreni ve bunama ile ilişkilendirilmiştir . Aynı zamanda uyku eksikliği beyni küçültebilir. Sağlıklı uyku, iyi işleyen bir beyne sahip olmak için çok önemlidir.



OBEZİTEYE YOL AÇAR

Uykusuzluğun bedeli, sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açıyor. Uykudan mahrum kalan insanların daha fazla abur cubur ve sağlıksız yiyeceklere yöneldiği görülür.

Yetersiz uyku süresinde vücut gerekli metabolik işlevlerini bitiremez ve bu duru glikoz tolerasyonunun ve insülin duyarlılığının düşmesine neden olarak insülin direncine dahi yol açar ve obeziteye neden olur.